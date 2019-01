 »   »  LXQt 0.14.0 přechází na C++14, Tumbleweed dostal jádro 4.20

LXQt 0.14.0 přechází na C++14

Nová vývojová verze desktopu LXQt, který je nástupcem LXDE, je tu. Správce souborů pcmanfm-qt podporuje dvoupanelové zobrazení a efektivněji mountuje zařízení (díky vylepšením v libfm-qt). Na plochu desktopu lze nyní umístit ikony jako Počítač, Síť, Koš (ikona je interaktivní) či různé uživatelské adresáře. Do lximage-qt přibyla například podpora zobrazení EXIF dat, qterminal zase podporuje nastavení okrajů a přepínání záložek dle historie.

Všechny prvky desktopu dostaly aktualizace překladů. Tvůrci upozorňují balíčkáře na několik změn, mezi nimiž nechybí přechod na C++ ISO Standard 14 plus že překlady se navrátily do repozitářů a skončilo tak používání balíčku lxqt-l10n. Podrobnosti (detailní) k jednotlivým prvkům desktopu shrnuje zpráva o oznámení.

Nový čip od Samsungu zvládne 8k video

Příští generaci chytrých telefonů bude u Samsungu pohánět mimo jiné nový čip typu ARM SoC. Exynos 9820 nabídne po vzoru současné vlny nové akcelerační jádro pro výpočty na bázi neuronových sítí – neural processing unit (NPU) má mít 7× vyšší výkon než předchůdce. CPU jádra zde najdeme v konfiguraci 4× Cortex-A55, 2× Cortex-A75 a 2× blíže nespecifikované firemní jádro (disponující rozšířenými možnostmi komunikace s pamětí).

Grafikou stránku obstará referenční jádro ARM Mali-G76 MP12. LTE modem v čipu je Cat20 s 8×CA, bude tedy schopen rychlostí až 2,0Gbit/s. Exynos 9820 lze párovat s firemním 5G modemem Exynos Modem 5100. Celkově můžeme na nový čip nahlížet jako na o 40 % rychlejší, nebo s o 35 % nižší spotřebou.

Foto/video část podporuje až 8k rozlišení s 10bit H.265 kompresí – připomeňme, že to předpokládá nejméně 33Mpix snímač (7680×4320), spíše ale lze předpokládat nutnost něčeho od 44Mpix výše (aby snímač nabízel 7680 pixelů a současně poměr stran 4:3). Prakticky to možné je, vždyť Honor View 20 používá 48Mpix hlavní fotoaparát. Dále u Samsungu asi nepřekvapí podpora otevřeného HDR formátu s dynamickými metadaty HDR10+.

Exynos 9820 staví na 8nm LPP (Low Power Plus) FinFET procesu. Očekávat jej můžeme již brzy, předpokládá se jeho přítomnost v telefonech Galaxy S10, které Samsung uvede zhruba za měsíc.

Fedora 30 nasadí Firefox s Waylandem

Uživatelé Fedory, která je rozhodně tahounem implementace Waylandu v desktopech, mohou už zhruba dva a půl roku používat testovací verzi balíčku Firefoxu s podporou Waylandu (myšleno samozřejmě na GNOME). Z aktuálního návrhu vyplývá (nový návrh), že příští vydání Fedory by mělo přepnout na Waylandový Firefox ve výchozím nastavení.

Řešení je již považované za dostatečně vyzrálé a stabilní, ač se tedy počítá s kombinací GNOME Shelli a Wayland kompozitoru Mutter (jiné Wayland kompozitory nikoli). Očekávat lze rychlejší/hladší běh, lepší podporu HiDPI displejů atd. Fedora 30 je plánována na květen tohoto roku, a to s GNOME 3.32.

Krátce

Samsung předvedl 15,6palcový 4k OLED displej pro notebooky. Pokud si lze představit dokonalý protiklad k 1366×768 TN zhoubě, která ne a ne vyhynout, pak je to tento produkt. Dosahovaný jas je v rozmezí 0,0005 až 600 cd/m², plní přitom podmínky VESA DisplayHDR True Black.

Xiaomi ukázalo vlastní koncept skládacího smartphonu. Displej se skládá po obou stranách.

Francie udělila pokutu 57 miliónů eur společnosti Google za porušování GDPR.

Phoronix otestoval výkon souborových systémů na následujících OS: FreeBSD se ZFS, TrueOS se ZFSonFreeBSD, ZFS on Linux a DragonFlyBSD s HAMMER2.

Nová verze MythTV 30.0 je mimo jiné schopna běhat na vybraných zařízeních s operačním systémem Android TV – počáteční podpora zahrnuje Nvidia Shield, Amazon Fire TV 4K, nicméně MythTV 30.0 tam nelze stáhnout skrze App store, musí se jít „ruční cestou“. Opravena je sposuta chyb, kompletní přehled novinek je k dispozici na domovském webu.

OpenSuse Tumbleweed před několika dny nasadilo Linux 4.20 a dále například KDE Applications 18.12.1 + KDE Frameworks 5.54, Thunderbird 60.4, ALSA 1.17 či SQLite 3.26.