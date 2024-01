Microsoft zvyšuje na 16 GB RAM kvůli AI, FreeRDP vyřešilo problémy s Waylandem

FreeRDP 3.2 opravuje škálování i klávesnici na Waylandu

Od vydání FreeRDP 3.0 uběhla řada dní, během kterých tvůrci řešili hlavně chyby týkající se běhu s Waylandem. Opraveny jsou tak třeba problémy s používáním klávesnice či škálováním Wayland klienta, plus podpora Waylandu pro běh s BSD systémy. Vylepšena je i práce s klávesnicí na Mac klientech, různé druhy logování (včetně chyb u Kerberosu) a další drobnosti. Nově také FreeRDP umí využívat instrukční sadu NEON na platformě ARM. Vše shrnuje přehled na GitHubu projektu.

Vylepšení enginu Servo pro embedded aplikace

Open-source projekt next-gen webového enginu Servo, který už nějakou dobu běží pod křídly Linux Foundation Europe díky práci vývojářů firem jako Igalia, pokračuje v loni ohlášených pracech na podpoře embeddování aplikací. Využije přitom framework Tauri. Vývojáři Servo tak nyní pracují na podpoře svého enginu ve WebView knihovně WRY, kterou Tauri využívá. Kód je nyní v experimentální větvi.

Kromě toho vývojáři Servo pracují na podpoře offscreen renderingu, podpoře současného běhu více WebView / oken a dalších vlastnostech, které se u embedded aplikací využijí. Podrobnosti shrnuje zpráva na webu projektu Servo. Za loňský rok do projektu Servo přišla více než tisícovka pull requestů, největším přispěvatelem je pak již zmíněná Igalia. Více v přehledu z konec roku.





Podpora vypnutí grafického enginu na RDNA3 Radeonech při běhu ROCm

Do budoucího Linuxu 6.8, konkrétně ovladačů AMDGPU a AMDKFD, zamířila podpora vypnutí grafické části GPU u Radeonů RDNA3 (funkcionalita známá jako GFXOFF), pokud je karta využívána v rámci úloh běžících na ROCm. K běhu postačí pouze patřičně aktualizovaný firmware Radeonu (MES KIQ v64 či novější), neb právě nedávná aktualizace firmwaru řešila nefunkčnost GFXOFF při běhu ROCm. Věc včetně dalších novinek v AMDGPU shrnuje Alex Deucher z AMD v pull requestu.

Hangover míří k podpoře RISC-V

Hangover 9.0 je na světě a s ním zase o kus vylepšený běh 32bit x86 / Windows aplikací na ARM strojích. Tento balík využívající běh Wine nad dalšími emulátory jako QEMU, FEX či Box64 ale pomalu vyhlíží další velkou metu, běh na platformě RISC-V. Vedle ní se vývojáři letos zaměří i na běh emulace x86_64, která tak jednoho dne doplní stávající podporu 32bit x86. Těšit se také máme na více balíčků a více podporovaných linuxových distribucí.





Týden v KDE: lepší neceločíselné škálování

Plasma 6.0 a balík Gear 24.02 už mají vlastní větev, takže jakékoli novinky už nyní půjdou do dalších vydání (Plasma 6.1 a Gear 24.05). Zbývá zhruba 1 měsíc do vydání Plasmy 6.0, hlásí Nate Graham.

Pár novinek pro tyto přespříští verze se tedy již schází. Dolphin nově automaticky ukládá otevřené okna a panely, takže při pádu už uživatel o rozložení oken a panelů nepřijde. Lze také nastavit, zdali budou vidět soubory záloh a koše, když je nastaveno zobrazování skrytých souborů. Nově také lze u dvoupanelového zobrazení druhý panel převést do vlastního okna.

Okular umí zobrazení popup menu u některých typů PDF dokumentů, které jej obsahují. Spectacle zase zvládá použití placeholderu pro názvy souborů screenshotů a záznamů obrazovky. Vyskakovací okénko sítí pak umí vedle frekvence zobrazit i číslo kanálu.

Pro první vydání Plasmy 6.0 se pak stihlo pár menších věcí, stále přetrvává spousta chybových hlášení k řešení, nicméně proces je na dobré cestě.

Microsft bude chtít v počítačích minimálně 16GB RAM

Hráče či tvůrce 3D animací netřeba přesvědčovat, ti mají daleko více RAM ve svých strojích už dávno, avšak majorita levnějších PC a notebooků startuje v nabídkách výrobců na 8GB velikosti. To bude již brzy minulostí, neb Microsoft chce, aby výrobci osazovali nejméně 16 GB RAM, pokud jejich PC má sloužit i s AI podporou. Taktéž v této oblasti Microsoft nastavuje minimální hodnotu výkonu ve strojovém učení, a to 40 TOPS, což zhruba splňují či budou splňovat řešení jako Qualcomm Snapdragon X Elite či PC řady jako AMD Strix Point a Intel Lunar Lake (případně cokoli většího, výkonnějšího).

Doplňme, že Microsoft do AI naskočil ve velkém, pořídil si významný podíl v OpenAI a na GPT postavení řešení nasazuje v rámci Windows / Office / Edge / Bingu. A lze předpokládat, že masy si zvyknou rychle, že se nemusí probírat výsledky na Googlu, místo toho si nechat bezpracně vše sestavit od Microsoftí AI, zejména pokud jí dostávají zadarmo / v předplatném (které beztak mají). Tak snad jen doufejme, že z AI nebudeme blbnout tak rychle jako z Googlu či smartphonů (sorryjako: budeme) a že tenhle nápad na povýšení hardwarových požadavků v Microsoftu nevymyslela nějaká AI, neb to by znamenalo, že si Skynet připravuje půdu pod nohama.