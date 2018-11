 »   »  Kompletně šifrovaný disk se systémem i daty (Debian)

Dnešní distribuce obvykle při instalaci nabízejí možnost šifrování disku s operačním systémem i daty. Bohužel často zůstává na disku nešifrované jádro a inicializační ramdisk v otevřeném adresáři /boot . S moderním Grubem je možné ovšem vyřešit i tohle, protože zavaděč už umí načítat soubory z šifrovaného disku. Dokáže se tedy uživatele při bootu zeptat na heslo, načíst oba soubory (jádro a ramdisk) a ty poté spustit. Základ systému je už pak schopen se také se šifrovaným diskem poprat a systém normálně nabootuje.

Výhodou tohoto postupu je, že na disku zůstává jen čistý Grub na EFI oddíle. Zbytek systému je chráněn šifrováním, takže případný zloděj není schopen z disku přečíst vůbec nic – data, metadata, rozdělení oblastí, prostě nic.

Použité rekvizity

Použijeme jeden notebook s jednou SSD jednotkou, který budeme bootovat v UEFI režimu. Nainstalujeme si na něj aktuální Debian 9.6 tak, že na disku budou viditelné dva oddíly: EFI se zavaděčem a pak druhý kompletně zašifrovaný pomocí standardního linuxového šifrování LUKS. Uvnitř budeme mít LVM a na něm pak jednotlivé oddíly v souborovém systému ext4 i swap.

Vyhneme se i dvojitému zadávání hesla. Poprvé ho musí uživatel sdělit zavaděči, ten ale nemá kudy předat ho nastartovanému jádru, takže bychom ho museli psát znovu. Není to nezbytné, ale je to velmi nepohodlné. Protože se initramdisk načítá ze šifrovaného úložiště, můžeme do něj bez obav uložit další šifrovací klíč v otevřené podobě. On ho pak už bez dalšího zdržování použije k dešifrování disku během bootu.

Instalátor

K většině věcí použijeme standardní instalátor, my jsme použili malou verzi debian-9.6.0-amd64-netinst.iso , která obsahuje jen to nejnutnější. Nejprve provedeme standardní kroky v průvodci, který se nás ptá na časovou zónu, jazyk, klávesnici a podobně. Pak přijde dotaz na rozdělení disků. Můžeme si disk v průvodci rozdělit podle svého, ale můžeme také použít vestavěnou variantu „asistované rozdělení se šifrováním a LVM“.

Tato varianta prakticky odpovídá tomu, co potřebujeme, až na to, že počítá s odděleným druhým oddílem pro /boot/ . Ten my nechceme mít na samostatné nešifrované čísti disku, takže tuto položku jednoduše odebereme. Samozřejmě si pak můžeme vše upravit podle svých požadavků. Nakonec bychom měli mít jen dva oddíly: EFI a druhý šifrovaný se vším ostatním.

Poté nám instalátor vyhubuje, že se mu nepodařilo v takové konfiguraci nainstalovat Grub a váš systém nebude bootovat. Nevadí, je čas na ruční práci. Přepneme se pomocí Alt-F2 do druhé konzole a připravíme si zbytek.

Příprava zavaděče

Začneme tím, že se přepneme do čerstvě nainstalovaného systému, který si instalátor připojil do /target/ . Poté si vygenerujeme náhodný klíč pro přístup k šifrovanému disku.

# chroot /target/ /bin/bash # mkdir /etc/keys/ # cd /etc/keys/ # dd if=/dev/urandom of=disk_crypto.key count=4096 # chmod 400 disk_crypto.key

Souboru s klíčem jsme odebrali práva běžným uživatelům, aby nemohli za běhu klíč zjistit a poté v budoucnu zneužít. Klíč patří jen rootovi. Teď ho přidáme do LUKS klíčenky.

# cryptsetup luksAddKey /dev/sda3 disk_crypto.key

LUKS po nás bude chtít existující heslo k disku, pokud mu jej zadáme, nový klíč bude přidán.