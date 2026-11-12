Home Assistant Connect AUX-2: nový hardware pro streamování hudby a sériové ovládání

Máme tu další zajímavý hardware od tvůrců Home Assistant, který byl ohlášen 11. listopadu 2026 21:30 středoevropského času na oficiálním youtubovém kanále. Po uvedení dvou bran pro protokol Z-Wave a protokoly Zigbee/Thread přichází trochu něco jiného, co jsme možná ani nečekali. Tentokrát se jedná, jak tvůrci doslova popisují, o chybějící článek mezi klasickými audio zařízeními a běžícím Home Assistantem. A nejen to, toto malé zařízení o rozměrech 106×36×25mm přináší ještě další funkcionality.
Connect AUX-2
Srdcem zařízení je známý čip ESP32-S3 s 8MB PSRAM a 8MB flash pamětí. Jako Audio DAC převodník je použit PCM5122 od Texas Instruments s 112 dB SNR (Signal-to-Noise Ratio), který je mezi bastlíři celkem populární. Ethernetovou konektivitu zajišťuje řadič W5500 od WIZnet s osmi nezávislými HW sockety, 32 KB vyrovnávací pamětí a přes SPI sběrnici dokáže komunikovat s taktovací frekvencí 80 MHz. Příkon zařízení se udává pod 1W. A ano, hádáte správně, celé to běží na platformě ESPHome. Co tedy všechno umí?
Primárním účelem je bezztrátové streamování zvuku. Stačí využít 3.5 mm jack výstup a připojit externí reproduktory buď analogově běžným jack kabelem a nebo digitálně (S/PDIF) pomocí Mini-TOSLINK optického kabelu. Podporované kodeky jsou FLAC, MP3 a WAV. Zvuk se přehrává díky open-source síťového protokolu Sendspin, který je vyvíjen organizací Open Home Foundation s cílem nabídnout otevřenou alternativu ke komerčním (a uzavřeným) systémům. Přináší několik zajímavých vlastností:
- Dokonalá synchronizace: umožňuje přehrávat zvuk/hudbu na více zařízení, v různých místnostech, zároveň a to v podstatě bez postřehnutelného zpoždění.
- Hardwarová a softwarová nezávislost: není zde žádný vendor lock, protokol je navržen tak, aby mohl běžet na různých typech hardware. Klidně na vhodném ESP čipu (například již zmíněný ESP32-S3) či jakémkoliv zařízení, které má audio rozhraní a síťové připojení. Přímá podpora v ESPHome je od verze 2026.3.0, tedy kutilům nic nebrání si vlastní zařízení skutečně vytvořit a naprogramovat. Výrobci koncových zařízení pak mohou Sendspin přímo implementovat (k dispozici je samozřejmě SDK pro C++ a Python) do svých televizorů či stereo soustav. Přehrávačem však může být třeba i aplikace v telefonu nebo prostý webový prohlížeč.
- Podpora metadat a displejů: dokáže přenášet informace o přehrávané skladbě a obaly alb na obrazovky zařízení nebo ovládat světla reagující na hudbu.
- Omousměrný provoz: kromě zvukového výstupu umožňuje i zvukový vstup, třeba z CD přehrávačů či jiných podobných „obyčejných“ zařízení.
- Žádný cloud: funguje výhradně na domácí síti, zajišťuje tedy maximální soukromí.
Zařízení AUX-2 je dále vybaveno dvěma sériovými porty RS-232 pro ovládání externích zařízení. Můžeme tak ovládat cokoliv s podporou protokolu Modbus. Nejčastějším případem bude tedy propojení TV (podporované jsou zatím vybrané modely LG a Samsung) nebo zařízení pro tvz. domácí kino (receivery od společnosti Denon). Postačí tedy propojit vhodným kabelem, typicky s 3.5mm jack konektorem na jedné straně a DB9 serial portem na druhé, a nainstalovat potřebnou integraci pro dané zařízení v Home Assistant. Obzvláště pro televizory vyžadující pro vzdálené ovládání cloudové služby je toto vynikající způsob, jak ovládat zařízení skutečně lokálně.
Kromě dvou sériových portů je možné ještě navíc využít přítomný USB sériový port (vyveden jako USB-A) jako třetí sériovou linku, případně využít standard RS-485 pomocí vhodného adaptéru Waveshare USB-RS-485.
