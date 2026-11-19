Na pohľadnici je fotografia časti dnešného Námestia Andreja Hlinku v Ružomberku s rímskokatolíckou dievčenskou školou. Vydavateľ Adolf Kohn ju označil maďarskými textami Üdvözlet Rózsahegyről a Felső leányiskola – „Pozdrav z Ružomberka“ a „Vyššia dievčenská škola“.
Oveľa zaujímavejšie je však to, čo niekto ceruzkou napísal nad fotografiu.
Namiesto bežnej slovenčiny sa tam striedajú tvary pripomínajúce rímsku jednotku I, číslice 2, 3, 4, 6, 7 a 0, lomky, oblúčiky a ďalšie jednoduché značky. Text končí otáznikmi a výkričníkom, ktoré autor na rozdiel od samotných písmen nijako nezašifroval.
Pohľadnica je dnes uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku pod inventárnym číslom PO 84997. Jej digitálny záznam je dostupný na portáli Slovakiana – kultúrny objekt cair-ko25plw. Pohľadnica je datovaná 19. februára 1900, bola odoslaná z Ružomberka a adresovaná slečne Nelle Lackovej v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Práve tento osobný kontext poskytuje dôležitú indíciu: nemusíme mať pred sebou vojenskú či diplomatickú kryptografiu. Oveľa pravdepodobnejšie ide o súkromné tajné písmo.
Čo vieme a čo iba predpokladáme
Pri historickej kryptológii je veľmi ľahké zmiešať prameň s jeho interpretáciou. Preto si hneď na začiatku stanovme štyri úrovne istoty.
Faktom je existencia pohľadnice, jej dátum, adresátka, miesto odoslania a samotná grafická podoba rukopisu. To sú informácie, ktoré možno konfrontovať s originálnym predmetom a jeho evidenciou.
Pozorovaním je napríklad to, že rukopis používa opakujúce sa zvláštne symboly, zachováva slovné medzery a interpunkciu a niektoré znaky majú veľmi podobné grafické varianty.
Pracovnou hypotézou je, že ide o substitučné tajné písmo, ktoré môže používať homofóny, grafické varianty a prípadne aj bezvýznamné znaky – klamače, tzv. nulls.
Napokon existuje rekonštruovaný kandidát otvoreného textu. Ten môže byť jazykovo presvedčivý, ale kým jediný konzistentný systém nevysvetlí celý kryptogram znak po znaku, nemožno ho označiť za definitívne dešifrovanie.
Toto rozdelenie bude dôležité neskôr.
Najskôr jednoduchá substitúcia
Prvým prirodzeným predpokladom bolo, že ide o monoalfabetickú substitúciu – každý zvláštny znak by teda predstavoval jedno písmeno otvoreného textu.
Neznáme symboly môžeme bez toho, aby sme im pripisovali význam, označiť napríklad latinskými písmenami. Jedna z pracovných normalizovaných transkripcií potom začínala približne:
AB CD EBFDG? HEJKL GBM NOPOQEJ…
Vyskúšať možno algoritmy lúštenia substitúcie ako sú horolezecké metódy – hill climbing, simulovaného žíhania – simulated annealing či skórovanie kandidátov slovenskými n-gramami. Pri krátkom texte je však situácia nepríjemná. Štatistického materiálu je málo a každá chyba v transkripcii má neúmerne veľký vplyv na výsledok.
Lenže pri krátkom historickom texte existuje zásadný problém: máme veľmi málo dát. Ešte horšie je, ak sú samotné vstupné dáta chybné.
Späť k originálu
Pri opakovanom skúmaní zväčšeného obrazu sa ukázalo, že niektoré znaky, ktoré pri prvom prepise vyzerali totožne, nemusia byť rovnaké. Môžu sa líšiť bodkou, krátkym ťahom, orientáciou alebo tvarom oblúčika. To zásadne mení situáciu.
Ak pri transkripcii zlúčime dva odlišné znaky do jedného symbolu, môžeme spustiť miliardu iterácií simulated annealingu – program bude stále riešiť nesprávny kryptogram. Pri historických šifrách preto treba oddeliť tri vrstvy.
Prvou je diplomatická transkripcia, ktorá zachováva všetky viditeľné grafické rozdiely. Druhou je normalizovaný kryptogram, v ktorom sa až na základe analýzy rozhoduje, ktoré varianty možno považovať za rovnaké. Treťou je otvorený text, teda výsledná interpretácia.
