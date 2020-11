Distribuční věstník: KDE vydává mobilní operační systém, FreeBSD má plán vydání verze 13

Plasma Mobile

Na scénu mobilních operačních systémů vstoupil nový hráč. Tým vývojářů KDE oznámil vydání Plasma Mobile. Jedná se o mobilní verzi KDE Plasma, která má za cíl nabídnout stejné nástroje a aplikace jaké nabízí na desktopu. Systém jako svůj základ používá Kubuntu s grafickými ovladači pro Android a s protokolem Wayland. Měly by na něm fungovat všechny Plasma aplikace a widgety, stejně tak jako aplikace pro Ubuntu touch. Do budoucna je v plánu tento seznam rozšířit i o aplikace pro Android a SailfishOS.

Plasma Mobile na OnePlus One

FreeBSD

Nedávno spatřila světlo světa verze 12.2 operačního systému FreeBSD a už tu máme plán na verzi následující. První beta verze FreeBSD 13.0 bychom se měli dočkat 5. února příštího roku. Druhá beta verze by měla následovat hned 12. února a ta třetí 19. února 2021. V pátek 26. února by pak měl vyjít první release candidate, 5. března druhý a týden na to třetí. Konečné vydání stabilní verze FreeBSD je naplánováno na 23. března 2021.

FreeBSD 13

MuditaOS

Otevřený operační systém pro tlačítkové telefony. Pokud nepatříte mezi fanoušky chytrých telefonů a toužíte po těch jednoduchých, je to pro vás určitě zajímavá volba. Jedná se o operační systém určený pro zařízení s elektronickým inkoustem, takže určitě najde své uplatnění i v elektronických čtečkách. Zatím se s ním setkáte jen v telefonech přímo od Mudity. Ty se bohužel neumí připojit k internetu, takže pro jejich správu potřebujete speciální aplikaci, která je k dispozici pro Linux, Windows a macOS.

Mudita Pure

MidnightBSD

Lucas Holt oznámil vydání MignightBSD 2.0, nové stabilní verze uživatelsky přívětivého derivátu operačního systému FreeBSD. Kromě aktualizací a oprav chyb také importuje funkce z FreeBSD 11. MidnightBSD podporuje architektury amd64 a i386. V nové verzi je aktualizováno LLVM, OpenSSL, ELF Toolchain a síťový firmware. ZFS teď podporuje paralelní připojování, což zrychluje nabíhání systému.

MidnightBSD 2.0

Nově vydáno

Desktopově orientovaná distribuce postavená na nejnovějším stabilním Debianu MX Linux vyšla ve verzi 19.3. Johny Hughes oznámil dostupnost linuxové distribuce CentOS 7.9.2009, která využívá zdrojový kód Red Hat Enterprise Linuxu. Vývojáři na Ubuntu založené distribuce Feren OS ohlásili vydání verze 2020.11. Erik Dubois oznámil vydání ArcoLinux 20.11.9, distribuce založená na Arch Linuxu s XFCE jako výchozím grafickým prostředím.