LinuxDays 2026: sedmdesát přednášek a desítky komunitních setkání

Konference LinuxDays se letos uskuteční o víkendu 3. a 4. října 2026. Dějištěm bude tradičně areál ČVUT v Dejvicích na adrese Thákurova 9. Organizátoři letos vybírali ze 116 přihlášených přednášek a do programu se dostalo něco přes sedmdesát z nich.
Výsledkem je nabitý program, který míří od vývoje linuxového jádra přes umělou inteligenci až po komunitní projekty, svobodný hardware a provoz vlastních služeb. Přednášky probíhají v několika sálech současně a doplňují je praktické workshopy. Výrazně pestřejší je letos nabídka stánků a komunitních aktivit.
Od umělé inteligence po budoucnost open source
Sobotní program zahájí Jiří Eischmann přednáškou Jak AI mění open source. Velké jazykové modely už zasahují nejen do každodenního programování, ale také do způsobu, jakým vzniká a udržuje se svobodný software. Přednáška se zaměří na to, jak AI mění zavedené vývojové procesy, jaké dopady může mít na projekty i jejich uživatele a co může znamenat pro budoucnost open source.
Téma je zajímavé nejen pro vývojáře. Open-source projekty stojí na spolupráci dobrovolníků, transparentním vývoji a sdílení znalostí. Nástroje schopné generovat kód, dokumentaci nebo překlady do tohoto modelu přinášejí nové možnosti, ale také otázky kolem kvality, odpovědnosti a zapojení lidí do komunit.
Mezi další zajímavá témata patří například zavádění jednotné státní domény GOV.CZ. Jakub Nierostek představí technické řešení centrální správy domén a vysvětlí, jak souvisí změna s bojem proti falešným státním webům a phishingu. Na své si přijdou také zájemci o nízkoúrovňové programování: Karel Kočí bude mluvit o tom, zda má v době moderních programovacích jazyků stále smysl rozumět assembleru.
Ext4 stále umí překvapit
Jedním z vrcholů nedělního programu bude přednáška Ext4: Nové triky starého psa. Jan Kára, vývojář linuxového jádra a souborových systémů, nejprve připomene základní architekturu ext4 a potom ukáže méně známé funkce, které tento souborový systém podporuje.
Ext4 má kořeny v devadesátých letech, kdy se jeho předchůdce jmenoval ext2. Díky dobře navržené rozšiřitelnosti však nezůstal dávnou historickou technologií. Dodnes patří mezi nejpoužívanější linuxové souborové systémy a průběžně získává nové schopnosti.
Přednáška se dotkne například režimu bez žurnálu, velkých alokačních bloků, rychlejšího
fsync() , atomických zápisů nebo podpory velkých extended attributes. Řeč bude také o změnách, které se v ext4 připravují. Pro každého, kdo někdy řešil výkon, spolehlivost nebo chování souborového systému, půjde o velmi praktický pohled pod pokličku technologie, která bývá považována za dávno vyřešenou.
Od Ansible po RISC-V
Milovníci hardwaru si přijdou na své při přednášce o podpoře přerušení a ladění výukového VHDL procesoru s architekturou RISC-V. Na jednoduchém příkladu bude možné sledovat, co se během ladění pomocí GDB skutečně děje – od příkazu zadaného v terminálu až po jeho provedení v samotném procesoru.
Nedělní program nabídne také zkušenosti s nasazením Ansible v prostředí Red Hatu. Přednáška se nebude držet jen základů automatizace konfigurace, ale ukáže využití Ansible při aktualizacích clusterů, obnově po haváriích, bezpečnostním posilování infrastruktury, CI/CD i automatizovaném řešení incidentů.
Linux v telefonu
Výraznou novinkou doprovodného programu je větší prostor věnovaný komunitám kolem mobilního Linuxu. V neděli proběhne workshop Nainstaluj si tučňáka na telefon, který povede David Heidelberg.