Až po tomto rozdelení sa začali objavovať zaujímavé pracovné mapovania tajných znakov:
|
Tajný znak
|
Pracovná hodnota
|
Stav
|
3
|
s
|
pomerne silný kandidát
|
I
|
a
|
pravdepodobné
|
6
|
b
|
pravdepodobné
|
0
|
e
|
pravdepodobné
|
/
|
o
|
pravdepodobné
|
L / uhlový znak
|
m
|
pracovné
|
[ / iný uhlový znak
|
j
|
pracovné
|
4
|
m/d ?
|
nejednoznačné
|
7
|
r/v ?
|
nejednoznačné
|
8
|
k/t ?
|
nejednoznačné
|
oblúčik podobný n
|
klamač ?
|
hypotéza
Táto tabuľka nie je dešifrovacím kľúčom hotovej šifry. Je to pracovná legenda, ktorú musí potvrdiť ďalší materiál. Práve v tejto chvíli je vhodné odbočiť od samotnej pohľadnice a ukázať, ako taká práca vyzerá v praxi.
Jeden obyčajný deň v živote kryptoanalytika
8:00 – Najprv spochybni vlastný prepis
Deň nezačína lúštením, ale otázkou, či vôbec máme správny šifrový text.
Na monitore je pohľadnica zväčšená na niekoľkonásobok pôvodnej veľkosti. Jeden znak vyzerá ako 7, druhý skoro rovnako, ale má odlišnú hornú časť. Je to rovnaký symbol, iné písmeno alebo iba prirodzená variabilita rukopisu?
To isté platí pre bodky, čiarky a oblúčiky. Najväčšou chybou by bolo rozhodnúť sa podľa toho, ktoré rozlíšenie nám vytvorí krajšie slovo.
9:00 – Symbol ešte nie je písmeno
Nasleduje diplomatická transkripcia. Kryptoanalytik sa musí zámerne brániť pokušeniu text už teraz čítať.
Namiesto:
3 = S 7 = V
je bezpečnejšie začať:
S01 S02 S03 ...
Znak s bodkou a bez bodky môžu byť zatiaľ dva samostatné symboly. Je to svojím spôsobom kryptologická archeológia: najskôr nález zdokumentujeme a až potom ho interpretujeme.
10:00 – Frekvencie, patterny a Python
Teraz nastupuje počítač. Spočítame výskyty jednotlivých symbolov, dĺžky slov a vzory opakovaní. Ak má šifrové slovo štruktúru ABCA prvý a posledný symbol sú totožné. Pri ABBCD sa naopak opakuje druhý znak.
Takéto slovné vzory – patterny možno porovnávať so slovníkmi a jazykovými modelmi. Musíme však riešiť ešte jednu otázku: akým jazykom je otvorený text napísaný?
Pohľadnica vznikla v Ružomberku v roku 1900, teda v Uhorsku, jej tlačené popisy sú maďarské a súkromný text mohol používať slovenčinu, maďarčinu, češtinu či jazykovú zmes.
Jazyk preto nemá byť axióma. Je ďalšou testovateľnou hypotézou.
11:00 – Počítač začne „lúštiť“
Pri jednoduchej substitúcii môžeme použiť horolezecké algoritmy alebo simulované žíhanie. Program zoberie náhodný substitučný kľúč, postupne ho mení a každý vzniknutý otvorený text ohodnotí jazykovým modelom. Po veľkom množstve iterácií začnú výsledky pripomínať prirodzený jazyk.
Potom nastáva jedna z najnebezpečnejších chvíľ výskumu: počítač vytvorí vetu, ktorá vyzerá skoro správne.
12:00 – Pekná veta ešte nie je riešenie
Poznáme mená odosielateľa a adresátky a vieme, že ide o súkromnú korešpondenciu. Ľudský mozog preto začne v nejasnom texte veľmi ochotne nachádzať slová ako milá, myslím, ľúbim, Vás, pozdravujem či Vlado.
To je konfirmačné skreslenie v takmer učebnicovej podobe. Ak jeden šifrový znak raz prekladáme ako A, druhýkrát ako D a tretíkrát ako M, musíme mať kryptografické pravidlo, ktoré to vysvetľuje.
Inak sme šifru nevylúštili. Iba sme napísali pravdepodobnú vetu.
13:00 – Obed a zrútenie krásnej hypotézy
Po návrate sa ukáže, že model jeden šifrový znak = jedno písmeno nedokáže vysvetliť všetky pozorovania. Jeden drobný oblúčik sa napríklad objavuje podozrivo často. Čo ak vôbec nenesie jazykovú informáciu?
Čo ak ide o klamač? V tom okamihu sa nemení iba kľúč. Mení sa celý kryptografický model. Mení sa model šifry.
14:00 – Staré výpočty môžu ísť do koša
Experiment sa musí zopakovať s novými predpokladmi.
Možno existujú klamače. Možno jedno písmeno reprezentuje viac symbolov – teda homofóny. Možno niektoré údajne rozdielne znaky predstavujú iba rukopisné varianty. A možno zostáva interpunkcia otvorená.
Niekoľko hodín výpočtov môže byť zrazu prakticky nepoužiteľných. To však nie je neúspech.
Vylúčenie nesprávneho kryptografického modelu je samo osebe výsledkom.
15:00 – Z kryptológa sa stáva historik
Počítač sa odkladá.
Kto bol odosielateľ? Kto bola adresátka? Existuje ďalšia korešpondencia? Ako sa predmet dostal do múzea? Zachovali sa ďalšie pohľadnice písané rovnakými symbolmi?
Namiesto Pythonu nastupujú múzejné katalógy, archívne inventáre, matriky, dobová tlač a korešpondencia. Historický kontext môže otvorený text overovať. Nemal by ho však vyrábať.
16:00 – Najvýkonnejším algoritmom môže byť e-mail
Nasleduje preto veľmi nekryptografická operácia: otázka Liptovskému múzeu. Zachovali sa ďalšie pohľadnice alebo listy od rovnakého odosielateľa?
Druhý kryptogram vytvorený rovnakým systémom môže byť hodnotnejší než ďalších desať miliónov iterácií programu.
Priniesol by nové kontexty rovnakých symbolov a umožnil nezávisle testovať klamače, homofóny aj predpokladanú abecedu.
Ďalší archívny dokument môže byť najvýkonnejším nástrojom
17:00 – Čo vlastne dnes vieme?
Na konci dňa nevznikne iba „vylúštená veta“. Výsledky treba rozdeliť podľa epistemickej istoty:
- doložené – priamo pozorovateľné alebo podporené nezávislými údajmi
- pravdepodobné – interpretácia konzistentne vysvetľuje viacero miest
- hypotetické – napríklad funkcia konkrétneho symbolu ako klamača
- rekonštruované – jazykovo presvedčivý plaintext, ktorého všetky znaky ešte neboli nezávisle potvrdené
Na druhý deň môže prísť kvalitnejší sken alebo nový dokument a časť modelu sa zmení.
To je bežný život pri historickej kryptanalýze: zvláštna kombinácia kryptológie, paleografie, lingvistiky, štatistiky, programovania, archívneho výskumu a systematickej nedôvery k vlastným výsledkom.
Kryptoanalytik nehľadá vetu, ktorá dáva zmysel. Hľadá model, ktorý vysvetľuje text a ktorý možno nezávisle overiť. Práve rozdiel medzi týmito dvoma vecami oddeľuje peknú hádanku od serióznej historickej kryptanalýzy.
Znak, ktorý možno neznamená nič
Vráťme sa k Pivkovej pohľadnici. Jedným z najzaujímavejších prvkov kryptogramu je drobný oblúčik podobný rukopisnému n.
Vznikla hypotéza, že aspoň časť jeho výskytov nemusí predstavovať písmeno n, ale klamač, teda znak bez vlastnej informačnej hodnoty.
Klamače nie sú v historickej kryptografii ničím zvláštnym. Ich úlohou môže byť narušenie frekvenčnej analýzy alebo zakrytie skutočných slovných vzorov.
Ak príjemca vie, ktorý symbol má ignorovať, dokáže správu čítať. Kryptoanalytik bez znalosti pravidla však zahrnie klamač medzi normálne písmená a dostane úplne inú štatistiku.
V Pivkovom prípade je to zatiaľ pracovná hypotéza. Nie dôkaz.
Rovnaká opatrnosť platí pri predpokladaných homofónoch – možnosti, že jedno písmeno má viac šifrových reprezentácií.
Šifra alebo tajné písmo?
Postupne sa preto menila aj klasifikácia systému. Namiesto čistej monoalfabetickej substitúcie vyzerá zápis skôr ako súkromná tajná abeceda, možno rozšírená o ďalšie pravidlá.
V širšom zmysle možno hovoriť o Geheimschrift alebo Geheimalphabet. To však neznamená, že sme identifikovali konkrétny štandardizovaný „rakúsko-uhorský študentský šifrovací systém“.
