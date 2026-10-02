Linuxové jádro dostává velké optimalizace pro AMD, čistka ARM32 bude možná později

Některé síťové opravy odsunuty až na jádro 7.4
O rostoucím podílu AI / LLM generovaného kódu mířícího do linuxového jádra slýcháme pravidelně. Přetíženi přívalem takového kódu jsou kupříkladu správci jednotlivých síťových subsystémů, neb jde o oblast linuxového jádra velmi bohatou a různorodou, tedy zralou na to, vrhnout na ni AI nástroj, aby našel chyby a napsal patche. Nejinak je tomu v těchto dnech, pročež mnoho navrhovaných oprav se prostě dostává do jádra až nyní, nestihne se jejich začlenění rámci finišovaného vydání Linux 7.3.
Jde víceméně o rozhodnutí necpat do jádra rychle různé patche vzniklé s pomocí AI/LLM, které často řeší jenom „slovíčkaření v kódu“, nikoli něco, co by trápilo reálné uživatele. Rozhodnutí v mailing listu vysvětluje Paolo Abeni z Red Hatu. Jinak do jádra míří řady úprav.
Optimalizace AMD RMPOPT v jádru Linux 7.4
Servery s procesory AMD EPYC, provozující virtuální stroje typu SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization – Secure Nested Paging) dostanou s (přes)příští verzí jádra sympatickou optimalizaci v podobě podpory RMPOPT (viz datasheet v PDF). Tato nová vlastnost procesorů AMD minimalizuje výkonnostní dopady RMP (Reverse Map Table) kontrol u hypervizoru a ne-SEV-SNP hostů. U takové kombinace je standardně prováděna RMP kontrola zápisů jako ochrana proti narušení SEV-SNP paměti hosta. RMPOPT je navrženo proto, aby za pomoci optimalizací umožnilo přeskakovat tyto kontroly pro velké 1GB oblasti paměti, u kterých je jasné, že neobsahují SEV-SNP chráněnou paměť hosta.
Kód prošel celkem 16 revizemi a nyní zamířil do TIP větve a chystá se jeho začlenění, s ohledem na současnou pozdní povahu jádra verze 7.3, až v rámci vydání Linuxu 7.4. RMPOPT bude benefitem procesorů EPYC generace Zen 6 tam, kde bude potřeba přistupovat k výše popsané kontrole zápisů.
Čištění starého 32bitového ARM kódu není úplně sranda
Dlouholetý správce ARMu v Linuxu, Arnd Bergmann, poslední rok pracuje na čištění zastaralých platforem z jádra. S vydáním verze Linux 7.3 bude mnoho těchto 32bitovýchových ARM platforem označeno za zastaralé a s nimi osiřejí stovky odpovídajících jaderných ovladačů. Nicméně odstranění kódu vypadá, že bude složitější, než se čekalo.
V tuto chvíli jde například o kód pro čipy typů SA1100, Footbridge, RISCPC, Orion / Dove / MV78xx0, OMAP24xx, i.MX31, i.MX targety bez MMU, LPC18xx, STM32f4/f7/h7 MCUs, Versatile MPS2, AT91 SAMV7, Axxia či různé legacy PXA desky. Z hlediska platforem jde o zhruba 55 tisíc řádků kódu, z hlediska souvisejících ovladačů pak o dalšího téměř čtvrt miliónu řádků. Už jen tento čistý rozsah prací si, jak informuje Arnd, vyžádal na tři stovky patchů .
Je toho prostě moc. Některé je ještě potřeba rozdělit na menší. První série řeší odstranění
arch/arm/mach-*/ plus části, které s tím úzce souvisejí – využívají odstranění Kconfig symboly. Obecně spíše jednodušší věci na vyřešení. Další části ale už vyžadují odstranění architektonicky specifických vlastností z ovladačů zařízení, věci, které nebudou nadále využívání, ale samotné ovladače jsou i pro další čipy. U RiscPC dále byly některé věci prozatím podrženy v jádru, protože probíhají debaty o obnovení podpory v kompilátoru.
S ohledem na fázi jádra Linux 7.3 a možnosti, že Linux 7.4 přijde ještě v tomto roce a bude to tato verze, která bude prohlášena za LTS, tak nelze vyloučit, že Arndova velká čistka bude hotova až v rámci jádra Linux 7.5, neb Arnd chce věci podržet jako ještě podporované pro nejbližší budoucí LTS jádro. Svým způsobem tak o momentu definitivního odstranění podpory starých 32bitových ARMů asi rozhodne Greg Kroah-Hartman, který určí, jaká verze jádra bued příští LTS. Nechme se překvapit, co se příště, co Elen a její Pákistánec.
AMD Ryzeny generace Zen6 dostávají podporu v P-state ovladači
Příští generace Ryzenů od AMD má zase o něco víc umetenou cestičku, a to v rámci prací na jádru Linux 7.4. Vývojáři AMD připravují pro tyto spotřebitelské procesory podporu v ovladači P-state. Jde konkrétně o jinou kalibraci vhodných hodnot Energy Performance Preference (EPP), které určují, jaká CPU jádra bude systém volit pro jaké úlohy, aby byla energetická efektivita běhu co nejlepší.
Pro tuto generaci dochází k posuvu rozsahu hodnot pro power EPP z 64 na 115, zatímco low power jádra mají EPP nastavení posunuté z 51 na 64 – nižší hodnoty posouvají procesor směrem k většímu využívání výkonnějších jader, zatímco vyšší hodnoty až do 255 směřují spíše k úsporným.
Zdá se, že u Zen6 Ryzenů tak AMD počítá s významným posuvem energetické efektivity CPU jader, kdy řadu úloh zvládnou low power jádra a běžící úlohy nebude potřeba tak často přesouvat na výkonná jádra, jako tomu bylo třeba u Zen 5 – vyplatí se úlohu nechat doběhnout na low power jádru na plný výkon, než ji přesouvat na „hladovější“, ač výkonnější velké jádro. Jinými slovy: Ryzeny generace Zen 6 budou asi super.