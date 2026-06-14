KDE těsně před vydáním Plasmy 6.7, Wine 11.11 řeší běh uTorrentu

Týden v KDE: naposledy o Plasmě 6.7
Vydání nové verze desktopového prostředí KDE Plasma 6.7 je již na spadnutí, takže tento týdenní přehled novinek byl asi posledním ve větší míře věnovaným právě této verzi. Vývojáři KDE se uplynulý týden soustředili především na ladění a opravy chyb pro toto nadcházející vydání, které je naplánováno na úterý příštího týdne. Logicky tak část prací už míří do budoucí Plasmy 6.8 a také do KDE Frameworks 6.28.
Plasma 6.8 tak dostává vylepšenou integraci prohlížečů, kdy mezi podporované pro integraci do desktopového prostředí přibyl i Microsoft Edge běžící z Flatpaku. Z druhého konce přidejme aktualizaci pro Plasmu 6.6.6, kde nově nebude brán ohled na nastavení „přirozeného skrolování“ pro směr nahoru a dolů.
Poměrně podstatná korekce je u Plasmy 6.8 a Breeze motivu, kdy šířka oblasti, kdy lze kurzorem chytnout a měnit velikost nemaximalizovaného okna pomocí horní hrany, je sjednocena s ostatními hranami.
Plasma 6.7 přinese úpravu chování tam, kde je nastaveno vzdálené ovládání systému bez předchozího explicitního schválení – nově na takovou situaci upozorní notifikací. Ve výsledcích vyhledávání s KRunnerem se nově nebudou objevovat výsledky ze systému globálních klávesových zkratek, pokud budou vhodnější výsledky dostupné odjinud. Výsledky tak budou zase pro uživatele o něco relevantnější. Automatické přepínání mezi denním a nočním režimem na bázi svítání/soumraku přepne uprostřed tohoto přechodu, nikoli až na jeho konci.
Pro navigaci kurzoru myši s numerickou klávesnicí je ze vylepšení, kdy současné stisknutí dvou směrů způsobí pohyb úhlopříčně mezi nimi (jak by uživatel očekával). Frameworks 6.28 přidává úpravu, kdy s klávesou Meta lze vyvolat Overview přehled u KWin.
Opraveny jsou různé způsoby padání prostředí, chyby v systému widgetů, přepínání mezi světlým a tmavým režimem pro SVG tapety a další drobnosti. Plasma 6.6.6 pak přináší opravu chyby v jednom z oprávnění správce KWin, která vedle k selhání sandboxovacího systému Bubblewrap. Pro Plasmu 6.7 se pak tvůrci dále vrtají v lepší podpoře GTK4 aplikací.
Týden v GNOME #254: první dva přispěvatelé v režimu GNOME Fellowship
Nadace GNOME vybrala první dva lidi, kteří se účastní programu Fellowship. Jsou jimi Sophie Herold a Peter Eisenmann, oba dlouholetí přispěvatelé do projektu GNOME. Sophii známe jako vývojáře řady aplikací, včetně Loupe, Pika Backup, grafické knihovny Glycin či webové stránky
welcome.gnome.org. Peter je zase dlouholetý správce Nautilus (GNOME Soubory) a přispěvatel do knihoven, včetně GTK a GLib.
Dále dodejme, že Philipp Sauberzweig se za GNOME Design Team připojí k Sovereign Tech Agency, která nyní sype peníze do GNOME. Jdeo dvouletou stáž, v jejímž rámci bude Philipp podporovat správce a vývojáře GNOME s pomocí zpětné vazby, kontroly, vytváření mockupů či koordinace procesů kolem standardizace designových vzorů. Bude vlastně takové „děvče pro všechno“, které lépe propojí GNOME s vnějším světem. Už od července.
Z aplikací tu máme Mapy, které dostaly podporu zobrazení odjezdů a příjezdů ve veřejné dopravě (jsou-li tato data k dispozici přes Transitous). V Circles a projektech třetích stran je zmíněné několik věcí, včetně třeba nové verze Meshy 26.06, prvního stabilního vydání klienta MeshCore pro Linux, napsaného v Pythonu/GTK 4/libadwaita. Hlásí Jirka Eischmann.
OpenZFS 2.4.3 opravuje řadu chyb
Dalších aktualizací se dočkaly řady 2.4, 2.3 i 2.2 implementace souborového systému ZFS. OpenZFS verze 2.4.3 přichází měsíc po verzi 2.4.2 a přidává různé opravy chyb, plus zachování podpory linuxových jader i na verzi 7.0 a také budoucí 7.1.
Nová verze přináší podporu kontroly šifrovacích klíčů pro klonování bloků v ZVOL, některé specifické novinky pro FreeBSD (například schopnost sestavení jaderného modulu se sanitizery, opravy double free conditions, opravy jedné možnost končící kernel panicem, některá dílčí vylepšení podpory kompatibility s Linuxem, další vylepšení pro continuous integration (CI) atd.
Spolu s touto verzí přichází také jí odpovídající OpenZFS 2.3.8 a OpenZFS 2.2.10.
Wine 11.11 a jedna archivní chyba
Projekt Wine dospěl do verze 11.11. Ta přináší zabudovanou knihovnu SymCrypt, která nahrazuje dosavadní TomCrypt. Více z informací třídy USER32 je přesunuto do sdílené paměti, přibyla podpora vrstvených oken ve Wayland ovladači a další vylepšení kompatibility pro VBScript.
Mezi opravenými chybami či uzavřenými chybovými hlášeními najdeme tentokrát 25 položek, kdy nejstarší je z roku 2011 a týká se běhu bittorrentového klienta µTorrent 3.x – týká se mimo jiné padání s Wine 1.3.x. Před dvěma týdny Artem S. Tashkinov konstatoval, že se sice µTurrent 3.4.2 extrémně dlouho spouští a je líný, až to bolí, nicméně hlášená chyba je, zdá se, vyřešena.
Naproti tomu nejnovější hlášení si na uzavření počkalo jen 1 den.