Kim Dotcom bude vydán do USA, herní engine Godot s podporou Waylandu

AMD připravuje podporu Smart Data Cache Injection u nadcházejících CPU

Procesory AMD EPYC (není jasné, zdali zpětně Zen4, nebo nové Zen5 – prostě „Upcoming AMD hardware“) nabídnou velmi zajímavý mechanismus pro vkládání dat z I/O zařízení přímo do procesorové L3 cache. K tomu probíhá potřebný softwarový vývoj, kdy inženýři AMD připravili patche pro kernelovou „resource control“, tedy resctrl pro L3 Smart Data Cache Injection Allocation Enforcement (SDCIAE). Komentují jej výrazným zefektivněním běhu, kde dosud musí taková data z I/O zařízení skrze I/O v DRAM.

Nový mechanismus ušetří propustnost systému operační paměti, zlepší výkon a sníží latence a bude samozřejmě nastavitelné, jak velký kus L3 cache bude pro SDCI využit. Podpora závisí na TLP Processing Hints (TPH) sběrnice PCI Express. Phoronix dodává, že o SDCI se poprvé hovořilo v souvislosti se Zen4 EPYCy Genoa(X) / Bergamo, implementace nejspíš tedy přijde až v rámci nynější nové řady Zen5, tedy EPYC Turin / Turin Dense, nicméně to je odhad. Ostatně pokud by podpora byla v obou posledních generacích, lze si představit, že ji AMD realizuje u obou (což by mělo nepochybně pozitivní dopad i na srovnání výkonu stávajících Zen4 EPYCů oproti Xeonům od Intelu).

Týden v KDE: novější Nastavení systému a správa barev na Waylandu

Nate Graham úvodem tradičního přehledu konstatuje, že ač je stále řada vývojářů na letních dovolených, práce i tak pokračují.Tento týden vývojáři zapracovali na modernizaci Nastavení systému a podpoře správy barev při běhu na Waylandu, nicméně také poklesl počet 15minutových chyb (takových těch, jichž si uživatel často všimne záhy po nasazení KDE) na nejnižší hodnotu od února. Desktop je také po příchodu nové verze Plasma 6.x konečně na své předchozí úrovni vynikající stability, na kterou jsme zvyklí z Plasmy 5.xx.





Widget počasí nově umí vzít v potaz heat index a říci, jaká je pocitová teplota. Aktualizace se dočkalo nastavení klávesnice, stránka s nastavením Thundebroltu (mj oprava čitelnosti), vylepšen je vzhled řady částí v nastavení, které ještě používají QtWidgets, aby vypadaly jako jejich novější QML souputníci. Správce aplikací Discover a jeho ikona v liště se konečně vždy shodnou, zdali jsou, nebo nejsou k dispozici aktualizace. Přetahuje-li uživatel soubor z webového prohlížeče na plochu či do Dolphinu, rozbalovací menu nabídne jen relevantní akce s přehlednějším písmem a ikonami.

Opravena je rozbitá podpora SVG pozadí plochy, stejně jako zrádná chybička v KWin vedoucí k tomu, že kopírovaný text někdy nebylo možné vložit do aplikací používajících XWayland. Vývojáři také řešili problém v Qt způsobující, že některá okna na odpojených obrazovkách nebylo možné přesouvat na obrazovky běžící. Opraveno je i správné zobrazení symbolických ikon v Plasma panelech, když se používá mix světlého/tmavého tématu desktopu.

V implementacích Wayland protokolů v KWin přibyla podpora pro kompenzaci černého bodu, kterou tak mohou okamžitě používat aplikace (tato, stejně jako většina popisovaných novinek, se objeví v Plasmě 6.2.0). Dále KWin dostal podporu Wayland protokolu alpha-modifikátoru, dále copy&paste u systémové schránky při současném užití Overview či efektů KWin. Qt 6.8 pak mění to, jak škálování obrazovky ovlivňuje ikon, čemuž se KDE v rámci Frameworks 6.6 přizpůsobuje, aby netrpěly rozmazáním. Dále tvůrci rozvíjejí podporu nových HIG (Human Interface Guidelines) projektu.

Ubuntu oddělí X.Org sezení do samostatného balíčku

Ještě před feature freeze budoucího vydání Ubuntu 24.10 padlo rozhodnutí o oddělení podpory pro běh prostředí na X.Org do samostatného balíčku ubuntu-session-xsession . Ubuntu se tak též začíná pomalu s během na X.Org loučit, jde o podobnou cestu, kterou chystá Debian i jiné distribuce. V případě běhu systému čistě na Waylandu se tak systém obejde bez „pomíchaných“ závislostí a budoucí odstranění podpory X11 jako takové bude snadnější.

Miliardová dotace pro TI v rámci CHIPS and Science Act

V rámci programu americké vlády, jehož cílem je přitáhnout zpět výrobu čipů na území USA, dostane svůj díl koláče i společnost Texas Instruments. Celkem 1,6 miliardy dolarů obdrží na výstavbu továren v Texasu a Utahu, plus si z daní bude moci odečíst 6 až 8 miliard USD. Cílem je vybudování výrobních kapacit tří nových továren na 300mm wafery pro analogové a embedded čipy (což bývala tradiční doména TI). Očekává se, že TI vytvoří více než dva tisíce nových pracovních míst.

Kim Dotcom bude vydán z Nového Zélandu do USA

Více než dekádu se Kimu Dotcomovi dařilo vyhýbat vydání do USA pro řadu přečinů v čele s provozováním primárně warezáckého a pirátského úložiště megaupload. Tato doba ale končí, Nový Zéland Dotcoma vydá k trestnímu stíhání do USA. Český rozhlas citující britskou BBC dodává, že novozélandský ministr spravedlnosti Paul Goldsmith již podepsal vydávací příkaz a Dotcom tak svůj spor o (ne)vydání prohrál. Kim Dotcom byl na Novém Zélandu od roku 2012 v domácím vězení, sám nejnovější vývoj komentuje slovy, že „poslušná kolonie USA v Jižním Pacifiku se mě rozhodla vydat kvůli tomu, co uživatelé nahrávali na Megaupload“.

Herní engine Godot 4.3 s podporou Waylandu

Necelého tři čtvrtě roku vývoje se odráží v nové verzi 4.3 multiplatformního herního enginu Godot. Tato verze shrnuje více než tři a půl tisíce commitů od více než půl tisíce vývojářů. Engine přináší nové zvukové zdroje, interpolaci 2D fyziky (je nyní plynulejší), flexibilnější vrstvy, čištění v systému shader nodes, obecně vylepšení vícevláknového běhu, navrátivší se podporu jednovláknového běhu projektu exportovaného pro prohlížeče, vylepšení systému animací (např. úpravy klíčových snímků) a navigace, editoru, renderingu, zobrazení (včetně podpory Direct3D 12 či Waylandu n a Linuxu a BSD), vylepšenou podporu C# skriptování, GDScriptu + GDExtension, dokumentace a spousty dalších věcí.