Na také tvrdenie by sme potrebovali dobový prameň obsahujúci rovnakú alebo jednoznačne príbuznú abecedu.
Podobnosť so školskými či súkromnými tajnými písmami 19. storočia je zaujímavá stopa, nie dôkaz genealogického pôvodu.
Čo vlastne Vlado napísal?
Tu prichádza najväčšie pokušenie celého lúštenia.
Keď poznáme odosielateľa, adresátku, romantický kontext a niekoľko pravdepodobných hodnôt symbolov, je veľmi jednoduché zostaviť krásnu slovenskú vetu – a potom v nejasných značkách vidieť presne to, čo potrebujeme.
Preto treba rozlišovať dešifrovaný text a rekonštruovaný kandidát otvoreného textu.
Počas analýzy vznikla okrem iných táto súvislá rekonštrukcia: „Ja sám o sebe dobre viem. Nato Vás veľmi dobre pozdravujem. Váš Vlado.“
Jazykovo aj kontextovo je prijateľná a niektoré jej časti dobre korešpondujú s pracovnou legendou symbolov. Zatiaľ ju však nemožno prezentovať ako matematicky dokázané úplné rozlúštenie pohľadnice.
Na úplné potvrdenie potrebujeme, aby jediná konzistentná prevodová legenda vysvetlila celý kryptogram znak po znaku bez dodatočného prispôsobovania hodnôt podľa očakávaného slova.
To je podstatne prísnejšia podmienka – a správna.
Prečo nepomohla „vzdialenosť jednoznačnosti“
Pri lúštení sa prirodzene objavila aj otázka vzdialenosti jednoznačnosti (unicity distance). Pre jednoduchú substitúciu sa často uvádzajú pomerne malé hodnoty rádovo desiatok znakov.
Je však chybou chápať túto hodnotu ako magickú hranicu typu „od 25 znakov musí mať každá substitučná šifra jedno riešenie“.
Pojem pochádza z klasickej práce Clauda E. Shannona Communication Theory of Secrecy Systems, publikovanej v roku 1949 v Bell System Technical Journal, ročník 28, číslo 4, strany 656–715. Shannon v nej formalizoval informačno-teoretické vlastnosti kryptografických systémov a vzdialenosť jednoznačnosti približne vyjadril vzťahom medzi entropiou kľúča a redundanciou jazyka.
Je to informačno-teoretická vlastnosť modelu za určitých predpokladov. A predovšetkým: ak Pivkov systém obsahuje klamače, homofóny alebo ďalšie grafické pravidlá, už neriešime čistú monoalfabetickú substitúciu, pre ktorú by sme mohli používať jednoduché odhady bez korekcií. Sám Shannon pri aplikovaní modelu na štandardné šifry upozorňoval na potrebu zohľadniť vlastnosti konkrétnych systémov. kmlinux.fjfi.cvut.cz
Čitateľom, ktorí si chcú zopakovať základnú terminológiu kryptografie, kryptoanalýzy a kryptológie, môže poslúžiť aj starší úvodný text na Root.cz: Šifrování – úvod do problematiky.
Najlepší ďalší útok nepotrebuje rýchlejší procesor
V tejto chvíli by najväčším prielomom pravdepodobne nebol výkonnejší počítač. Bol by ním ďalší list alebo pohľadnica napísaná rovnakým systémom.
Ak by sa v Liptovskom múzeu alebo inom archíve našla ďalšia korešpondencia od rovnakého odosielateľa, získali by sme nový zašifrovaný text.
Mohli by sme potom:
- porovnať výskyty rovnakých symbolov v rôznych slovách,
- overiť, či domnelý klamač skutočne nenesie informáciu,
- rozlíšiť homofóny od obyčajných rukopisných variantov,
- overiť hodnoty 3, I, 6, 0, / a ďalších symbolov,
- a predovšetkým skúsiť aplikovať jeden nemenný dešifrovací model na dva nezávislé texty.
To by bola podstatne silnejšia evidencia než jazykovo presvedčivý text jedinej krátkej pohľadnice.
Preto smerovala otázka Liptovskému múzeu nielen na dokumentáciu predmetu PO 84997, ale aj na prípadnú existenciu ďalšej korešpondencie a iných predmetov so šifrovaným alebo neobvyklým symbolovým písmom.
Keď je archív súčasťou kryptanalytického postupu
Pivkova pohľadnica ukazuje širší problém historickej kryptológie. Pri modernom kryptosystéme dostaneme presne definovaný bitový reťazec. Vieme, že bit na pozícii 137 je nula alebo jednotka.
Pri rukopise z roku 1900 nemusíme vedieť ani to, koľko rôznych symbolov zašifrovaný text obsahuje. Historická analýza podporená transkripciou a paleografickým čítaním sa preto začína ešte pred samotnou kryptoanalýzou.
Treba určiť hranice slov, rozlíšiť interpunkciu od šifrových znakov, identifikovať grafické varianty, rozhodnúť, čo je poškodenie podkladu a čo úmyselná bodka, a až potom vytvoriť dátový súbor vhodný pre počítač. Moderný Python, n-gramové modely a optimalizačné algoritmy sú veľmi užitočné. Ale nevyriešia chybnú paleografiu.
Čo teda môžeme dnes povedať?
Výsledok možno zhrnúť podľa stupňa istoty.
Doložené: existuje pohľadnica z roku 1900 so systematickým symbolovým rukopisom, zachovanými slovnými medzerami a interpunkciou; predmet je evidovaný Liptovským múzeom ako PO 84997 a jeho digitálny záznam je dostupný prostredníctvom Slovakiany.
Pozorované: niektoré symboly sa pravidelne opakujú a existujú medzi nimi graficky veľmi podobné varianty.
Pravdepodobné: text predstavuje zámerné tajné písmo alebo substitučný systém, nie náhodnú dekoráciu či obyčajnú nečitateľnosť rukopisu.
Pracovné hypotézy: niektoré symboly môžu byť homofóny a oblúčik podobný n môže fungovať ako klamač.
Rekonštruované: veta „Ja sám o sebe dobre viem. Nato Vás veľmi dobre pozdravujem. Váš Vlado.“ je kandidátnym otvoreným textom, nie zatiaľ definitívne dokázaným riešením.
Otvorené: kompletná symbolová abeceda, presná funkcia sporných znakov, existencia klamačov a homofónov, historický pôvod systému a predovšetkým nezávislé potvrdenie otvoreného textu.
Takto formulovaný výsledok je možno menej senzačný než titulok „126 rokov stará šifra rozlúštená“. Z kryptologického hľadiska je však oveľa zaujímavejší.
Poučenie z jednej pohľadnice
Moderný počítač dokáže za krátky čas preskúmať obrovské množstvo substitučných kľúčov. Môžeme používať horolezecké algoritmy, simulované žíhanie, n-gramové modely, slovníkové útoky a dnes aj jazykové modely.
Žiadna z týchto techník však nevie zachrániť analýzu, ak sme na začiatku dva odlišné znaky prepísali ako jeden. Pivkova pohľadnica preto pripomína základné pravidlo historickej kryptanalýzy: Najskôr správne prepíš zašifrovaný text. Až potom ho začni lúštiť.
Druhé pravidlo je možno ešte dôležitejšie: Riešením nie je veta, ktorá znie správne. Riešením je systém, ktorý vysvetľuje údaje.
Pohľadnica z Ružomberka z roku 1900 zatiaľ stojí presne na hranici medzi týmito dvoma stavmi. Máme sľubnú rekonštrukciu. Máme časť pravdepodobnej abecedy. Máme niekoľko testovateľných hypotéz.
Chýba nám však niečo, čo by historický kryptoanalytik privítal oveľa viac než nový procesor: druhá pohľadnica.
Pramene a ďalšie čítanie
Primárny prameň: Liptovské múzeum v Ružomberku, pohľadnica PO 84997, 19. február 1900, digitálny identifikátor cair-ko25plw. Digitálny záznam predmetu na Slovakiane
Claude E. Shannon: Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal 28(4), 1949, s. 656–715, DOI 10.1002/j.1538–7305.1949.tb00928.x. Článok zavádza okrem iného informačno-teoretický koncept vzdialenosti jednoznačnosti – Unicity distance. Wiley Online Library
Root.cz: Pavel Říha, Šifrování – úvod do problematiky, 17. novembra 1999 – stručný úvod do kryptografie, kryptoanalýzy a základnej terminológie Článok na Root.cz.
Poznámka autora: kryptanalytická transkripcia, pracovná symbolová legenda, hypotéza nullov/homofónov a rekonštruovaný otvorený text sú výsledkami prebiehajúcej analýzy. Nie sú súčasťou katalógového záznamu Liptovského múzea ani Slovakiany.