 »   »  Google Chrome bude lépe chránit proti cookies a fingerprintingu

Na vývojářské konferenci I/O 2019 oznámil Google, že hodlá do prohlížeče Chrome přidat dvě novinky týkající se soukromí a bezpečnosti uživatelů. Jde o takzvané same-site cookies a ochranu proti fingerprintingu. Obou novinek bychom se měli dočkat v budoucích verzích prohlížeče, pravděpodobně už na konci letošního roku.

Same-site cookies

Cookies jsou malé kousky informace, které si webová stránka může uložit v prohlížeči. Podle ní pak může identifikovat konkrétního uživatele a například tak při opětovné návštěvě zajistit jeho přihlášení, udržet obsah nákupního košíku nebo nastavit zvolený jazyk.

Tento princip je pro současný web naprosto zásadní a potřebujeme jej. Zároveň je ale často zneužíván v situacích, které pro uživatele nejsou tak užitečné – sledování chování nebo třeba cílení reklamy. Doposud neexistoval žádný standard, který by umožňoval jednotlivá použití cookies rozlišovat, proto ke všem situacím prohlížeče přistupují stejně.

To by se mělo brzy změnit, protože Google hodlá do Chrome uvést nový mechanismus založený na návrhu standardu IETF. Na jeho vývoji spolupracovali vývojáři Google a Mozilla předchozí tři roky a cílem je odlišit cookies třetích stran od těch místních, které slouží například pro zmíněné přihlašování.

Uživatel pak dostane do ruky možnost blokovat či dodatečně odstranit nechtěné cookies, aniž by přitom poškodil ty chtěné. Sledovací systémy tak budou mít smůlu, ale například k e-mailové schránce zůstane prohlížeč i nadále přihlášený.

Cookies totiž mohou být dvojího typu: ty nastavené právě navštíveným webem se jmenují first-party cookies a všechny ostatní pak third-party cookies. Obvykle totiž dnes web nenastavuje jen první zmíněnou, ale různé objekty na něm do prohlížeče vkládají také své vlastní identifikační informace. Zda konkrétní cookie právě spadá do té či oné kategorie, závisí na kontextu – na jaké webové stránce se právě nacházíme.

Nový mechanismus SameSite dovoluje vývojářům webů určit, jak se má prohlížeč chovat k jejich cookie. Existují tři varianty: nic není nastaveno, režim Strict a režim Lax . Google celý princip podrobně vysvětluje na svém blogu. Pokud je nastaven první zmíněný režim, cookie se z prohlížeče odešle jen v případě, že právě načtená URL odpovídá přesně adrese cookie. Pokud je uživatel na vaší stránce, cookie s informacemi o přihlášení se odešle podle očekávání.

Pokud je ale nějaký objekt ze stránky vložen do jiného webu, obsah cookie se při načtení objektu v režimu Strict nepřenese. Nejste na správném webu, není důvod se představovat. Takové chování brání například útoku typu Cross-site request forgery (CSRF), který spoléhá na to, že weby často nekontrolují, odkud přichází požadavek. Zákeřná stránka tak může zneužít vašeho přihlášení na jiném webu a odeslat na něj z vašeho prohlížeče požadavek k akci. Protože cílový web nekontroluje, že se zrovna nacházíte na jiné stránce, ochotně požadavek provede, protože je potvrzen správnou cookie z vašeho prohlížeče. V režimu Strict se jí to ale nepovede, protože kontrolu provede už sám prohlížeč a přestože se zákeřná stránka pokusí propašovat do cílového webu nový požadavek, neprojde s ním zároveň vaše cookie, web vás nepozná a akci nepřihlášenému uživateli nedovolí provést.

V případě některých cookies ovšem vývojář i uživatel požaduje, aby se přenášely i při návštěvě z jiného webu. Takto je možné například rozlišit cookies určené k pouhému personalizovanému zobrazení informací, které nejsou tak citlivé jako cookies použitelné k nějakým zásadním akcím (změna hesla, zaslání příspěvku, potvrzení nákupu a podobně). Pro bezpečné cookies je pak možné nastavit režim Lax, kterým explicitně prohlížeči říkáme, že danou informaci může původnímu webu posílat i přechodu z cizí stránky. Třetí možností je pak None, což je vlastně současný stav pro klasické third-party cookies.