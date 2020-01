 »   »  Dopad oprav na chybu v Intel iGPU, uhlíková neutralita Microsoftu

Dopad první verze GPU oprav na výkon Intel Ivy Bridge a Haswell

Server Phoronix provedl první měření zjišťující, jaký je výkonnostní dopad prvních oprav na bezpečnostní chyby v GPU, které používají procesory generací Ivy Bridge a Haswell / Haswell Refresh (vše čipy 22nm éry).

Vliv záplat na CVE-2019–14615 alias „iGPU Leak“ se samozřejmě liší hru od hry, nicméně je poměrně drastický, dosahuje propadu výkonu až o desítky procent, více u generace Haswell.

Dlužno dodat, že v Intelu se samozřejmě pracuje na tom, aby budoucí záplaty tento propad výkonu co nejvíce eliminovaly.

Otázkou, která napadne asi každého při vzpomínce na leden 2018 a Spectre/Meltdown je, zdali se v nadcházejících měsících a letech objeví další varianty odhalených chyb v integrovaných grafikách, s ohledem na penetraci trhu dodejme: nedejbože na ARM platformě. A také zdali někdo zapátrá i v čipech AMD.

Nedostatečná výroba u Intelu i v roce 2020, naopak TSMC očekává rekordní růst

Z důvodu nemožnosti přejít z 14nm na menší výrobní procesy bude i v roce 2020 Intel neschopen dodávat zákazníkům potřebné množství procesorů. Už nyní se tak ví, že mnozí se obracejí směrem k AMD, a to i v segmentu mobilních procesorů. Očekávat tak letos můžeme více desktopových sestav i notebooků s procesory AMD Ryzen.

AMD vyrábí své čipy primárně u TSMC, a to 7nm výrobními procesy. Firmě se přitom vede dobře s dokončováním vývoje 5nm výrobní technologie, kdy výtěžnost už dosahuje slušných hodnot a kupříkladu Apple už disponuje vzorky 5nm čipů pro příští iPhony. TSMC tak očekává, že právě 5nm proces zvýší její příjmy až o rekordních 20 %. Neplánuje přitom výstavbu továrny v USA ani přes zvyšující se tlak Washingtonu.

Rav1e opět zrychluje

V Rustu psaný AV1 encoder od Xiph.org přichází s vývojovou verzí Rav1e p20200115. Ta je nejen rychlejší v kompresi videa, ale také se rychleji kompiluje její kód. Každopádně zrychlení komprese videa má dosahovat až 30 % na nejvyšší rychlosti komprese (10), kdy Rav1e v nové verzi také vytváří video s o něco vyšší kvalitou obrazu. Kupříkladu pomalejší nastavení rychlosti komprese 4 nyní poběží zhruba o 5 % času déle. Jinak zkompilovaný projekt je zhruba o polovinu menší.

Microsoft chce být uhlíkově neutrální do roku 2030

Planeta se otepluje, má se za to, že zodpovědný je moderní člověk a má se (už desítky let) za to, že určitě by k řešení nemalou měrou přispělo omezení uhlíkových emisí. Microsoft nyní do tohoto procesu jde metodou all-in. Firma ohlásila, že do roku 2030 by chtěla dosáhnout uhlíkové neutrality a v následném období do roku 2050 dokonce být natolik uhlíkově neutrální, že vymaže svoje historické škody na životním prostředí od založení firmy, tedy od roku 1975. Řekněte WOW!