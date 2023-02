LibreOffice 7.5 Community přináší vylepšení tmavého vzhledu, exportu do PDF a mnoho dalších novinek

Statistika nuda je

Na vydání LibreOffice 7.5 Community se podílelo 144 lidí, kdy 63 % všech commitů tvořících tuto verzi přišlo od 47 vývojářů zaměstnaných v trojici firem sedících v The Document Foundation Advisory Board. Jde samozřejmě o „známé firmy“ Collabora, Red Hat a allotropia. 12 % kódu má na svědomí šestice vývojářů přímo z The Document Foundation, zbylých 25 % pak připadá na již zmíněné jednotlivé dobrovolníky zvenku.

Dalších 112 nadšenců se pak věnovalo aktualizaci překladů pro 158 jazyků, balík samotný je vydán se 120 odlišných jazykových mutacích a ve svém mateřském jazyku jej tak může používat 5,4 miliardy lidí, z aktuálních 8 miliard na této planetě se lopotících (2,3 miliardy dalších lidí má LibreOffice k dispozici ve svém druhém jazyku).

Hlavní novinky verze 7.5

Tvůrci výrazně vylepšili podporu tmavého vzhledu celého prostředí balíku. Dále aktualizovali ikony aplikací a jednotlivých MIME typů, nyní jsou barevnější a živější. Ve startovní obrazovce lze nově v přehledu historie otevřených dokumentů filtrovat dle typu. Nasazena je vylepšená verze vzhledu rozhraní Single Toolbar UI, vylepšen je i export do formátu PDF s některými novými volbami a opravami chyb.





Na platformě macOS je nově podporováno začlenění písem do dokumentů (font embedding) a došlo obecně také na vylepšení dialogů vlastností písma o některé nové volby. V editoru maker přibyl slider přiblížení (zoomu) v pravé dolní části.

Writer

Ve Writeru najdeme výrazně vylepšený systém záložek, které jsou také uživateli viditelnější. Objekty mohou být označeny jako dekorativní, to pro lepší přístupnost. Do správy obsahu k příslušným ovládacím prvkům přibyly nové typy, s čímž se pojí i jedno ze zlepšení v podpoře PDF a sice vyšší kvalita práce s PDF formuláři.





V nástrojích přibyla nová automatická kontrola přístupnosti (zpřístupnění). K dispozici je i počáteční implementace pro strojové překlady, založené na API DeepL. Menších vylepšení doznal i systém kontroly překlepů / pravopisu.

Calc

Tabulkový procesor nabízí podporu datových tabulek v grafech. V průvodci funkcí lze nově vyhledávat i v rámci popisků funkcí. Přibyly číselné formáty typu „Spell out“, tedy slovně popsaná čísla. Zápisy podmínek v podmíněném formátování konečně nejsou case sensitive a opraveno je chování při zadávání čísel uvozených apostrofem (' – single quotation mark).

Impress a Draw

Pro obě aplikace platí dostupnost nové sady výchozích stylů tabulky a možnost tyto styly vytvářet. Styly tabulek lze také nově upravovat, ukládat jako prvky předlohy a exportovat. V okně Navigátoru je možné objekty přetahovat, videa vložená do snímku mohou být nově přehrávána i oříznuta.

Velmi sympatickou novinkou je možnost spustit obrazovku přednášejícího i jako běžné okno, nejen přes celou obrazovku.

Podpora formátů Microsoft Office

LibreOffice 7.5 dále posouvá podporu Microsoftích formátů, myšleno zejména MS Office Open XML, tedy docx / xlsx / pptx. Uživatelé by si měli všimnout lepší interoperability mezi oběma světy (OOXML a ODF).Nadále samozřejmě platí, že např. docx uložený v MS Office a otevřený ve Writeru může vypadat jinak a platí to i opačně a také to platí i při uložení ODF v MS Office či otevření ODF v MS Office.

Jak tvůrci LibreOffice opět připomínají, tahle bolístka má svůj původ v Microsoftu a jeho strategii, jak neumožnit formátu ODF být celosvětově používaným, vystavujícím Microsoft riziku úpadku prodejů balíku Office: „Soubory Microsoftu neodpovídají schválenému standardu ISO, ale stále využívají proprietární formát, který byl organizací ISO označen v dubnu 2008 jako nedoporučený. Vnitřní struktura použitého formátu je tudíž značně komplikovaná, což způsobuje v balíku LibreOffice potíže. Naproti tomu výchozí formát LibreOffice (OpenDocument) je skutečně otevřený a standardní.“

Pár slov závěrem

Je toho samozřejmě v novém LibreOffice 7.5 více, všechny jemné nuance shrnuje již tradičně přehled na Wiki projektu. Pro uživatele balíku, kteří se řadí mezi obezřetnější a nenaskakují do nových verzí hned po vydání dodejme: verze 7.5.1 je v plánu na přelom února a března, pak postupně další dílčí verze až po 7.5.7 v listopadu tohoto roku, kdy pro všechny platí, že budou přinášet důležité opravy a aktualizace lokalizací. Sice je na to nyní příliš brzy, můžeme už ale nyní začít vyhlížet rané vývojové verze LibreOffice 7.6.0, neb alfy už se objevují, byť logicky zatím plné chyb.

Já bych na tomto místě raději poděkoval všem vývojářům, kteří LibreOffice i specifikaci ODF (Open Document Format) vytváří, a to včetně překladů a lokalizací. Osobně používám LibreOffice od velmi historických kořenů „StarOffice 97“ a jelikož pravidelně užívám i microsoftí balík, mohu za sebe říci, že sice možná řadu věcí dělají v Microsoftu lépe, mnohé zase má lepší LibreOffice, nemluvě o čisté karmě, kterou si Microsoft průběžné po léta špiní všemi nečestnými praktikami kolem neotevřeného formátu OOXML (pamětníci vzpomenou na proces jeho standardizace u ECMA i ISO/IEC).

Děkuji tedy všem autorům, vývojářům, testerům či překladatelům, díky kterým máme k dispozici balík, který je v mnoha ohledech téměř plnohodnotnou náhradou za komerční uzavřený vzor.