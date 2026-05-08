Linuxové jádro 7.2 dostane 10Gbit USB Ethernet Realtek, skončí AMD Elan

Podpora 10Gbit USB Ethernetu Realtek RTL8159
Čip Realtek RTL8159 je řešením používaným řadou USB adaptérů poskytujících 10Git Ethernet, jak uvádí Phoronix, mnohé s cenovkou pod 100 dolarů. Jenže Realtek RTL8159 je zatím podporován jen mimo hlavní větev linuxového jádra, to se ale změní s vydáním verze 7.2. Vývojář Birger Koblitz jeho podporu zapracoval v podobě ovladače r8152 za použití out-of-tree kódu ovladače, který udržuje samotný Realtek.
Vývojář k tomu dodává, že RTL8159 vyžaduje pro plnou rychlost vlastní firmware, bez toho běží jen jako 5Gbit/s. Pro nahrání firmware, extrahovaného z ovladače Realteku, se používá standardní mechanismus, vše už je součástí větve linux-firmware. Půjde-li proces začlenění kódu dle očekávání, tedy hladce, nic nebrání podpoře už v rámci jádra Linux 7.2.
Sluší se dodat samozřejmé: 10Gbit/s rychlost dává smysl tam, kde je daný adaptér připojen do dostatečně rychlého USB portu (například USB 3.2 a rychlejšího).
AMD Elan míří do důchodu
Stařičká SoC řady AMD Elan, pocházející už z 90. let minulého století, mají stále v Linuxu podporu, nicméně ta končí. Jde o důsledek odstraňování podpory i486, řada Elan původně začínala už na bázi i386 (objevila se mimochodem i v Nokii 9110) a končila právě na bázi Am486, tedy AMD varianty 80486, resp. Am5×86, též známé jako „AMD 486 DX5“. Případní uživatelé čehokoli na bázi 80486 s aktuálními verzemi linuxového jádra se nadále mohou držet LTS řady Linux 6.18.
Po obecném konci podpory 486 nyní z jádra mizí i specifické kusy kódu a ovladače pro Elan. Sám autor změny doplňuje, že takový stroj měl začátkem tohoto století a už tehdy to bylo velmi pomalé a nevidí důvod nadále podporovat takováto starověká zařízení. Lze předpokládat, že proti jeho patchům nebudou zásadní výhrady a dojde k bezproblémovému začlenění v jádru Linux 7.2.
AMD Geode už také osiřelo
S postupným čištěním jádra od starých architektur souvisí i další věc: rodina AMD Geode bude nyní v Linuxu označena za osiřelou a výhledově ji čeká odstranění. Bodejť, řada Geode se zrodila ještě v minulém století a frekvenčně nešla za 400MHz hranici, mikroarchitekturou šlo o 5×86, instrukčně o maximálně 3DNow! Až poslední verze sahaly do mezí odpovídajících Athlonům XP, avšak sluší se připomenout asi nejznámější užití Geode: notebooky projektu One Laptop Per Child, tedy OLPC XO-1. V tuto chvíli jsou procesory Geode nadále podporovány, jen jejich podpora už není nadále vyvíjena a udržována.
Pokud by se jí někdo nadále chopil, může být opět oživena, nicméně moc se to ani u této architektury už nepředpokládá. Jaká bude její poslední verze LTS jádra s podporou, ukáže až čas. Změna na osiřelou už je v „tipově“ větvi, připravena pro začlenění do jádra Linux 7.2. Sám správce podpory doplňuje, že už nemá přístup k potřebnému hardwaru, pročež jeho záznam v MAINTAINERS už není aktuální. Dále dodejme, že vedle OLPC XO-1 je Geode ještě využíváno u některých embedded desek se specifickým kódem podpory, nicméně architektonicky jde o ±30 let starou záležitost.
Linux 7.2 zahrne podporu Power Module pro AMDGPU, srovná krok s Windows
Do budoucího jádra Linux 7.2 míří jako obvykle řada dílčích novinek a vylepšení v ovladačích AMDGPU a AMDKFD, které v tuto chvíli tradičně sedí ve vývojové větvi DRM-Next, dokud nebude po vydání jádra Linux 7.1 (nacházející se v tuto chvíli v RC2 stádiu) spuštěno začleňovací okno pro Linux 7.2.
Významnou novinkou zlepšující chování Radeonů na Linuxu, je podpora AMDGPU DC power module, která bude lépe odpovídat chování, které je pro Radeony k dispozici na platformě Windows. Specificky jde o vylepšení podpory pro věci kolem správy napájení, včetně regulace podsvícení a Panel Self Refresh, kde díky změnám bude linuxový ovladač benefitovat více z vývoje ovladače pro Windows.
Vedle toho vývojáři AMD a spol. připravili opravné patche pro podporu starých architektur generace Vega, vylepšili kód o použití vícenásobných SDMA front pro operace správy paměti TTM, došlo i na aktualizace IP pro generaci GFX12.1 a displejovou generaci DCN 4.2, některá dílčí vylepšení kolem výpočetních schopností a opravy (včetně podpory generace Hawaii / R9 290X apod. z těch opravdu starých, až po opravy pro nejnovější RDNA4). V případě ovladače AMDKFD míří do jádra také rozličné opravy. Jako obvykle lze předpokládat, že i v rámci jádra Linux 7.2 bude na AMDGPU + AMDKFD připadat co do objemu největší balík nového kódu.
Intel přichystal Panel Replay Tunneling
Co se podpory AI akcelerátorů týče, Intel už do vývojové větve budoucího jádra Linux 7.2 poslal další vylepšení podpory budoucí generace Crestent Island. Z dalších věcí jeho vývojáři pracovali mimo jin v oblasti Direct Rendering Managementu, kde v aktuálním pull requestu najdeme optimalizace pro Panel Replay (včetně třeba vypnutí podpory pro Dell XPS 16 DA16260 a Xiaomi Book Pro 14 2026, o čemž jsem už dříve psali v souvilosti s XPS 14), konkrétně Panel Replay Tunneling, vlastnost využívající volnou přenosovou kapacitu rozhraní pro externí zobrazovací agenty (týká se DisplayPort 2.0 a novějších).
Jak dodává Phoronix, samotný Panel Replay je metodou pro self-aktualizace obrazu přenášející jen části, které se změnily, což šetří přenosovou kapacitu a umožňuje zobrazování provozovat energeticky ještě efektivněji než dosud. Dále do větve drm-intel-next míří opravy pro zobrazení, integrace ovladače pro DRM sharpness v rámci škálování obrazu, restrukturalizace nakládání s formátem DP/HDMI či vylepšení podpory Adaptive Sync Secondary Data Packet (SDP). Pro Panel Self Refresh je zde také spousta dílčích oprav.