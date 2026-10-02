Root.cz  »  Licence

Linuxové jádro dostává velké optimalizace pro AMD, čistka ARM32 bude možná později

David Ježek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Čištění starého 32bitového kódu pro ARM není úplně sranda, některé síťové opravy odsunuty až na jádro 7.4, roste podíl méně důležitých AI/LLM příspěvků, optimalizace AMD RMPOPT v jádru Linux 7.4.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Některé síťové opravy odsunuty až na jádro 7.4

O rostoucím podílu AI / LLM generovaného kódu mířícího do linuxového jádra slýcháme pravidelně. Přetíženi přívalem takového kódu jsou kupříkladu správci jednotlivých síťových subsystémů, neb jde o oblast linuxového jádra velmi bohatou a různorodou, tedy zralou na to, vrhnout na ni AI nástroj, aby našel chyby a napsal patche. Nejinak je tomu v těchto dnech, pročež mnoho navrhovaných oprav se prostě dostává do jádra až nyní, nestihne se jejich začlenění rámci finišovaného vydání Linux 7.3.

Jde víceméně o rozhodnutí necpat do jádra rychle různé patche vzniklé s pomocí AI/LLM, které často řeší jenom „slovíčkaření v kódu“, nikoli něco, co by trápilo reálné uživatele. Rozhodnutí v mailing listu vysvětluje Paolo Abeni z Red Hatu. Jinak do jádra míří řady úprav.

Optimalizace AMD RMPOPT v jádru Linux 7.4

Servery s procesory AMD EPYC, provozující virtuální stroje typu SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization – Secure Nested Paging) dostanou s (přes)příští verzí jádra sympatickou optimalizaci v podobě podpory RMPOPT (viz datasheet v PDF). Tato nová vlastnost procesorů AMD minimalizuje výkonnostní dopady RMP (Reverse Map Table) kontrol u hypervizoru a ne-SEV-SNP hostů. U takové kombinace je standardně prováděna RMP kontrola zápisů jako ochrana proti narušení SEV-SNP paměti hosta. RMPOPT je navrženo proto, aby za pomoci optimalizací umožnilo přeskakovat tyto kontroly pro velké 1GB oblasti paměti, u kterých je jasné, že neobsahují SEV-SNP chráněnou paměť hosta.

Kód prošel celkem 16 revizemi a nyní zamířil do TIP větve a chystá se jeho začlenění, s ohledem na současnou pozdní povahu jádra verze 7.3, až v rámci vydání Linuxu 7.4. RMPOPT bude benefitem procesorů EPYC generace Zen 6 tam, kde bude potřeba přistupovat k výše popsané kontrole zápisů.

Čištění starého 32bitového ARM kódu není úplně sranda

Dlouholetý správce ARMu v Linuxu, Arnd Bergmann, poslední rok pracuje na čištění zastaralých platforem z jádra. S vydáním verze Linux 7.3 bude mnoho těchto 32bitovýchových ARM platforem označeno za zastaralé a s nimi osiřejí stovky odpovídajících jaderných ovladačů. Nicméně odstranění kódu vypadá, že bude složitější, než se čekalo.

V tuto chvíli jde například o kód pro čipy typů SA1100, Footbridge, RISCPC, Orion / Dove / MV78xx0, OMAP24xx, i.MX31, i.MX targety bez MMU, LPC18xx, STM32f4/f7/h7 MCUs, Versatile MPS2, AT91 SAMV7, Axxia či různé legacy PXA desky. Z hlediska platforem jde o zhruba 55 tisíc řádků kódu, z hlediska souvisejících ovladačů pak o dalšího téměř čtvrt miliónu řádků. Už jen tento čistý rozsah prací si, jak informuje Arnd, vyžádal na tři stovky patchů .

Je toho prostě moc. Některé je ještě potřeba rozdělit na menší. První série řeší odstranění arch/arm/mach-*/ plus části, které s tím úzce souvisejí – využívají odstranění Kconfig symboly. Obecně spíše jednodušší věci na vyřešení. Další části ale už vyžadují odstranění architektonicky specifických vlastností z ovladačů zařízení, věci, které nebudou nadále využívání, ale samotné ovladače jsou i pro další čipy. U RiscPC dále byly některé věci prozatím podrženy v jádru, protože probíhají debaty o obnovení podpory v kompilátoru.

S ohledem na fázi jádra Linux 7.3 a možnosti, že Linux 7.4 přijde ještě v tomto roce a bude to tato verze, která bude prohlášena za LTS, tak nelze vyloučit, že Arndova velká čistka bude hotova až v rámci jádra Linux 7.5, neb Arnd chce věci podržet jako ještě podporované pro nejbližší budoucí LTS jádro. Svým způsobem tak o momentu definitivního odstranění podpory starých 32bitových ARMů asi rozhodne Greg Kroah-Hartman, který určí, jaká verze jádra bued příští LTS. Nechme se překvapit, co se příště, co Elen a její Pákistánec.

AMD Ryzeny generace Zen6 dostávají podporu v P-state ovladači

Příští generace Ryzenů od AMD má zase o něco víc umetenou cestičku, a to v rámci prací na jádru Linux 7.4. Vývojáři AMD připravují pro tyto spotřebitelské procesory podporu v ovladači P-state. Jde konkrétně o jinou kalibraci vhodných hodnot Energy Performance Preference (EPP), které určují, jaká CPU jádra bude systém volit pro jaké úlohy, aby byla energetická efektivita běhu co nejlepší.

Wazuh školení

Pro tuto generaci dochází k posuvu rozsahu hodnot pro power EPP z 64 na 115, zatímco low power jádra mají EPP nastavení posunuté z 51 na 64 – nižší hodnoty posouvají procesor směrem k většímu využívání výkonnějších jader, zatímco vyšší hodnoty až do 255 směřují spíše k úsporným.

Zdá se, že u Zen6 Ryzenů tak AMD počítá s významným posuvem energetické efektivity CPU jader, kdy řadu úloh zvládnou low power jádra a běžící úlohy nebude potřeba tak často přesouvat na výkonná jádra, jako tomu bylo třeba u Zen 5 – vyplatí se úlohu nechat doběhnout na low power jádru na plný výkon, než ji přesouvat na „hladovější“, ač výkonnější velké jádro. Jinými slovy: Ryzeny generace Zen 6 budou asi super.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Budete se účastnit LinuxDays 2026?

Zobraz výsledek


!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO