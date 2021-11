Důležitým předpokladem správného fungování serverů i desktopů je pohodová funkce jejich hardware. U elektronických součástek je to především dobré odvádění ztrátového tepla, aby teplota v jejich okolí byla co možná nejmenší. Proto instalujeme do skříní počítačů pasivní i aktivní chladiče a skříně pak do klimatizovaných místností.