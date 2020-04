 »   »  KDE Applications 20.04 stojí za to, Apple příští rok s 12jádrovým ARM SoC

Apple Mac v roce 2021 na bázi 5nm ARM SoC A14

Před pár týdny naposledy opět kolovaly internetem zvěsti, které jsou již součástí IT folklóru nejméně 5+ let: Apple se chystá opustit x86 procesory a podobně jako u iPhonů či iPadů přejít na vlastní řešení. Neznamená to jen odchod od technologicky zoufale se trápícího Intelu k AMD, ale odchod od x86 architektury jako takové. Té, která Apple provází posledních 14 let, kdy se odklonil od PowerPC.

Již příští rok bychom se tak měli dočkat nejen iPhonů a iPadů s 5nm ARM SoC Apple A14, ale také prvních počítačů rodiny Mac. Apple údajně vyvíjí celkem tři varianty této generace SoC, přičemž jedna bude ještě výkonnější než čip v iPhonech a bude pohánět právě velké počítače.

Nový čip by měl nést čtveřici energeticky nenáročných CPU jader Icestorm a pak 8 výkonnějších CPU jader Firestorm. Co ale bude reálně možné, mimo jiné závisí na tom, jaké subvarianty 5nm výrobního procesu bude moci Apple u TSMC využívat a jak si generace A14 povede v podobě velkých čipů, ve srovnání například s procesory a APU typu AMD Ryzen.

Jen tak mezi řečí: TSMC právě spouští vývoj budoucího 2nm výrobního procesu.

KDE Applications 20.04 stojí za to

Nová verze balíku aplikací v rámci KDE přináší některé zajímavé novinky. Samostatně se tvůrci věnovali například nelineární střižně Kdenlive:

Dále můžeme vypíchnout Okular a jeho podporu jemného scrollování a vylepšeného scrollování pro dotykové obrazovky. Řadu novinek dostal i správce souborů Dolphin, například lepší práci se Sambou, vylepšení navigace klávesnicí, zabudovanou podporu souborů 7-zip atd.

KMail nyní lépe exportuje do PDF, má vylepšené zabezpečení atd. V prohlížeči obrázků Gwenview byly opraveny dvě vážnější chyby (spuštění při obsahu z KDE Connect ve schránce a import fotek ze vzdáleného úložiště), hudební přehrávač Elisa dostal tolik potřebná vylepšení svého rozhraní a KDE Connect nyní umí startovat nové konverzace s SMS aplikací. V Konzoli lze nově rychle přecházet mezi prvními devíti záložkami s pomocí Alkt+číslo. Grafický editor Krita doznává technických vylepšení v podhoubí, pracovalo se i na štětcích (mj Color Smudge). Nová verze KIO GDrive 1.3 přináší podporu sdílených disků v rámci Google Drive. Kompletní přehled novinek je k dispozici.

LXQt 0.15, nová verze po řadě měsíců

Od vydání předchozí verze 0.14 desktopu LXQt uběhlo dobrých 15 měsíců. Nová verze LXQt 0.15 je tak vítanou aktualizací, kterou ocení například uživatelé čerstvě vydaného Lubuntu 20.04.