Hra The Mirror je open-source, klon Zeldy se jmenuje 2 Ship 2 Harkinian

The Mirror je nyní open-source

The Mirror má být alternativou k populární hře Roblox a Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Vzhledem k tomu, že Roblox nedávno zablokoval Wine a Fortnite na Linuxu nikdy nefungoval, všechny příznivce svobodného softwaru jistě potěší podobný projekt s otevřeným zdrojovým kódem.

Tím se právě nedávno stal výše zmíněný The Mirror, jehož zdrojový kód byl uvolněn pod licencí MIT. Nutno poznamenat, že byl vytvořen za pomoci otevřeného herního enginu Godot.

The Mirror

2 Ship 2 Harkinian, neoficiální port Zeldy

Zatímco teprve nedávno jsme se dočkali vydání hry Zelda 64: Recompiled, nyní jsme se dočkali i dalšího PC portu hry Zelda: Majora's Mask, a to díky týmu Harbour Masters s hrou 2 Ship 2 Harkinian. Ten je od stejného týmu, který vytvořil Ship of Harkinian, PC port Ocarina of Time.





Potřebujete však soubor ROM, takže abyste si ji mohli zahrát, musíte mít vlastní kopii hry. Takže doufejme, že podobně jako u předchozích dvou jmenovaných, Nintendo nepřijde a nezničí ji.

2 Ship 2 Harkinian

Descent 3 je nově open source

Další klasika se dočkala open source úpravy – Descent 3 od Outrage Entertainment je nyní k dispozici pod svobodnou licencí. Hra má trochu zajímavou historii, protože byla původně portována na Linux již v roce 2000 od Loki Entertainment, což se příliš nepovedlo.

V roce 2020, pak bylo portována znovu s různými vylepšeními. Toto je nejnovější verze zdrojového kódu Descentu 3, která obsahuje patch 1.5. Byly z něj odstraněny některé proprietární zvukové a obrazové knihovny od společnosti Interplay.

Descent 3

Netris: open-source herní platforma

Netris je open-source cloudová herní platforma. Hrát můžete v prohlížeči Chrome a nemusíte si hru hostovat sami, protože ji budou nabízet i jako službu, za kterou si můžete zaplatit. To vše díky propojení s vaším účtem na Steamu a díky tomu, že jejich služba využívá ke spuštění her také Proton.

Služba je silně inspirována službou Stadia, ale protože je open source a využívá Steam (spolu s možností selfhostingu), o nic nepřijdete, protože hry jsou vaše. I když selfhosting vyžaduje grafický procesor NVIDIA.

Netris

Stručně

VCMI 1.5.0, nové vydání multiplatformního open source herní enginu pro hru Heroes of Might and Magic III přidává podporu gamepady. Nové vydání transportní simulace OpenTTD 14.0 přináší škálovatelné písmo, nový vyhledávač lodí a integraci sociálních platforem. VoxeLibre (dříve MineClone2) vyšel ve verzi 0.87 a snaží se o odklon od Minecraftu. Surge Engine, open source herní engine a hra podobná Sonicovi, byl aktualizován na verzi 0.6.1.