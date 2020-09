Hollywood znovu bojuje proti pirátům: velký torrentový server práská uživatele

Dění kolem YTS.mx není nic jiného než nová strategie filmového průmyslu v boji proti pirátům. Připomeňme, že v období před zhruba 14 až 9 lety se filmový průmysl pokusil o frontální útok na tehdejší špičku, The Pirate Bay. Dosáhli mnohého, včetně odsouzení a uvěznění předních představitelů TPB, kteří byli navíc odsouzeni k drakonickým pokutám. Ale sama The Pirate Bay běžela dál a v různých formách běží dodnes. Tedy exemplární potrestání proběhlo, vliv na omezení filmového pirátství byl však víceméně (přinejlepším) nulový.

Jako první se uploadů od skupiny YTS zbavil 1337×.to (dle TorrentFreak aktuálně třetí největší torrentová stránka vůbec, navíc s aktivní komunitou, větší základnu už mají jen The Pirate Bay a právě YTS.mx), aktuálně jedna z těch největších torrentových stránek. Na 1337×.to skončil i účet EZTV.io, který byl s YTS propojen. Zakázala ve svém systému všechny uploady YTS torrentů a také odstavila upload bota YTS („YTSAGx“), který byl propojen na domovskou stránku YTS.mx a nahrával na 1337× stovky nových filmových torrentů týdně.

Nicméně existují různé soukromé torrentové servery, technologie VPN i další cesty, kterak „jestřábům filmového průmyslu“, kteří v torrentovém světě stále slídí po uživatelích, na které by mohli udeřit, jejich práci ztížit. Problém ale nyní nastal se zjištěním, že jeden takový torrentový systém s filmovými společnostmi aktivně spolupracoval a předával data o uživatelích.

Než se pustíme do souboru aktuálních informací, dlužno na úvod připomenout, že z hlediska rizika zachycení nelegálního sdílení chráněných dat (modelově např. filmů) je stahování pomocí bittorrentu jednou z nejhorších možností. Dochází při něm současně ke sdílení stahovaného zpět do světa, čímž dotyčný de facto okamžitě porušuje i české zákony.

Uživatel YTS, který je vybrán, pak jednoho dne obdrží email typu „zaplať, nebo…“ od zástupce právní společnosti. V emailu jsou jeho nacionále a datum, kdy došlo ze strany uživatele k filmovému pirátství (zde však poněkud hloupě hovoří email o přihlášení na stránky YTS a stažení .torrent souboru, což samo o sobě není aktem „filmového pirátství“).

Dodána je informace, že společnost dříve podala žalobu na Havaji a tím získala přístup ke kontaktním informacím na uživatele YTS, včetně dotyčného obeslaného uživatele. A důvodem emailu má být určitá vstřícnost předtím, než bude proveden právní úkon, který by danému uživateli způsobil další dodatečné náklady. Požadováno je odškodné kolem 1 tisíc dolarů.

Zajímavé však je, že výhrůžný text navíc obsahuje požadavek na podepsané prohlášení uvádějící, jaký BitTorrent klient byl použit, z jaké stránky byl stažen a dále zdali dotyčný uživatel v minulosti obdržel copyrightové varování od svého poskytovatele internetového připojení.

Za to vše email slibuje ukončení všech případných sporů týkajících se porušení práv zastupovaných filmových společností včetně toho, že jméno uživatele v případě dohody nebude ani uvedeno v žádném budoucím soudním sporu jako žalované strany. Stejná právní firma se přitom v současné době snaží učinit jednoho z poskytovatelů páteřní infrastruktury (Hurricane Electric) spoluodpovědným za torrentové přenosy. A stejný havajský pan právník, Kerry Culpepper, používá i další zajímavou techniku: podává žádosti o registraci ochranné známky odpovídající názvu například nějakého torrent serveru, na který může takto získat další páku. Nejnověji to zkouší třeba u RARBG.

Celé to každopádně prozatím působí mimo jiné jako akce toho typu, kdy BSA rozesílala VHS kazety v černých pytlích, případně později dopisy firmám o domnělém používání nelicencovaného softwaru. Jistě se na takovou výhrůžku chytí nenulové množství lidí, kteří YTS využili či využívají, nicméně pro případný soudní spor to bude mít firma zastupující filmová studia těžké. Jinak řečeno: koupě nože neznamená, že dotyčný jde spáchat loupež. Pro YTS je to však nepodstatné, stává se tímto nedůvěryhodným torrent systémem a nelze než doporučit přestat jeho služby využívat.

Jinak TorrentFreak se dále ve svém textu zabývá skutečností, že za YTS stojí jak Ind jménem Senthil Vijay Segaran, tak britská společnost Techmodo Limited (ve které je Segaran jediným ředitelem) a důsledky, které to celé má s ohledem na skutečnost, že v Británii je toto provozování torrentů nelegální a ISP by jej měli blokovat.

Každopádně občas je fajn zakončit článek něčím žertovným, a tak společně zavzpomínejme na dnes již legendární, zhruba 20 let staré protipirátské video…