Framework představil přepracovaný Laptop 13 Pro a dok pro externí grafiky

Společnost Framework Computer v rámci akce Framework [Next Gen] představila Framework Laptop 13 Pro, aktualizace pro Framework Laptop 16 a ukázky OCuLink Dev Kit a bezdrátové klávesnice s touchpadem Framework.
Záznam celého živého přenosu z akce si můžete přehrát na youtubovém kanálu Framework.
Po šesti letech existence naší společnosti představují tyto nové produkty zásadní posun v našich schopnostech. Máme rozsah a zdroje k tomu, abychom vyrobili produkty, které od nás očekáváte, a splnili tak naši misi přetvořit spotřební elektroniku, píše se v oznámení.
Framework Laptop 13 Pro
Framework Laptop 13 Pro je kompletně přepracovaný model, který přináší vylepšení v oblasti výdrže baterie díky procesorům Intel Core Ultra Series 3, baterii o kapacitě 74 Wh a paměti LPCAMM2. Dále by měl uživatele oslovit novým celohliníkovým šasi vyrobeném technologií CNC, prvním speciálně navrženém displeji s optimalizovanou spotřebou a podporou dotyku. Kromě toho počítač nabídne haptický touchpad a možnosti předinstalovaného linuxové distrobuce Ubuntu.
Podle společnosti Framework Computer se na tomto produktu pracovalo šest let.
Zohlednili jsme veškerou zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli k prvním sedmi generacím Framework Laptop 13, abychom z něj udělali dokonalý přenosný stroj pro vývojáře a náročné uživatele.
Uživatelé prý nejčastěji žádali delší výdrž baterie.
Například při streamování 4K videa na Netflixu dosahujeme výdrže baterie přes 20 hodin, což je nejen o 12 hodin více než u předchozí generace Framework Laptop 13, ale je to dokonce o něco déle než u 14palcového MacBooku Pro M5.
Stále je to standardní Framework Laptop, což znamená, že je opravitelný, upgradovatelný, přizpůsobitelný a zcela váš, abyste s ním mohli dělat, co chcete. Framework Laptop 13 Pro je možné předobjednat již dnes, a to od 1199 dolarů (25 000 Kč) za stavebnici DIY Edition a 1499 dolarů (31 000 Kč) za předem sestavené konfigurace, přičemž první dodávky jsou plánovány na červen.
Framework Laptop 16
Představeny byly také nejnovější aktualizace pro Framework Laptop 16, které přinášejí možnosti jednodílného haptického touchpadu a jednodílné klávesnice, spolu s novou barvou rámečku a konfigurací s procesorem Ryzen 5.
Systém modulů u notebooku Framework Laptop 16 umožňuje širokou škálu kombinací vstupních zařízení, včetně možnosti volby mezi numerickou klávesnicí a klávesnicí umístěnou uprostřed a výběru požadovaného uspořádání touchpadu. Jedním z kompromisů, které tuto modularitu umožňují, jsou však spoje v řadě touchpadu.
Byl tedy představen nový modul One Piece Haptic Touchpad, který umisťuje touchpad do středu jediné pevné hliníkové opěrky pro zápěstí vyrobené technologií CNC. Jedná se o stejnou novou architekturu haptického touchpadu, která byla použita v počítači Framework Laptop 13 Pro, se čtyřmi piezoelektrickými haptickými prvky. Síla kliknutí i síla haptické zpětné vazby jsou také nastavitelné.
Kromě toho je tu ještě aktualizaci konfigurace, kdy je nyní možné objednat notebook Framework Laptop 16 s procesorem Ryzen 5 340, což znamená nižší cenu.
Jedná se o možnost, kterou mnoho našich zákazníků z programu Framework for Business očekávalo, aby mohli své týmy vybavit širším spektrem zařízení. Ryzen 5 je k dispozici k předobjednání již dnes, a to jak v předem sestavené konfiguraci od 1599 dolarů (33 000 Kč), tak jako stavebnice od 1249 dolarů (26 000 Kč).
OCuLink Dev Kit
S notebookem Framework Laptop 16 byl představen také nový modul – rozšiřující šachta (Expansion Bay), která umožňuje připojení upgradovatelných samostatných grafických modulů a dalších vysokorychlostních a vysoce výkonných periferií prostřednictvím interního rozhraní PCIe ×8.
Když jsme oznámili Expansion Bay a zveřejnili k němu dokumentaci jako open source, okamžitě jsme zaznamenali zájem komunity o OCuLink. Jedná se o rozhraní, které umožňuje vyvést interní PCIe přes konektor a kabel, aby bylo možné připojit externí periférie, jako jsou eGPU, bez režie způsobené rozhraním Thunderbolt.
Brzy jsme viděli, jak se zájem proměnil v řadu komunitních projektů zaměřených na návrh adaptérů OCuLink. Souběžně jsme sami experimentovali s OCuLinkem.
Výsledkem je vývojová sada OCuLink Dev Kit, která využívá rozhraní OCuLink 8i k připojení externích periferií s obousměrnou propustností až 128 Gb/s.
Pokud je nám známo, je díky tomu Framework Laptop 16 prvním notebookem, který disponuje osmilinkovým rozhraním OCuLink.
Dev Kit se skládá ze tří částí. Jádrem sady je především deska adaptéru OCuLink, která se zasazuje do rozšiřujícího modulu Framework Laptop 16 a přenáší rozhraní PCIe na konektor na zadní straně notebooku. Dále je k dispozici dokovací stanice OCuLink pro grafické moduly, která umožňuje opětovné využití grafických modulů Framework Laptop 16 mimo systém při zachování nativního výkonu.
Vedle toho je tu také dokovací stanice PCIe OCuLink, která umožňuje používat standardní běžně dostupné karty PCIe, jako jsou grafické karty, síťové karty 100 Gb/s, karty pro záznam videa a další, s velmi malým poklesem výkonu oproti jejich použití ve stolním počítači.
Bezdrátová klávesnice s touchpadem
Na závěr byla představena Framework Wireless Touchpad Keyboard, kompaktní klávesnice s integrovaným touchpadem, která se hodí do obývacího pokoje, k nastavení počítačů i k montáži do simulačních stanic.
Při vývoji Framework Desktopu a jeho používání v těchto situacích jsme zjistili, že v tomto segmentu existuje pouze jedna populární klávesnice, která se však ani nám, ani širší komunitě nijak zvlášť nelíbila.
Klávesnice Framework využívá stejnou mechaniku a architekturu touchpadu, jaká je použita v počítači Framework Laptop 12. Energeticky úsporný rádiový modul Nordic nRF54 a open-source firmware ZMK umožňují spárování čtyř hostitelů BLE a USB-A dongle spolu s kabelovým připojením USB-C.
Kromě klasického dongle, který lze uložit na zadní stranu klávesnice, vyvíjí firma také rozšiřující kartu USB-A, která umožňuje hladké zasazení do notebooku nebo stolního počítače Framework.
Sdílíme tuto ukázku bezdrátové klávesnice s touchpadem Framework, aby vývojáři mohli co nejdříve začít pracovat na jejích aplikacích.