Distribuční věstník: ReactOS vylepšuje správce médií, vyšel aktualizovaný Debian 9

ReactOS

Tým vyvíjející otevřený operační systém ReactOS, který je kompatibilní s Microsoft Windows nedávno najal nového vývojáře. Ten by měl pomoci vylepšit správce úložných médií. ReactOS Deutschland e.V. nedávno oznámil, že najal Victora Perevertkina na plný úvazek po dobu příštích tří měsíců. Ten už přispívá do zdrojového kódu ReactOS od roku 2018 a teď by měl dotáhnout do stavu použitelnosti tuto dlouho zanedbávanou funkcionalitu tohoto operačního systému.

ReactOS 4.14-dev

Ubuntu

Linuxová distribuce Ubuntu už nehodlá sbírat data o tom, které balíčky si uživatelé instalují. Nástroj „popularity-contest“, který byl součástí této distribuce už od roku 2006 byl odstraněn z instalačního obrazu. Tento nástroj sbíral data o popularitě balíčků mezi uživateli Ubuntu a tato data odesílal jednou týdně na centrální server. Takto získané údaje pak sloužily k vylepšení příštího vydání této distribuce, ve kterém pak ty nejpopulárnější balíčky byly u nových uživatelů automaticky instalovány. Vzhledem k tomu, že dnes je k dispozici spousta nástrojů, které umí to samé nebude tato funkce součástí příštího vydání Ubuntu.

Ubuntu 20.04

Debian

Tým vyvíjející distribuci Debian oznámil dostupnost nového instalačního média pro Debian 9 „Stretch“. Nejedná se však o nové vydání této verze, toto médium obsahuje pouze novější verze balíčků. Cílem je snížit objem aktualizací, které musí uživatel stáhnout hned po instalaci systému. Kromě aktuálního softwaru se tvůrci zaměřili hlavně na řešení bezpečnostních problémů.

Debian 9 „Stretch“ je systém s dlouhodobou podporou plánovanou až do konce června 2022. Tato reedice instalačního média je už 13. v pořadí a podle vývojářů je už poslední.

Debian 9 Stretch

FreeBSD

Projekt FreeBSD zveřejnil čtvrtletní report, který vyhodnocuje práci na vývoji za poslední tři měsíce. Mezi provedenými úpravami vyzdvihuje hlavně aktualizace grafických ovladačů, vylepšení linuxové vrstvy kompatibility a šifrování NFS připojení. Vývojáři také zapracovali na možnosti násilně odpojit úložné médium, pokud už není dostupné.

FreeBSD 12.1

Nově vydáno

Na Debianu založená komerční distribuce Uninvention Corporate Server vyšla ve verzi 4.4–5. Průběžně aktualizovaná distribuce vycházející z Arch Linuxu EndeavourOS oznámila vydání verze 2020.07.15. KaOS, distribuce zaměřená na jedno prostředí (KDE Plasma) a jeden toolkit (Qt) vyšla ve verzi 2020.07