Zmíněný USB-A port má ještě jedno praktické využití. Pokud provozujeme síť Z-Wave, je možné přímo připojit bránu ZWE-2 k AUX-2 namísto k serveru/pc, kde běží Home Assistant. Z pohledu konfigurace se nic nezmění, zařízení se automaticky rozpozná a překonfiguruje. Komunikace s Home Assistant pak probíhá prostřednictvím síťového připojení. Toto řešení je výhodné, když potřebujeme umístit bránu blíže k zařízením a Home Assistant nechat běžet někde mimo. A co brána ZBT-2 pro Zigbee? Oficiální podpora zatím není, ale vývojáři již připravují první rannou verzi Zigbee over PoE, která by se mohla objevit ve verzi Home Assistant 2026.11. Prozatím však určenou pro beta-testování.
A poslední funkčností je Bluetooh proxy. Zařízení AUX-2 obsahuje totiž integrovanou anténu Bluetooth a funguje skutečně jako proxy pro Home Assistant. Není potřeba nic konfigurovat, připojením se automaticky rozšíří dosah a podporovaná zařízení (pouze tedy Bluetooth Low Energy) jsou automaticky detekována. Není však podporován přenos zvuku pomocí Bluetooth, zvládá však až tři aktivní připojení současně.
Připojení a nastavení
Připojit AUX-2 k Home Assistant je možné dvěma způsoby. Nejjednodušší je to pomocí Ethernetu. Standardní RJ45 port podporuje PoE standard 802.3af, takže pokud máme vhodný switch, nemusíme připojovat napájení. V opačném případě potřebujeme běžný napájecí adaptér, který budeme mít určitě doma, třeba k mobilu. Ovšem takový, který dodává 5V a alespoň 2A (tj. výkon 10W). Ten pak následně propojit běžným USB-C/USB-C kabelem. Jakmile máme připojeno, v Home Assistant by se pak v Nastavení → Zařízení a služby mělo objevit nové zařízení v sekci „Zjištěno“, kde stačí jen potvrdit a ono se automaticky nakonfiguruje a přidá. Pokud nikoliv, stačí v integraci „ESPHome“ zadat jeho IP adresu a port 6053.
Pokud nemáme k dispozici Ethernetou zásuvku, nezbývá než připojení přes Wi-Fi. Bezdrátový čip podporuje pouze pásmo 2,4GHz a standardy 802.11/b/g/n. Jak ale jednoduše předat připojovací údaje k domácí síti? V minulosti bylo u podobných zařízení nutné se připojit k jeho dočasné Wi-Fi síti a zadat potřebné údaje, aby se pak mohlo připojit k přístupovému bodu. Jelikož už víme, že uvnitř je ESP čip s běžícím ESPHome, je možné nastavit Wi-Fi pomocí Bluetooth. Využívá se totiž integrace „Improv via BLE“, dostupná v Home Assistant od verze 2023.11. Ta ovšem předpokládá, že buď používáme Bluetooth adaptér přímo připojený k Home Assistant a s aktivní integrací Bluetooth. Nebo Bluetooth proxy implementovanou na libovolném čipu ESP v ESPHome, například na oblíbených a miniaturních M5Stack deskách.
Pokud nedisponujeme ani jednou z možností, je možné ještě využit přímo mobilní aplikaci Home Assistant se zapnutým Bluetooth a být v blízkosti zařízení. Pak stačí jít, stejně jako v předchozím případě, v Home Assistant do Nastavení → Zařízení a služby, kde by se mělo v sekci „Zjištěno“ objevit nové zařízení. Po potvrzení přidání zadáme údaje nají Wi-Fi sítě, poté jen potvrdíme, že si skutečně přejeme přidat zařízení do Home Assistant a v posledním kroku můžeme upravit název a přiřadit do oblasti.
Přidané zařízení najdeme v Home Assistant prozatím na dvou místech. Jednak v integraci Bluetooth, protože vystupuje, jak již bylo zmíněno, jako Bluetooth proxy. A hlavně v integraci EPSHome, kde máme přístup k většímu množství nastavení. Kromě běžných přepínačů, sensorů a aktivity zařízení je zde navíc další menu. V něm je možné konfigurovat všechny čtyři funkce pomocí tlačítka „Nastavit“: Proxy Bluetooth, Streamovat zvuk přes Sendspin, Připojit adaptér Z-Wave a konečně Ovládání zařízení přes sériové rozhraní, jak ukazuje screenshot. Jednodušeji to snad ani nejde. Stále jsme si ale neukázali tu nejdůležitější součást.
Music Assistant
Tou je hudební server a správce hudební knihovny Music Assistant, který je také vyvíjen organizací Open Home Foundation. Sjednocuje totiž hudbu z našeho lokálního úložiště, s řadou online streamovacích služeb nebo online rádií do jedné aplikace. Proč se o tom vlastně zmiňuji? Protože mění způsob, jak můžeme v domácnosti pracovat se zvukem.
