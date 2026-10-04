KDE Plasma 6.8 za 11 dní, efektivněji běžící Intel Arc Battlemage

Týden v KDE: druhá beta verze Plasmy 6.8
Vydání desktopového prostředí KDE Plasma 6.8 je zase o krok blíže, na světě je druhá beta verze a pokračují i práce na verzi následné, Plasma 6.9. Vše tak jde i tento týden dle očekávání hlásí Nate Graham a John Veness v pravidelném přehledu novinek z vývoje.
Pokračoval tedy primárně proces řešení nahlašovaných chyb, aby vydání Plasmy 6.8 proběhlo pokud možno dle plánu, tedy 14. října.
Plasma 6.8 přijde na svět již s modifikací vzhledu, kdy dlaždicově uspořádaná okna mají pravoúhlé okraje, takže na sebe dobře pasují. Upraven je widget slovníku, nyní plně přizpůsobuje svoji barvu aktivnímu barevnému schématu Plasmy. Plasma také bude zobrazovat méně notifikací o změně konfigurace obrazovky, speciálně tam, kde by nová notifikace nepřinesla nic zásadně nového.
Z novinek do Plasmy 6.9 míří nová položka lokální kontextové nabídky ve správci úloh pro přesun na danou obrazovku – položka odpovídající té, která je již k dispozici v kontextové nabídce titulku okna. V systémových nastaveních pro firewall lze nyní zobrazovat komentáře přidružené ke konkrétním uživatelským pravidlům firewallu, vytvořených s ufw backendem. Dále šest-devítka dostává úpravu vzhledu nastavení pravého a prostředního kliknutí pro touchpad a tooltipy pro položky v nastavení notifikací
Z oprav dvě věci přinese Plasma 6.6.7, šest oprav Plasma 6.7.6 (včetně řešení padání KWin s Nvidia GPU využívajícími nové ovladače 610.57.04 či pozdější), řešení padání Plasmy při přetahování widgetu do panelu či při snaze o načtení dat o počasí ze služby Environment Canada. Plasma 6.8 má opraveno osm dalších věcí a seznam chyb k řešení se velmi krátí. Dvě opravy oproti předchozímu týdnu už také míří do vývojové verze, ze které vzejde Plasma 6.9.
Plasma 6.8 pak také přidává přesnější měření využití GPU v Monitoru systému a widgetech.
Týden v GNOME #268: vylepšení pro Kalendář
Je to zejména kalendář v GNOME, který dostal tento týden velký balík novinek. Vývojáři implementovali nové přepracované rozhraní, kde se postupně odděluje přidávání lokálního kalendáře od připojení vzdáleného/online kalendáře – důvodem je potřeba uchovat v tom přehled, neb vzdálený zdroj může obsahovat více jednotlivých kalendářů a GNOME nejprve uživateli nabídne jejich seznam a umožní si vybrat, které chce zobrazit.
První část změn už zamířila do projektu, nicméně hlavní funkcionalita se zatím nemění. Dílčí vylepšení pak dostává ovládání klávesnicí (navigace šipkami a PgUp / PdDn + Home/End), plus rovnou se použije změna prvního dne v týdnu, ne až při novém spuštění.
Dále se pracovalo na knihovně libadwaita, zmíněné projekty třetích stran zahrnují prohlížeč Git repozitářů GNOME, aplikaci GitY, nativního GTK/libadwaita kecálka Moose a některá další rozšíření Shellu. Více v 268. přehledu novinek v projektu GNOME.
Vylepšení pro Intel Battlemage v jádru Linux 7.4
I jádro Linux 7.4 přinese řadu vylepšení pro aktuální, jakkoli už mírně stárnoucí grafické karty Intel řady „Battlemage“. Kombinace Ultra Low Latency Schedulingu a „CPU binds“ přinese efektivnější přenosy dat a tudíž rychlejší běh. Vyšší efektivita vedoucí k efektivnějšímu vytížení GPU / karty se ale projeví negativně na spotřebě (jak moc patch neuvádí, ale přinejmenším Phoronix to nejspíš změří), ULSS tak nebude zapnuté za všech okolností, nicméně v obecné rovině jde o příjemné vylepšení pro všechny linuxové hráče s GPU Intel.
Vývojová verze Wine 11.19
Projekt Wine řeší v nové verzi 11.19 podporu vertikálních textů v GDIPlus, přidává aktualizaci znakových tabulek Unicode na verzi 18.0.0, podporu cache pro DNS queries či vylepšení pro VBScript parser a samozřejmě opravu chyb. Uzavřených hlášení je tentokrát 23, přičemž nejstarší je z listopadu 2010, nejnovější pak tři dny staré.
Coreboot 26.09 s podporou Framework Laptop 12 a politikou kolem AI
Nová verze balíku Coreboot 26.09 přidává podporu notebooku Framework Laptop 12. Vedle toho tvůrci vylepšili řadu věcí v pozadí, například nyní projekt sestavují s C23, přibyla spousa věcí pro Chromebooky, pracuje se na platformě AMD EPYC Turin (EPYC 9005 / Zen 5), ve spojení s novým systémem inicializace openSIL, kterým AMD nahradí AGESA – zde je počáteční podpora desky Gigabyte MZ33-AR1 ve spolupráci s 3mdeb.
Druhou velkou novinkou je podpora notebook Framework Laptop 12 s 13. generací Intel Core. Projekt pak rozhodl o zavedení AI politiky. Pro code review mohou AI agenti jen generovat komentáře, nikoli vypichovat top-level problémy. AI komentáře musí mít příslušní prefix „[AI-generated]“.