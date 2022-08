Krita 5.1 s podporou JPEG XL, Motorola uvedla telefon s 200Mpix fotoaparátem

SDL 2.24 přináší nová API a D3D12 Renderer pro Windows

Předně SDL přechází na systém číslování verzí známý z jiných programů či nástrojů, kdy sudá čísla představují produkční vydání a lichá vývojové verze. SDL 2.24 je verzí vhodnou pro ostré nasazení, která primárně přináší opravu řady chyb a dále některá nová API, podporu mini-gamepad módu na ovladačích Nintendo Joy-Con, podporu klasických ovladačů Nintendo Online a Nvidia Shield (oboje s ovladačem HIDAPI), vylepšení práce se zvukem a mnohé další.

Součástí této verze je dále rozpracovaný back-end pro podporu běhu s DirectX 12, který je součástí Game Development Kitu. Dále tvůrci pracují na podpoře GDM pro běh s tituly Windows Xbox Game Pass, konzolemi Xbox atd.Na linuxové straně přináší nová verze odstranění podpory XVidMode ve prospěch výhradního přechodu na XRandR pro přepínání režimů, různá vylepšení kolem video emulace na Waylandu a dále použití KMS/DRM zařízení. Všechny podrobnosti jsou k dispozici v oznámení na GitHubu projektu.

KDE Gear 22.08 aktualizuje všechny aplikace

Balík KDE Gear, dříve KDE Applications, byl vydán v nové verzi 22.08. Mezi novinkami najdeme podporu vícenásobného kurzoru, tedy schopnosti psát totéž současně na více místech dokumentu, v editorech KWrite a Kate.





Různých vylepšení se jako obvykle dočkal hudební přehrávač Elisa, například lépe fungujícího dotykového ovládání, znovu fungující navigace pomocí klávesnice v seznamu skladeb či možosti vypnout automatické skenování hudební kolekce při spuštění či možnost třídit skladby podle data změny.

Spectacle dostal podporu anotací ve screenshotech včetně automatického zvětšování svého okna, když chce uživatel anotaci přidat do velkého screenshotu (poté se Spectacle navrátí do své výchozí velikosti). Do Kalendáře zase přibyla podpora kontaktů a schopnost generovat QR kódy pro sdílení událostí s lidmi na mobilních zařízeních.





Balík už také po několikaměsíčním vývoji zahrnuje aplikaci Itinerář (Itinerary), což je cestovní asistent KDE, který uživateli umí spravovat jízdenky, boarding passy, zdravotní certifikáty, umí jej navést na letišti, autobusové či vlakové stanici a dalších transportních uzlech. Tvůrci v poslední době přidali například čtečku čárových kódů umožňující do aplikace načítat různé papírové jízdenky či pracovat s různými slevovými kartami apod. Do aplikace lze propojovat i informace o schlůzkách z online kalendářů a informace exportovat do systémového kalendáře.Nabízeny jsou i alternativní trasy. Tvůrci dodávají, že na Androidu je nutné nepoužívat s ohledem na nedostupnosti aktualizací Itinerář z Google Play Store, ale přejít na F-Droid repozitář KDE.

Krita 5.1 s podporou JPEG XL

Na světě je také nová větší verze grafického editoru Krita. Novinek není zrovna málo, dá se obecně říci: zahoďte jakoukoli starší verzi, protože 5.1 stojí za to. Nově například daleko více operací může pracovat s vícenásobným výběrem vrstev. Tvůrci dále vylepšili podporu grafických formátů WebP, Photoshop layered TIFF a PSD/Photoshop, plus nově přidali podporu JPEG XL.

Program XSIMD používá místo VC, malování by tedy mělo být viditelně svižnější, a to speciálně na Androidu, kde je vektorizace použita poprvé. Nástroj výplně dostal vylepšení podpory pro několik režimů (viz video). Všechny novinky detailně shrnují včetně ukázkových videí poznámky k této verzi na domovském webu projektu.

200Mpix smartphone Motorola a 450Mpix snímač Samsungu

Už řadu měsíců víme, že po 108Mpix ISOCELL snímači Samsung vyvinul i 200Mpix typ. Prvním takto vybaveným telefonem od běžného výrobce na trhu bude Motorola X30 Pro, která pomalu míží na trh. Vybavena tedy bude vedle jiných také hlavním fotoaparátkem s 1/1,22" snímačem Samsung ISOCELL HP1, který podporuje slučování pixelů 2×2, resp. 4×4 pro 50Mpix, resp. 12,5Mpix výsledné snímky. Jistě ale dojde i na režim s 200Mpix rozlišením. Stejné rozlišení bychom měli nalézt i v budoucím modelu Samsung Galaxy S23 Ultra.

Pár let už také kolují informace přímo ze Samsungu o vývoji 576Mpix snímače. Ten nemá být primárně určen pro smartphony, zdá se nyní, že další generace bude přeci jen cílit na rozlišení nižší, a to až ~450Mpix. Samsung si totiž registroval ochrannou známku Hexa²Pixel, která naznačuje slučování 6×6 pixelů.

GNOME 43 beta s dalšími novinkami

Máme měsíc po vydání alfa verze a měsíc do vydáním finální verze, pročež je tu beta příštího GNOME 43. Od verze 43 Alpha se udály některé zajímavé, či možná dokonce úsměvné změny. Například tehdy jsme psali, že webový prohlížeč Epiphany dostal novou verzi PDF.js. To už není pravda, Epiphany s betou GNOME 43 naopak PDF.js kompletně odstrnuje, neboť jak píše Michael Catanzaro, WebKit má nyní vlastní kopii PDF.js, takže samostatná verze není potřeba.

Jinak došlo na rozličná vylepšení jednotlivých prvků desktopu. GJS nabízí různé nové vlastnosti JavaScriptu díky novější verzi SpiderMonkey 102, v desktopu už jsou plánovaná pozadí plochy, pod GTK4 + Adwaita byla portován GNOME Console (nahrazuje dosavadní Terminal) a totéž platí i pro GNOME Initial Setup (pod GTK4 pak byl převeden GNOME Logs), v ovládacím centru přibyla podpora WWAN 5G konektivity a GNOME Software dostal vyladěnější rozhraní. GNOME Text Editor rychleji načítá soubory, je lépe integrován do desktopu, Nautilus zase má přehlednější okno na menších obrazovkách, změny v plug-inech či vylepšené okno s vlastnostmi. Mutter dostal vylepšení pro direct scanout, podporu high resolution scroll wheel, podporu single pixel buffer na Waylandu atd. GNOME Shell zase umí svižnější animace, vylepšenou navigaci v aplikačním gridu, lepší on-screen klávesnici a mnohé další. Podrobně novinky shrnuje přehled všech dílčích změn.