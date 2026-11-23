Purism představuje Librem 5 druhé generace
Společnost Purism připravuje druhou generaci linuxového smartphonu Librem 5 v2, která místo procesoru ARM využije osmijádrový čip SpacemiT K1 s architekturou RISC-V. Telefon bude vybaven 8 GB RAM a 128GB úložištěm a poběží na linuxové distribuci PureOS s mobilním prostředím Phosh. Zachová si 5,7palcový displej, vyměnitelnou baterii s kapacitou 4500 mAh, sluchátkový konektor i hardwarové přepínače pro vypnutí fotoaparátu, modemu a GPS.
Novinkou bude podpora dvou SIM karet, rychlejší čtečka microSD a hardwarové kódování videa, které umožní pořizovat fotografie 13Mpx fotoaparátem a natáčet video ve vysokém rozlišení. Purism chce přechodem na RISC-V nabídnout otevřenější hardwarovou platformu nezávislou na proprietárních architekturách, vývoj však čeká řada překážek v oblasti grafického výkonu, ovladačů, správy energie a kompatibility aplikací.
Projekt je financován prostřednictvím crowdfundingové kampaně, přičemž cena telefonu začíná na 1599 dolarech (35600 korun) a dodávky se očekávají nejdříve v roce 2028.
Debian má tým pro zlepšení podpory herního hardwaru
Projekt Debian oznámil založení nového týmu Gaming Hardware Team, jehož cílem je zlepšit kompatibilitu Debianu s herními zařízeními. Zaměří se především na přenosné herní počítače, emulační zařízení a domácí konzole. Členové týmu budou testovat Debian na různém hardwaru, dokumentovat funkční i problematické komponenty a hledat řešení chyb v ovladačích či podpoře zařízení.
Jedním z důležitých úkolů bude také zjistit, jak zajistit podporu nejnovějšího herního hardwaru v konzervativních stabilních vydáních Debianu, která často postrádají aktuální jádra a ovladače. Do budoucna se zvažuje také vytvoření samostatné varianty Debian Pure Blend určené pro herní zařízení s předinstalovaným potřebným softwarem. Nová iniciativa je oddělena od stávajícího Debian Gaming Teamu, který se věnuje především herním balíčkům.
Projekt je zatím v počáteční fázi, nemá seznam podporovaných zařízení ani harmonogram a zapojit se může každý zájemce o testování Debianu na herním hardwaru.
Devario OS má první stabilní verzi
Devario OS dospěl po měsíci beta testování ke své první stabilní verzi a je nyní považován za bezpečný k instalaci. Přestože tato nezávislá distribuce inspirovaná Arch Linuxem využívá jeho nástroje a je kompatibilní se softwarovými repozitáři, přináší vlastní podepisované repozitáře, vlastní kernel cílený na hardware x86-64-v3, integraci dracut, vlastní výchozí nastavení desktopu a startovní obrazovku.
Kompatibilita s Archem zůstává na úrovni ekosystému balíčků, takže vývojáři mohou znovu využít stávající nástroje, zatímco si zachovávají vlastní politiky a proces vydávání. Desktop staví na Aqueous, novém dynamickém Wayland kompozitoru s efekty poháněnými Vulkanem. Instalační obraz obsahuje všechny potřebné soubory pro offline instalaci, včetně podpory otevřených ovladačů NVIDIA.
Thelio Prime s procesorem AMD a Pop!_OS 26.04 LTS
Společnost System76 představila přepracovaný stolní počítač Thelio Prime, který kombinuje kompaktní provedení s výkonem desktopových procesorů AMD Ryzen řady 9000. Hliníková a ocelová skříň má vnitřní objem pouhých 9,78 litru a nabízí snadný přístup ke komponentám díky magneticky uchyceným bočnicím. Konfigurace mohou obsahovat až dvanáctijádrový Ryzen 9 9900X, grafickou kartu AMD Radeon RX 9060 XT nebo NVIDIA GeForce RTX 5070, až 96 GB DDR5 paměti a 16 TB NVMe úložiště.
Počítač se dodává s distribucí Pop!_OS 26.04 LTS a desktopovým prostředím COSMIC, případně lze zvolit Ubuntu 24.04 nebo 26.04 LTS. Výroba probíhá přímo v továrně System76 v americkém Denveru, přičemž výrobce zdůrazňuje také nižší hlučnost a snadnou rozšiřitelnost. Základní konfigurace začíná na ceně 1599 dolarů (35600 korun).
Nově vydáno
Projekt openKylin vydal aktualizaci své verze 3.0, která přináší vyšší výkon, aktualizuje nástroje umělé inteligence této distribuce a opravuje různé chyby v celém systému. Jantzen Maximillian Kimlim oznámil vydání XXRI OS 2.7, nové vydání ultralehké desktopové distribuce určené pro starší počítače a počítače s nízkým výkonem. Společnost Lime Technology oznámila vydání operačního systému Unraid OS 7.4.0, aktualizované verze komerční distribuce určené pro nasazení v síťových úložištích. CarotOS, specializovaná distribuce založená na Debianu, určená především pro výuku kyberbezpečnosti ve třídě, vyšla ve verzi 1.4.