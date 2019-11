 »   »  SSD s rychlostí 15 GB/s, Huawei stále roste, Blizzard se omluvil

8TB SSD Gigabyte s rychlostí 15 GB/s

Společnost Gigabyte se s příchodem sběrnice PCI Express 4.0 více vrhla na pole SSD. Nejnovější počin přitom cílí na nejnáročnější zákazníky. SSD pojmenované Aorus Gen4 AIC totiž nabízí kapacitou 8 TB a přenosovou rychlost 15 000 MB/s při čtení i zápisu.

Karta je provedena pro SSD typickým způsobem. Jde sice i PCI Express 4.0 ×16, interně však obsahuje čtveřici 2TB M.2 NVMe SSD, každé využívající 4 PCI Express 4.0 linky. Kapacita je pak tvořena celkem. Použity jsou čipy Toshiba BiCS4 3D TLC, záruka je buď 5 let, nebo 3,6 PB zapsaných dat.

Jelikož je karta jednoslotového profilu, kromě měděného chlazení obsahuje také osm teplotních čidel a přídavný ventilátor (parametry lze monitorovat přiloženou aplikací). Cena zatím nebyla ohlášena.



Huawei rostou prodeje, navzdory sankcím

Čínská společnost Huawei si nadále udržuje pozici světové dvojky. V posledním čtvrtletí prodala 66,8 miliónů smartphonů, což představuje 28% nárůst oproti stejnému období v roce předchozím. Za přetrvávajícím růstem stojí zejména domácí čínský trh, kde Huawei meziročně vzrostla o 65 %, čímž více než kompenzuje poklesy prodejů za západě, kde úřadují americké sankce vůči této společnosti. Za první tři kvartály letošního roku dodala Huawei na trh téměř 185 miliónů smartphonů, což představuje telefon pro každého přibližně 40. člověka na této planetě.

Lépe už si vede jen Samsung: 78 miliónů telefonů za Q3, což znamená 10% meziroční nárůst a zvýšení podílu na trhu z 20 na 22 %. Apple dodal za stejné období zhruba 46 miliónů iPhonu (2% pokles – s tím se Apple potýká už celý 1 rok). Jinak celkově na trh bylo za Q3 dodáno ~360 miliónů smartphonů, které pokud všechny najdou zákazníka, tak každý jedenadvacátý člověk na planetě jen letos na podzim přešel na nový smartphone.

Šéf Blizzardu se omluvil

Před týdnem jsme věnovali samostatný článek aktuálnímu tématu hráče Heartstone, který za protest během turnaje proti Číně schytal exemplární trest od společnosti Blizzard, danou hru provozující. Blizzard velice rychle zjistil, že významná část fanoušků (i bývalých zaměstnanců) stojí za hráčem a vypadalo to, že by nadcházející akci Blizzcon mohly potkat nějaké ty nepříjemnosti, které by PR firmy rozhodně nerado vidělo. Firma následně trest pro hráče zmírnila a nyní můžeme přímo z úst šéfa firmy slyšet i omluvu (v záznamu od 30. minuty).

Ještě dodejme, že Blizzard také ohlásil Diablo IV.

LG OLED TV dostanou G-SYNC Compatible

Aktualizace firmwarů u OLED TV od LG zajistí těmto produktům podporu technologie Nvidia G-SYNC Compatible. Doplňme, že tato varianta je de facto po letech zprovozněnou podporu AMD FreeSync / VESA Adaptive Sync pod označením systému, který používá jen a pouze Nvidia sama. Hráči ale budou potěšeni.