Duelyst je open source, RPCS3 už spustí všechny hry pro PlayStation 3

Duelyst je kompletně open source

Společnost Counterplay Games se rozhodla otevřít zdrojové kódy hry Duelyst. Jedná se mix karetní hry a tahové strategie s nativními verzemi pro operační systémy Linux, macOS a Windows. Od teď si ji může každý zadarmo zahrát ať už v režimu pro jednoho hráče, tak po síti. Kromě toho je možné používat její zdrojový kód a veškerou grafiku, která k dispozici pod licencí CC0 (Creative Commons Zero).

Podle vyjádření Counterplay Games už s kódem pracuje několik nezávislých týmů. Vypadá to ale, že herní studio Dream Sloth Games získalo přístup ke zdrojům této hry už dříve vzhledem k tomu, že v současné době nabízí na Steamu hru Duelyst II.

Duelyst

RPCS3 dosáhnul důležitého milníku

Emulátor herní konzole PlayStation 3 nedávno dosáhl důležitého milníku na poli kompatibility. Jeho tvůrci oznámili, že počet her v kategorii „Loadable“ dosáhl nuly. Znamená to, že už načtení žádné hry určené pro PS3 neskončí černou obrazovkou a každá hra naběhne aspoň do úvodní nabídky.





Práce vývojářů tímto ještě nekončí. Stále bohužel existuje 2,56 % her, ve kterých se dál než do úvodního menu nedostanete. Kromě toho je v seznamu ještě 28,96 % titulů, které je sice možné hrát, ale jsou zde evidovány problémy z výkonem nebo chyby.

RPCS3

Star Wars Dark Forces ožívá na otevřeném enginu

Skalní fanoušci Hvězdných válek vytvořili The Force Engine, otevřený moderní herní engine pro hru Star Wars Dark Forces. Tato hra běžela na starém enginu Jedi a na moderních operačních systémech ji bylo doposud možné hrát pouze prostřednictvím DOSBoxu. Vývojáři se rozhodli tento stav změnit a ještě přidat nové vlastnosti.





Po třech letech vývoje tak zveřejnil ostrou verzi enginu, která umožňuje ovládání myší, rychlé ukládání, renderování pomocí GPU, spouštění různých módů, podporuje vysoké rozlišení a širokoúhlé monitory.

Star Wars Dark Forces

Podpora HDR v linuxových hrách

Pierre-Loup Griffais a Joshua Ashton z firmy Valve vstoupili do roku 2023 s příjemnou novinkou. Na sociální síti Twitter se pochlubili dosažením milníku v oboru her na Linuxu. Podařilo se jim rozchodit HDR (High Dynamic Range) ve hrách Halo Infinite, Deep Rock Galactic a DEATH STRANDING DC. Tito dva vývojáři už delší dobu pracují na projektu Gamescope, což je mikrokompositor používaný jak na přenosné herní konzoli Steam Deck, tak na desktopu.

Deep Rock Galactic s HDR

V krátkosti

Hedgewars, otevřená hra inspirovaná titulem Worms je k dispozici na platformě Steam. Otevřený herní engine fheroes2 pro tahovou strategii Heroes of Might and Magic II dospěl do verze 1.0. Multiplayerová RPG Veloren s voxelovou grafikou vyšla ve verzi 0.14. Nová verze evoluční simulace Thrive 0.6 přináší střídání denního a nočního cyklu.