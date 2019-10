 »   »  Festival bezpečného internetu: síť sítí už není prostorem bez zodpovědnosti

Organizace druhého dne se ujalo sdružení CZ.NIC, správce české národní domény a mimo jiného také provozovatel Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Hlavním tématem druhého dne konference byla on-line bezpečnost koncových uživatelů. Programu se účastnili pedagogický pracovníci, zaměstnanci veřejné správy, preventisti a studenti. Cílem bylo upozornit návštěvníky na to, aby dbali o svou on-line bezpečnost a byli si vědomí toho, co je může na Internetu ohrozit a jak postupovat, pokud se stanou obětmi.

Přednášky i diskuse odrážely naléhavost tématu a potřebu flexibilně reflektovat vývoj otázky kybernetické bezpečnosti a dopadů v legislativě. Bezpečné a odpovědné chování na internetu se stalo nedílnou součástí našich životů a jako takové je a bude i nadále postupně regulováno. Rozvoj informační společnosti by měl jít ruku v ruce s rozvojem bezpečnostních přístupů k provozování a budování informační infrastruktury.

Další konference v rámci Festivalu bezpečného internetu

Festival bude dále pokračovat do Karlových Varů (15. – 16. října) a do Olomouce (21. října). Do těchto měst jsou zváni pedagogové mateřských, základních a středních škol, dále metodici prevence a studenti pedagogických fakult a také policisté obvodních oddělení Policie ČR. Programy avizovaných konferencí pro vás připravuje NÚKIB ve spolupráci se spolkem you connected.

Registrační formuláře a další informace spojené s Festivalem bezpečného internetu jsou k dispozici na webových stránkách.