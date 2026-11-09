Mint zavádí režim spánku, LXQt odstraňuje závislost na LXDE

Mint znovu zavádí režim spánku
V měsíčním zpravodaji Linux Mint za říjen se projekt věnuje tématu režimu hibernace u notebooků. Režim hibernace uloží relaci na disk a počítač zcela vypne. Nečerpá se žádná energie. Po otevření víka je relace přesně taková, jaká byla, a totéž platí i pro stav baterie. Na rozdíl od režimu spánku je však režim hibernace pomalý. Uvedení počítače do hibernace a jeho opětovné probuzení může trvat déle než restart. Režim hibernace je také obtížné nastavit.
Nefunguje ihned po instalaci a vyžaduje velké množství odkládacího prostoru na disku. Ubuntu se dokonce rozhodlo tuto funkci z dostupných režimů spánku odstranit, takže v Linux Mintu obvykle nebyla k dispozici. Vývojáři ji nyní vrací zpět. Nastavení režimů spánku a hibernace bude uživatelům Mintu k dispozici v nástroji Správa systému na záložce Režimy spánku.
LXQt 2.5 odstraňuje závislost na LXDE
Vývojáři vydali LXQt 2.5, novou verzi lehkého desktopového prostředí postaveného na knihovně Qt. Významným milníkem je odstranění poslední závislosti na projektu LXDE – komponentu menu-cache nahrazuje vlastní implementace nabídky aplikací v knihovně LibFM-Qt, která má být rychlejší a efektivnější. Správce souborů PCManFM-Qt nově podporuje průběžné zobrazování výsledků vyhledávání a možnost přerušit dlouhotrvající operaci.
Terminál QTerminal získal například podporu klikacích odkazů, nové režimy pozadí, vizuální upozornění a možnost ukládání historie po neúspěšném ukončení procesu. Vylepšení se dočkal také panel LXQt a zvukový nástroj pavucontrol-qt, který nově umožňuje vybírat Bluetooth audio kodeky. Nová verze vyžaduje minimálně Qt 6.10. Vývojáři zároveň upozorňují na problém s nastavením monitorů v relaci X11, který vznikl odstraněním podpory X11 v knihovně libkscreen 6.8 a který plánují opravit v některé z dalších aktualizací.
Fedora Linux 45 oficiálně vydán
Projekt Fedora oznámil vydání distribuce Fedora Linux 45, která přináší řadu novinek pro desktopové uživatele i vývojáře. Edice Workstation využívá prostředí GNOME 51, zatímco KDE varianta nabízí Plasma 6.8.2, která mimo jiné umožňuje spravovat virtuální plochy nezávisle na jednotlivých monitorech a definitivně opouští nativní relace X11. Systém staví na jádře Linux 7.2 a přináší také významné bezpečnostní změny, například povinné ověřování podpisů RPM balíčků ve výchozím nastavení a omezení přístupu k procesům pomocí ptrace.
Vylepšení se dočkal instalátor Anaconda, který nově podporuje úložiště Stratis; varianty Silverblue a Kinoite navíc přecházejí na modernější webové instalační rozhraní. Vývojářům jsou k dispozici aktualizované nástroje a knihovny včetně Pythonu 3.15, GCC 16.2, LLVM 23 a Podmanu 6. Fedora 45 je dostupná v edicích Workstation, KDE, Server, IoT i dalších variantách.
Tuxedo Nano Pro Gen15
Německá společnost Tuxedo Computers představila patnáctou generaci miniaturního počítače Nano Pro Gen15, která přechází z procesorů AMD na novou platformu Intel Panther Lake. