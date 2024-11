Končící výroba Apple Vision Pro, AMD ZenDNN 5.0 s podporou nových CPU EPYC

Týden v KDE: opravy chyb

Žádná významná novinka se za poslední týden do KDE nedostala, o to více úsilí tvůrci věnovali opravách chyb. Je zde ale několik změn v UI. Editor barevných schémat již nenabízí možnost upravovat barvy titulního pruhu pro schémata s barvami záhlaví (např. Breeze Light a Breeze Dark), místo toho je potřeba upravovat barvy záhlaví. Systémová lišta již nezobrazuje zbytečné tooltipy v rozbaleném pohledu, které by byly shodné s textem položky. Při prvním vytvoření Wi-Fi hotspotu v Plasmě se automaticky přiřadí náhodné heslo místo toho, aby zůstalo prázdné.

V KRunneru lze nyní mezi kategoriemi přepínat pomocí kláves Page Up/Page Down nebo Ctrl+Šipka nahoru/dolů. Byla přidána podpora funkce „Zvýraznit změněná nastavení“ pro většinu stránky nastavení tabletu v Nastavení systému. Discover nyní přesněji ukazuje průběh instalace, pokud aplikace vyžaduje i stažení nových Flatpak runtime. Při úpravě jasu na jednom widgetu se tato změna nyní synchronizuje mezi všemi widgety pro jas a barvy. Přidána nová symbolická ikona pro Wine, která ladí s ostatními ikonami, a vylepšena barevná ikona Wine, lépe teď odpovídá vlastní ikoně projektu.

Z opravených chyb Nate Graham jmenuje například objevující se černé artefakty kolem oken Wine, opět funkční ukládání upravených widgetů Systémového monitoru jako přednastavení (včetně přidaného autotestu), vyřešený problém, kdy XWayland okna ztrácela vstup z klávesnice a myši po uzamčení obrazovky pomocí Meta+L, opravené přerušení sběru statistik pro některé ARM procesory v Systémovém monitoru, opět fungující aktualizaci doplňků získaných přes „Získat nové [věci]“ v Discoveru, opravenou chybu obnovování relací v X11 (někdy nezachovávala všechna okna), vyřešený vizuální problém s komponentou SwipeListItem v Kirigami, opravené různé regrese v Qt (nefunkčnost uzamykací a přihlašovací obrazovky, vizuální chyby v chybových dialozích, problémy s přepínáním virtuálních ploch v efektu přehledu). Celkově je uzavřeno 119 hlášení o chybách, přetrvávají 2 chyby s vysokou prioritou.





Z technických věcí Nate zmiňuje například opět aktivní možnost zapnutí HDR módu s ovladačem Nvidia 565.57.1 či pozdějším, resp. Intel GPU s ovladačem v Linuxu 6.11 či novějším – tyto dvě verze mají opraveno nejvíce problematických chyb při běhu v HDR režimu.

SDL3 nastavuje podporu Steam Controlleru jako aktivní

Do projektu SDL zamířily další vylepšení pro ovladač Steam Controller, a tak bylo možné nastavit jeho podporu jako zapnutou ve výchozím nastavení. SDL tak završuje práce, které zahrnují i čerstvé zapnutí podpory Steam Controlleru v rámci USB subsystému a také podpoře USB donglu a jeho párování.

AMD ZenDNN 5.0, nová verze Deep Neural Network Library optimalizovaná i pro Zen 5 EPYC

Nejnovější a skvělé procesory AMD EPYC „Turin“ 5. generace Zen mají podporu v čerstvě vydané nové verzi firemní knihovny ZenDNN pro neuronové sítě. Kromě podpory nových EPYCů zde AMD přináší kompatibilitu ZenDNN 5.0 s knihovnou AMD BLIS 5.0, pro EPYC specifická rozšíření operací MATMUL, aut-tuning pro BF16, vylepšení výkonu zaměřená na velké jazykové modely (LLM),optimalizace Scalar Dot Product Attention (SDPA), podporu přesnosti BF16 v Recommender System v PyTorch (a další optimalizace). Mezi podporované modely patří mimo jiné Llama2, Llama3, Phi2, Phi3, Qwen, ChatGLM a GPT. Podrobnosti jsou k dispozici v oznámení nové verze na GitHubu projektu.

Apple Vision Pro neuspěl, jeho výroba skončí

Se systémem virtuální reality Vision Pro měl Apple hodně velké oči. Nakonec se ukázalo, že tahle věcička za 3500 dolarů (u nás 125 tisíc Kč) si najde jen velmi malé množství zákazníků a tak Apple už od léta ostře omezuje výrobu a objevují se informace, že má na skladech tolik komponent, že výrobu na konci roku ukončí zcela a nízkou poptávku dopokryje ze zásob.

Nová verze digiKam 8.5.0

Projekt foto aplikace digiKam po pěti měsících dospěl k nové verzi 8.5.0. Ta přináší několik novinek, kde jako první tvůrci uvádí aktualizace a vylepšení správy tváří. Nově se připojivší vývojář Michael Miller za těch pár měsíců stihl nativní port pro Apple Silicon, tedy stroje Apple postavené na čipech M1 až M4. Následně zapracoval na novince této verze, vylepšeních v oblasti Face Managementu, kde uzavřel mnoho uživatelských hlášení. DigiKam v této oblasti nyní používá nový deep-learning model, který činí rozpoznávání tváří rychlejším a přesnějším, konkrétně jde o model detekce tváří YuNet nabízející větší možnosti konfigurace parametrů. Model rozpoznávání tváří SFace je též inovací směrem k lepší přesnosti a rychlosti.

Tvůrci dále vylepšili systém barevných vlaječek pro katalogizaci prvků. Pro nadcházející rok se vedle obvyklých vylepšení a oprav plánuje nadále vylepšovat systém rozpoznávání tváří, aby byl ještě rychlejší a také dával méně falešně pozitivních detekcí – vylepšení se pak dostanou i do systému automatického taggování fotek.

Uzavřeno je v této verzi celkem 160 hlášení o chybách, verze Libraw povýšena na snapshot 2024–09–10, dále ExifTool 12.99 + Exiv2 0.28.3. Verze pro Apple staví na Qt6 6.7.2 / KDE framework 6.7.0 / FFmpeg 6.1 a konečně už nepotřebuje emulační vrstvu Apple Rosetta 2. Vylepšena je podpora ICC profilů.