Home Assistant samozřejmě dokáže přehrát hudbu do zvoleného reproduktoru, ale neumožňuje pokročilé řízení fronty, spolehlivou synchronizaci nebo obsluhu více výstupu s chytrým prolínáním, a to bez bez zpoždění a mezer. Protokol Sendspin, o kterém již byla řeč výše, toto všechno řeší, je zde totiž plně integrován jako výchozí technologie. V Home Assistant je pak samozřejmě k dispozici Music Assistant doplněk/integrace, která umožňuje plné propojení hudební knihovny s naší chytrou domácností.
Je možné tak definovat s tím spojené automatizace, ovládat výstup všech integrovaných reproduktorů různých značek například pro hlasové notifikace o jakémkoliv stavu (pračka doprala prádlo). Nebo třeba zapínat a vypínat reproduktory podle toho, kde se v domě nacházíme ve spojení s pohybovými čidly. Fantazii se zde meze nekladou. A právě zařízení AUX-2 by bez Music Assistant nemělo tak velký význam.
Instalace
Pojďme se na to podívat prakticky. Pro zprovoznění máme opět dvě možnosti. Pokud používáme Home Assistant OS, je to jednodušší. Stačí jít do Nastavení → Aplikace a nainstalovat ze standardního obchodu s aplikacemi. V opačném případě si připravíme definici pro docker-compose. Nezapomene nastavit adresář pro persistentní data a případně adresář, kde máme svojí lokální knihovnu, abychom si jí mohli také připojit. Síťový mód na host je potřeba nastavit, aby se mohly automaticky detekovat v domácí síti způsobilé reproduktory (třeba s podporou AirPlay, Sonos, Google Cast apod.).
services: music-assistant: image: ghcr.io/music-assistant/server:latest container_name: music-assistant restart: unless-stopped network_mode: host volumes: - /mnt/docker/music-assistant/data:/data/ - /mnt/music:/media:ro environment: - LOG_LEVEL=info
Po instalaci je pak webové rozhraní dostupné přímo (používáme-li Home Assistant OS) nebo na http://IP_ADRESA:8095, kde vytvoříme prvního uživatele a můžeme se začít s tímto produktem seznamovat. A současně přidáme ručně integraci Music Assistant standardním způsobem, pokud se automaticky nedetekovala sama.
Pro začátek potřebujeme přidat přehrávače hudby. V Nastavení → Poskytovatelé přehrávačů je většina používaných technologií/dodavatelů aktivní se zapnutým autodiscover. Samozřejmě můžeme další přidat tlačítkem „+ Add a player provider“. Mně se automaticky objevily dva s podporou AirPlay (Apple Airport Express a Apple TV 4k) a samozřejmě také jako přehrávač AUX-2. Pokud by se ten náhodou neobjevil automaticky, stačí jej jen restartovat (lze i přímo z Home Assistant). V menu Nastavení → Přehřávače tedy uvidíme, všechny objevené s případnou informací, že je požadováno dodatečně nastavení. Současně se mi automaticky jako přehrávače přidal i můj notebook via Chrome díky protokolu Sendspin. Ten pomocí volby v jeho nastavení „Expose this player to Home Assistant“ můžu dát k dispozici pro Home Assistant.
Pěkné, teď ještě potřebujeme zdroje hudby. Půjdeme do Nastavení → Music sources a klikneme na „+ Add a music source“. Vybereme „Filesystem (local disk)“, vyplníme typ obsahu a cestu, která je předvolená (v našem případě docker-compose jako /media). Stejným způsobem můžeme přidat jakoukoliv streamovací platformu, stačí si jen vybrat. Je libo online rádio? Stačí přidat zdroj „RadioBrowser“ a vybrat si v menu Explore → Procházet → RadioBrowser → By category → By country → Czechia třeba ty naše česká a nastavit jako oblíbené, přidat do knihovny, playlistu a nebo jako shortcut.
Nyní, pokud máme přidaný jakýkoliv hudební obsah, můžeme svojí knihovnu projít hned v levém menu Explore → Procházet a vybrat konkrétní písničku. A rovnou si můžeme vybrat rozbalovací šipkou vedle tlačítka přehrát vybrat, na jaký jeden reproduktor hudbu přehrávat. Přehrávání na více repoduktorů (skupinu) je pak možné aktivovat tlačítkem v pravém dolním rohu „Přehrávač“.
Text-To-Speech
Kromě běžného přehrávání naší hudební knihovny a šíření zvuku bez zpoždění do celé naší domácnosti, můžeme vytěžit z možnosti ovládat všechny reproduktory něco navíc. Samozřejmě opět díky přímému začlenění do Home Assistant. Napadlo mě hned pár šikovných automatizací, které by se mohly hodit. A potřebujeme k tomu jen nástroj pro převod textu na řeč, tedy TTS (Text-To-Speech).
Máme dvě možnosti. Buď využít integraci „Google Translate text-to-speech“, která ovšem veškerý vstupní text pošle na servery Google, které vrátí zvukový soubor dle zvoleného hlasu. Funguje to celkem dobře a je to vlastně super jednoduché, jen posíláme svá data (byť snad nezajímavá) cizí straně, ale hlavně to neběží lokálně.
Daleko lepším řešením je lokální převod textu na řeč pomocí systému Piper, který dokážeme prokopojit s Home Assistant díky protokolu Wyoming. Ti z vás, kteří používají kompletní hlasové ovládání toto řešení jistě znají. Jen se k tomu používá navíc inverzní systém STT (Speech-To-Text), tedy převod hlasu na text „Whisper“ a systém Wake Word na probuzení definovaným klíčovým slovním spojením. Ale o tom třeba někdy příště, nyní zprovozníme jen „Piper“, resp. hotové řešení Wyoing-Piper pomocí docker-compose. Stačí jen definovat peristentní storage, vybrat vhodný český hlas. Momentálně je k dispozici buď ženský hlas cs_CZ-kasandra-medium nebo mužský cs_CZ-jirka-medium.
services: piper: image: rhasspy/wyoming-piper:latest container_name: piper restart: unless-stopped ports: - "10200:10200" volumes: - /mnt/docker/piper/data:/data command: > --voice cs_CZ-jirka-medium --data-dir /data
Při prvním spuštěním se automaticky stáhne požadovaný hlas
piper | INFO:wyoming_piper.download:Downloaded /data/cs_CZ-jirka-medium.onnx (https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/cs/cs_CZ/jirka/medium/cs_CZ-jirka-medium.onnx) piper | INFO:wyoming_piper.download:Downloaded /data/cs_CZ-jirka-medium.onnx.json (https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/cs/cs_CZ/jirka/medium/cs_CZ-jirka-medium.onnx.json)
Poté jen stačí přidat Piper integraci v Nastavení → Integrace → Přidat Integraci a vložit IP adresu našeho erveru a port „10200“.
Automatizace
Nejjednodušší automatizace, kterou si ukážeme, je prosté hlášení třeba o tom, že pračka dokončila praní prádla.
alias: Pračka konec praní triggers: - entity_id: - sensor.zasuvka_pracka_power for: hours: 0 minutes: 2 seconds: 0 below: 10 id: pracka_end enabled: true trigger: numeric_state conditions: [] actions: - alias: Pračka end if: - condition: trigger id: pracka_end - condition: state entity_id: input_boolean.zasuvka_pracka_stav state: 'on' then: - data: {} action: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.zasuvka_pracka_susicka_stav - action: tts.speak data: media_player_entity_id: media_player.home_assistant_connect_aux_2_170fa0 message: Pračka doprala prádlo. target: entity_id: tts.piper
Alternativně místo obecné akce tts.speak můžeme pro přehrání hlášení využít přímo music_assistant.play_announcement, která umožňuje definovat více zvukových výstupů, nastavení hlasitosti nebo vlastní zvuk „cinknutí“ před hlasovou zprávou.
- action: music_assistant.play_announcement metadata: {} target: entity_id: media_player.home_assistant_connect_aux_2_170fa0 data: message: Pračka doprala prádlo. tts_entity_id: tts.piper announce_volume: 55 use_pre_announce: true
A nebo je libo budíček s přehráváním oblíbené rozhlasové stanice?
alias: Ranní budíček triggers: - at: '06:00:00' trigger: time conditions: - condition: time weekday: - mon - tue - wed - thu - fri actions: - action: music_assistant.play_media target: entity_id: media_player.home_assistant_connect_aux_2_170fa0 data: media_id: ČRo Radiožurnál media_type: radio enqueue: replace
Hudební revoluce v domácnosti?
Co na tento další dílek skládačky říkáte? Myslím, že se opět jedná o zajímavý počin od Nabu Casa a pěkný hardware, který se určitě do chytré domácnosti hodí. Předpokládaná cena je stanovena na 59 EUR. Osobně se těším na chystané propojení se Zigbee bránou ZBT-2, kterou bych tak mohl umístit na vhodnější místo v domě, než k domácímu serveru v suterénu. A až budu vybírat nový televizor, tak nejlépe takový, který bude možné s AUX-2 propojit po sériové lince.