Microsoft Azure Linux 4 mění základ na Fedoru, Haiku zavádí podporu SMP na procesorech ARM64

Microsoft Azure Linux 4 mění základ na Fedoru
Microsoft potvrdil, že připravovaný Microsoft Azure Linux 4 bude nově postaven na balíčkovacím základu distribuce Fedora Linux. Distribuce, dříve známá jako CBL-Mariner, je určena pro cloudovou infrastrukturu Azure, virtuální stroje, kontejnery i bare-metal servery. Nová verze zachová balíčkovací systém RPM, ale vývoj a balíčky budou více navázány na ekosystém Fedory pomocí standardních nástrojů jako rpmbuild, mock nebo Koji.
Microsoft zároveň uvádí, že změny oproti upstream Fedoře budou minimální a zaměřené hlavně na bezpečnost, správu životního cyklu, integraci s Azure a cloudové technologie. Azure Linux 4 je zatím stále ve vývoji a Microsoft doporučuje pro produkční nasazení používat aktuální Azure Linux 3.
Haiku zavádí podporu SMP na procesorech ARM64
Projekt Haiku zveřejnil své měsíční novinky za duben. Zpráva přináší přehled prací na tomto odlehčeném operačním systému. Jedním z milníků dosažených v dubnu bylo přidání podpory pro použití více jader na procesorech ARM64. Jeden z vývojářů implementoval základní podporu pro SMP (více jader/vláken CPU) pro ARM64, dostatečnou pro fungování v QEMU, a také opravil běh s některými verzemi firmwaru EDK2 EFI (který je součástí QEMU), některé problémy se systémovým časem a další potíže.
Vývojáři smrobtzz a waddlesplash aktualizovali mnoho receptů pro křížovou kompilaci HaikuPorts, vyčistili postup „bootstrappingu“ a poté upgradovali základní sadu balíčků ARM64, aby správně fungovala s novou konfigurací portu. To znamená, že sestavení ARM64 pomocí binárních balíčků, jak je to ve výchozím nastavení, nyní funguje ihned po instalaci na mnoha konfiguracích QEMU.
Ubuntu Core 26 pro IoT
Společnost Canonical představila Ubuntu Core 26, novou LTS verzi určenou pro IoT, vestavěných a edge zařízení. Systém založený na Ubuntu 26.04 LTS přináší menší OTA aktualizace, které mohou být až o 90 % úspornější, podporu Livepatch pro ARM64 umožňující aktualizace jádra bez restartu a až 15 let bezpečnostní podpory.
Novinka dále nabízí lepší ochranu dat pomocí OP-TEE a ARM TrustZone, efektivnější build systém Chisel, podporu více aplikací na jedné obrazovce přes Ubuntu Frame a rozšířenou správu grafiky. Canonical také vylepšil monitoring zařízení díky integraci s Grafana, Loki a Prometheus a rozšířil možnosti balíčkování Snapcraftu pro velké nebo volitelné komponenty.
Flipper One
Flipper One je ambiciózní open-source projekt od tvůrců Flipper Zero, který chce vytvořit plně otevřený linuxový „cyberdeck“ postavený na ARM architektuře s důrazem na dokumentaci, modularitu a podporu hlavního linuxového jádra bez proprietárních úprav. Zařízení kombinuje výkonný osmijádrový procesor Rockchip RK3576 s pomocným mikrokontrolerem RP2350, který zajišťuje ovládání displeje, tlačítek a napájení i bez spuštěného Linuxu.
Flipper One nabídne široké možnosti rozšíření pomocí M.2 modulů a GPIO rozhraní, podporu Wi-Fi 6E, 5G modemů, SDR modulů, SSD disků či satelitní komunikace NTN. Projekt počítá také s vlastním systémem Flipper OS založeným na Debianu, který umožní snadné přepínání mezi profily a snapshoty systému, a s frameworkem FlipCTL pro tvorbu rozhraní optimalizovaných pro malé displeje. Vývojáři chtějí celý vývoj otevřít komunitě včetně dokumentace, návrhů hardwaru a interních diskusí a hledají pomoc s vývojem ovladačů, podpory Linux kernelu i návrhem modulů a uživatelského prostředí.
Nově vydáno
RakuOS, neměnná distribuce Linuxu založená na Fedora, která nabízí na výběr pracovní prostředí KDE Plasma, GNOME a COSMIC je k dispozici ve verzi 2026.05.16. Aditya Shakya oznámil vydání Archcraft 2026.05.12, aktualizované verze odlehčené distribuce s průběžnými aktualizacemi, která vychází z Arch Linuxu a využívá správce oken Openbox a bspwm. EznixOS, živá linuxová distribuce založená na stabilní větvi Debianu vyšla ve verzi s číslem 260517. Vyšel Luberri Linux 26.1, nové vydání distribuce založené na Linux Mint, s Cinnamon jako preferovaným pracovním prostředím.