Účastníci mohou přinést starší telefon s Androidem a společně ověřit, zda na něj lze nainstalovat například postmarketOS nebo Mobian. Organizátoři doporučují předem zkontrolovat seznam podporovaných zařízení a telefon si vzít s sebou. Workshop je praktickou ukázkou toho, že starší mobil nemusí automaticky skončit v šuplíku nebo v elektroodpadu.
Související komunitu bude možné navštívit také mezi stánky. Linuxové telefony – Mobile Linux Hackday sdružují vývojáře, technologické nadšence i zvědavce, kteří se věnují provozování a vývoji Linuxu na mobilních zařízeních.
Co bude k vidění u stánků
Stánky nabídnou příležitost potkat vývojáře, přispěvatele i uživatele projektů, o kterých se na přednáškách často mluví jen teoreticky. Na své si přijdou například uživatelé distribucí Fedora, Ubuntu a openSUSE. U stánku openSUSE bude možné diskutovat přímo s vývojáři, Fedora představí novinky své distribuce a Ubuntu nabídne komunitní pohled na systém, který je často prvním Linuxem pro nové uživatele.
Zajímavou zastávkou bude RISC-V a ARM ZOO z OTREES FEL. K vidění bude hardware od malých systémů s čipy ESP32 až po Milk-V Pioneer Box s 64bitovými RISC-V jádry a 128 GB RAM. Organizátoři slibují také ukázky FPGA, otevřeného nástroje Yosys, systému NuttX i vlastních RISC-V koprocesorů. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout velmi široké spektrum otevřeného hardwaru – od malých řídicích systémů až po výkonnější platformy.
Zájemci o hardware a jeho opravy by neměli vynechat stánek ThinkPads. Kromě sbírky nových, starých a vzácných notebooků nabídne také koutek Coreboot a bazar, kam lze přinést vlastní zařízení k prodeji nebo výměně. Pražský Takt nabídne pohled do živé komunity hackerů a tvůrců, zatímco stánek MacGyver přiveze „dráty, žárovky, procáky, 8bity a jiné šváby“ ze své bastlířské dílny.
Komunity, překlady i svobodné služby
LinuxDays nejsou jen přehlídkou technologií, ale také místem, kde se jednotlivé komunity potkávají. Weblate představí nástroj pro překlad softwaru a dokumentace, který funguje přímo ve webovém prohlížeči.
Stánek Jabberu a XMPP návštěvníkům představí moderní federovaný komunikační ekosystém. Dozvědět se bude možné více o současných klientech, vývoji protokolu i jeho praktickém využití. Téma doplní nedělní přednáška o současnosti a budoucnosti XMPP, včetně připravovaných rozšíření a iniciativy označované jako XMPP 2.0.
OSCloud představí české komunitní služby bez reklam a sledování, například Mastodon, Pixelfed, PeerTube a Matrix. U stánku Turrisu bude možné diskutovat o domácích routerech postavených na open source a o automatických bezpečnostních aktualizacích. OpenAlt pak nabídne širší pohled na otevřenost v hardwaru, softwaru, datech, vědě, vzdělávání i veřejné správě.
Setkání na LinuxDays
LinuxDays nejsou jen sled přednášek a workshopů, mezi kterými člověk přebíhá z místnosti do místnosti. Důležitou součástí akce je pohodová atmosféra a možnost potkat lidi, kteří se pohybují kolem Linuxu, open source a svobodných technologií. V prostoru se stánky vzniká prostor pro neformální rozhovory, výměnu zkušeností i plánování dalších projektů.
O kávu zdarma nebo obědy za sníženou cenu se i letos postaralo sdružení CZ.NIC, které je opět jedním z hlavních partnerů LinuxDays. Káva bude k dispozici tradičně na stánku CZ.NIC, kde bude možné si také vyzvednout obědové lístky. Obědy je potřeba objednat a zaplatit předem při registraci. Účast na konferenci je zdarma, je však nutné se zaregistrovat a potvrdit registraci odkazem v e-mailu.