Krita 5.1 přináší WebP a počáteční podporu JPEG XL, VIA GPU a rok 2022

OpenZFS 2.1.5 s podporou Linuxu 5.18

Na světě je nové aktualizační vydání projektu OpenZFS.Verze 2.1.5 přináší mimo jiné podporu aktuálního stabilního jádra Linux 5.18, plus přidává první části zajišťující podporu běhu s budoucím jádrem 5.19, na druhou stranu lze OpenZFS provozovat s jádry sahajícími zpět až k řadě Linux 3.10.x (tedy k verzím, které už ani sami tvůrci Linuxu neřeší).

U FreeBSD jsou podporovány verze FreeBSD 12.2-RELEASE a novější, tato verze také přináší některá vylepšení pro použití s Red Hat Enterprise Linuxem a další menší opravy. Podrobnosti shrnuje oznámení na GitHubu projektu.

Beta verze editoru Krita 5.1 přináší WebP a počáteční podporu JPEG XL

Pomalu se blíží vydání Krity 5.1, na světě je první beta a s ní i zajímavé novinky. Vedle podpory formátů jako WebP či počáteční podpory JPEG XL jsou to vylepšení v nakládání s vrstvami (výsledek GSoC projektu, který loni realizoval Santhosh Anguluri). Vylepšena je také podpora TIFF s vrstvami a formátů Photoshop PSD.





Krita dále přechází z vektorizačního balíku VC na XSIMD. Důvodem je ukončený aktivní vývoj VC, nicméně pozitivním výsledkem je vyšší výkon nástrojů malby, speciálně na Androidu, kde je nyní vektorizace k dispozici vůbec poprvé.

Dále tvůrci vylepšili nástroje výplní a jsou zde i další dílčí aktualizace, vylepšení výkonu či stovky opravených chyb či vylepšení animačního subsystému (zvuková složka se nestihla, bude až v Kritě 5.2) Více informací je k dispozici v poznámkách k této verzi.

Poslední dny v KDE: nejen opravná Plasma 5.25.1

Z rychle řešitelných 15minutových chyb v projektu KDE jich byla čtveřice vyřešena a dvě se ukázaly býti upstream problémy. Žádné nové nepřibyly, takže počet klesá z 65 na 59. Když pomineme opravné práce na nedávno vydané Plasmě 5.25, pak tu máme jedinou novinku, a sice možnost vypnout vkládání obsahu schránky prostředním tlačítkem/kolečkem v Plasmě běžící na Waylandu (dostane se až do Plasmy 5.26).

Pracovalo se též na řadě vylepšení stávající funkcionality. Viditelnost / neviditelnost tooltipů v Nastavení systému konečně respektuje globální nastavení viditelnosti tooltipů. Pokud se v editačním režimu nevejde příslušná lišta na obrazovku, automaticky se zalomí na víc řádků.

Discover nově umí odhadovat prioritu Flatpak repozitářů z flatpakového nástroje příkazové řádky a pokud uživatel změní prioritu v Discoveru, ten ji přenese i tam. Přechází-li wallpaper z jednoho do druhého, během přechodu obraz netmavne.

Aplikace založené na Kirigami v desktopovém režimu již nezobrazují skryté zavírací tlačítko v postranní liště vpravo dole. Pokud se na disku změní ikona aplikace, Plasma to nyní zaznamená a zohlední do 1 sekundy, nikoli do 10 sekund jako dosud.

Widget baterie a jasu nyní ukazuje stav baterie v připojených bezdrátových touchpadech. Toa mnoho dalšího včetně opravených chyb shrnuje tradičně Nate Graham na svém blogu.

Otevřený ovladač pro grafiky VIA by rád stihl Linux 5.20

Momentálně finišují práce na Linuxu 5.19, pročež jsou teprve sbírány věci, které by měly projít začleňovacím oknem pro Linux 5.20 (věnovali jsme mu zatím první přehledový článek, mezi zájemci o začlenění už nyní ale nacházíme vývojáře otevřeného ovladače pro GPU, resp. grafická jádra VIA/S3.

Může to znít divně. Vždyť VIA už dávno ustoupila z výsluní x86 produktů, žádnou její moderní GPU kartu si ani vybavit nemůžeme, neb nic takového neexistuje, i na kompresní systém S3TC dávno vypršely patenty a tak se bavíme jen o podpoře grafických jader ve starších čipsetech (promiň Tralaláku), přesto jde o produkty, které stále mnozí lidé používají.

Řeč je o ovladači OpenChrome, který by rád konečně zvládl začlenění do hlavní větve jádra. Stane-li se tak, půjde o vyvrcholení dekádu trvajících snah vývojářů, kteří nechtějí nechat produkty VIA bez podpory v samotném Linuxu.

Aktuálně jde o jednoho vývojáře jménem Kevin Brace, který připravuje KMS ovladač (kernel mode-setting) na toto léto. Sám dodává, že kód není perfektní, ale měl by již být dostatečně dobrý pro začlenění do upstreamu jádra. Dřívější snahy selhaly kvůli absenci podpory atomic mode-setting a dalších aspektů. Ovladač by tak mohl morálně navázat na x86-video-openchrome běžící v user-space, dodejme však, že OpenChrome nic moc jiného neumí, chybí mu stále i prostá 2D či jakákoli použitelná 3D akcelerace.

OpenChrome DRM ovladač podporuje výstup na displej u čipsetů VIA CLE266 / KM400 / K8M800 / P4M800 Pro / PM800 / P4M890 / K8M890 / P4M900 / CX700 / VX800 / VX855 / VX900. Dále funguje zmíněný atomic mode-setting, GEM/TTM pro správu paměti, na dual head se pracuje, stejné platí pro standby/resume a další základní věci.