Google se chce zbavit JPEG XL, KDE na cestě k Plasmě 6.0

Google Chrome 110 odstraní podporu formátu JPEG XL

Sotva se začíná nadějný otevřený formát JPEG XL ohřívat na sluníčku, už Google plánuje jeho konec. Tedy alespoň v rámci svého prohlížeče Chrome, ten však tvoří bránu do internetu pro většinu lidí na této planetě. Proč tak Google činí? Inu, důvody možná hledejme ve snahách prosadit vlastní formát WebP, resp. jeho vznikající next-gen verzi WebP2, každopádně JPEG-XL bude „depreceated“ počínaje Chrome 110. Alespoň to naznačuje commit čekající na schválení.

Připomeňme, že JPEG XL je vynikající, již hotový otevřený grafický formát, který v sobě spojuje prakticky jen výhody a je prost prakticky všech nevýhod a ve svém důsledku je optimálním nástupnickým řešením do schizofrenní doby, která používá zastaralý JPEG, licenčně zatížené HEIC/HEIF, výpočetně náročný AVIF a Googlem řízené formáty WebM/WebP.

KDE na cestě k Plasmě 6.0

Tentokrát Nate Graham začíná své pravidelné shrnutí novinek v projektu desktopového prostředí KDE poněkud poeticky. Jak se blížíme ke konci éry Plasmy 5, mnoho lidí myslí na to, co přinese Plasma 6, nad rámec očekávané portace pod Qt6. Obecná shoda panuje na tom, že by se neměly provádět žádné velké architektonické změny, povětšinou by mělo jít o vylepšení UI a nové vlastnosti.Proto je v KDE tým VDG, který momentálně pilně pracuje na těchto věcech a mnoho z nich uzříme v současné betě posledního vydání Plasmy 5.27.





Ale popořadě. Kdo nemá rád nedávno změněné chování Dolphinu u posledních změněných souborů, může si nově nastavit u původní chování.Discover zase dostal novou domovskou stránku s dynamicky aktualizovanými kategoriemi, které ukazují populární aplikace a další novou sadu doporučených.

U ikony Sítí v liště stačí prostřední klik pro přepínání režimu Letadla. V rozbalovacích menu pro cesty v Dolphinu se konečně zobrazují i skryté složky, má-li uživatel nastaveno zobrazování skrytých.





Opět došlo o na řadu vylepšení uživatelského rozhraní. V Informačním centru texty, které jsou písmem typu monospace lze vybrat a kopírovat. U běhu na X11 je opraven vzhled dialogů u Flatpak aplikací. Plovoucí panely přestanou být plovoucí, když se jich dotkne okno. V KRunneru lze nově provést “Save Session” pro ruční uložení sezení. Ručně lze zmenšovat velikosti vyskakovacích oken KickOffu. Masivně vylepšen je vzhled přehledů a hlaviček sekcí v Software. V dialozích, kde lze trvale mazat soubory je nyní jasně na tlačítku řečeno, že jde o permanentní smazání.

Opraveno je za poslední dny 144 různých chyb. Seznam prioritních stále čítá 11 položek, seznam malých 15minutových se rozrostl o jednu na 56. Pracovalo se opět mimo jiné na běhu na Waylandu (například při ťuknutí prstem na dotykovém displeji do adresního řádku ve Firefoxu se korektně zobrazí virtuální klávesnice). Opraveno je padání Plasmy při práci s Plasma Vaults. Opravena je čerstvě zavlečená chyba, kdy u maximalizovaných oken nebylo možné je zavřít kliknutí do pixelu pravého horního rohu a spraveno je i maximalizování oken, když je používáno škálování velikosti (platí pro X11).

Linux 6.2 nejspíš s počínající podporou Apple M1 Pro / Max / Ultra

V Asahi Linuxu i jinde se nadále pracuje na podpoře ARM SoC rodiny Apple Silicon. Ač již řadu měsíců existují produkty s Apple M2, stále se primárně bavíme o generaci první, která nakonec světu přinesla čtveřici dílčích produktů, od základního modelu až po duální Ultra.

Nadále samozřejmě lze doporučit majitelům strojů s Apple M1/M2 používat Asahi Linux, obsahující kód, který se zatím ještě do hlavního jádra nedostal. Ale věci se posouvají k lepšímu. Do Linuxu, konkrétně vývojové větve, která se jednoho dne stane verzí 6.2, míří device tree pro Apple M1 Pro, Max a Ultra, resp. produkty Apple na těchto čipech stavějící. Phoronix připomíná, že dobrým rozcestníkem pro informace o linuxové podpoře Apple Silicon, je Wiki na GitHubu Asahi, nicméně též lze ve stručnosti dodat: na základním Linuxu zatím nic moc, s Asahi Linuxem jakž.takž použitelné, ale GPU / 3D / hw video ani omylem, to je na hony daleko.

Intel aktualizuje svůj GPU ovladač pro Linux 6.2

Počáteční várka novinek v ovladači i915 už zamířila do příslušné vývojové větve jádra DRM-Next. Jelikož podstatné jak pro iGPU v procesorech Raptor Lake (13. generace Core uvedená před několika dny), tak velké grafiky Intel Arc, už byla do jádra zanesena zejména s verzemi 5.19 a 6.0 (plus také 6.1, která se nyní nachází ve stádiu -rc2), jde spíše o pokračující evoluci, nicméně i tak zde Intel ještě dále aktivuje podporu pro grafická jádra v další generaci CPU, tedy Meteor Lake (14. generace Core vyráběná procesem Intel 4; půjde na trh příští rok), na které pracují jeho vývojáři řadu měsíců – tuto GPU architekturu lze volně vnímat jako „velký Arc v CPU, plus další evoluční vylepšení“.