 »   »  Michel Dänzer přešel do Red Hatu, Perl 6 mění jméno na Raku

Michel Dänzer přechází z AMD do Red Hatu

V posledních týdnech a měsících hledal Red Hat nějaké další zaměstnance, mezi nimiž nechyběl někdo na pozici vývojáře open-source ovladačů. Místo je nyní obsazeno, do Red Hatu přechází Michel Dänzer, dlouholetý vývojář, který svoji stopu zanechal nejen v AMD.

Michel Dänzer byl až dosud v AMD, a to od roku 2011, přičemž ve firmě pracoval samozřejmě na jejích open-source produktech. Předtím jsme jej mohli vidět v Tungsten Graphics / VMware, ještě dříve pak v ATI (před koupí AMD), kde vyvíjel uzavřený ovladač fglrx. Stručně řečeno: Red Hat posílil o opravdového experta. Michel Dänzer v něm zastává pozici Principal Software Engineer.

Dav1d 0.5 zrychluje

Výkonnostní zrychlení dané dalšími optimalizacemi využívajícími (nejen) AVX2, SSSE3, resp. obecně ARM64, to je ve stručnosti další desetinná verze dekodéru formátu videa AV1 z dílen VideoLAN.

Server Phoronix přeměřil zrychlení oproti verzi 0.4 v testu na procesorech od 4core Ivy Bridge po nejnovější Ryzeny a Threadrippery. Kromě toho, že čísla jsou zajímavá a i bez hw akcelerace formátu AV1 se s trochu slušným procesorem (na poměry roku 2019) netřeba bát, že by DAV1D neutáhl 40k/30p, lze pozorovat zajímavou věc: 32core Threadripper 2990WX je pomalejší než 16core Ryzen 9 3900X.

Bude mít příští generace Core i3 Hyper-Threading?

V době, kdy se nezřídka vynořují úvahy o tom, že Hyper-Threading je mrtvý a měl by být z CPU vymýcen, to může působit zvláštně, nicméně pro většinu běžných smrtelníků nepostižených IT oborem více, než kam sahá „svatá trojice ZŠ/SŠ“ (Word – Excel – PowerPoint), je Hyper-Threading zhruba stejně zajímavý jako roztavení jádra reaktoru atomové elektrárny. A nedivme se, že po letech vývoje, kdy se Intelu podařilo dostat HT na takové parametry, že mnohdy snese i srovnání s dvěma fyzickými CPU jádry, se jej nevzdává. Zejména když v konkurenčním boji zoufale potřebuje každé procentíčko výkonu, které může někde nahnat.

Nástupnická CPU architektura Comet Lake by tak dle neoficiálních zjištění měla vedle přítomnosti 4×CPU jader v Core i3 přidat také Hyper-Threading a takové do nižšího segmentu spadající Core i3 by tak mohlo mít ±podobné parametry jako ještě před pár lety hi-end CPU Core i7 generace Skylake. Díky, AMD, díky.

Micron ohlásil tape-out 128vrstvých NAND flash

Micron Technology chystá na trh už čtvrtou generaci 3D NAND flash čipů, které jsou tvořeny rovnou 128 vrstvani NAND flash die. Sériová výroba se rozeběhne někdy v příštím roce (nyní u Micronu beží výroba 96vrstvých a připomeňme, že za 100vrstvou metu se sápou i Samsung a Toshiba, zatímco Číňani jsou na 64 vrstvách), přičemž čipy využívají místo Floating Gate technologii Replacement Gate.

Zatím není jasné, jak to bude s počtem bitů v buňce. Na aktuální 96vrstvé technologii se Micron drží TLC čipů, do QLC se příliš nehrne a o nejnovějším „hitu“ v podobě PLC ani nemluvě.

USA daly na sankční seznam dvě největší světové firmy v oblasti security

Po Huawei (a jiných) se objevují nově na americkém seznamu firem, které mají zákaz z hlediska přístupu k americkým technologiím, také přední světoví a současně čínští dodavatelé bezpečnostních řešení. Jde konkrétně o největší firmu na světě přes bezpečnostní kamery (Hikvision; úzce spolupracuje se Sony, přičemž se má za to, že Sony pro ni zakázkově upravujesvé CMOS čipy) – na trhu drží zhruba pětinový podíl. Mezi jejími partnery vedle Sony najdeme Intel, Texas Instruments, Ambarella, Hisilicon, Western Digital či Seagate.

Druhou firmou je Dahua Technology, která na trhu CCTV a video systémů pro sledování zaujímá druhou pozici.