Huawei chystá HarmonyOS NEXT, Ubuntu 25.04 bude Plucky Puffin

Open-source operační systém HarmonyOS NEXT od firmy Huawei je s největší pravděpodobností jediným vážným konkurentem systémů Android a iOS. Začínal jako pouhý skin pro Android, ale postupem času Huawei do platformy hodně investoval, aby ji rozšířil na plnohodnotný, vlastní operační systém. Zdá se, že společnost je konečně připravena oficiálně vydat HarmonyOS NEXT.

Systém se nejprve objeví v modelech Mate 60, Mate X5 a MatePad Pro. Huawei usilovně pracuje na tom, aby pro lidi používající HarmonyOS NEXT neexistovala žádná „aplikační mezera“, a tvrdí, že má připraveno 10 000 aplikací, které pokrývají 99,9 % případů použití jejich uživatelů.

Ubuntu 25.04 bude Plucky Puffin

Ubuntu 24.10 bylo sice vydáno teprve nedávno, ale vývoj další verze je v plném proudu. Následující vydání Ubuntu 25.04 už dostalo své kódové jméno. Podle tradice se jedná o dvouslovný název, kde obě slova začínají stejným písmenem.





Každá nová verze má další písmeno v abecedě vzhledem k té předchozí. Teď je na řadě P, takže Ubuntu 25.04 bude „Plucky Puffin“, což je v překladu „odhodlaný papuchalk“. Papuchalkové (označovaní také jako mořští papoušci) jsou mořští ptáci z čeledi alkovitých s převážně černým nebo černobílým opeřením, podsaditou tělesnou konstrukcí a velkým zobákem.

Linuxový terminál pro Android

Jádrem systému Android je silně upravená verze linuxového jádra a Android Open Source Project. Server Android Authority si nedávno všiml, že společnost Google pracuje na nativní aplikaci Linux Terminal pro systém Android, která by mohla otevřít nové možnosti pro operační systém a jeho uživatele.

Funguje tak, že využívá virtualizační rámec Androidu a otevírá webové okno pro připojení k místnímu virtuálnímu počítači se systémem Debian, což umožňuje provádět různé linuxové příkazy.

Tuxedo Computers, německý výrobce linuxového hardwaru, představil notebook Tuxedo Stellaris 16 Gen6 s novým procesorem a grafikou. Notebook je poháněn procesorem Intel Core i9–14900HX s 24 jádry a 32 vlákny a je vybaven grafikou NVIDIA GeForce RTX 4090 s 16 GB GDDR6 VRAM, až 64 GB DDR5 SO-DIMM RAM a až 8 TB vysokorychlostním SSD úložištěm PCIe 4.0.

Stejně jako u všech notebooků Tuxedo Computers si můžete vybrat mezi vlastní distribucí operačního systému Tuxedo OS založenou na Ubuntu s grafickým prostředím KDE Plasma nebo mezi Ubuntu 24.04 LTS a Kubuntu 24.04 LTS. Počítač Tuxedo Stellaris 16 Gen6 je možné již dnes předobjednat v internetovém obchodě společnosti Tuxedo Computers za cenu od 1979 eur, tedy asi 50 tisíc korun.

Nově vydáno

Tým OpenBSD oznámil vydání nové verze operačního systému projektu zaměřeného na bezpečnost s číslem 7.6. Vyšla Refracta 12.1, nové vydání linuxové distribuce založené na Devuanu. Tým Murena oznámil uvedení /e/OS 2.4, který přináší řadu vylepšení pro fotoaparáty a aktualizace funkcí mobilního operačního systému pro ochranu soukromí. Tails, živé DVD/USB založené na Debianu, jehož cílem je poskytnout uživateli úplnou anonymitu na internetu je k dispozici ve verzi 6.8.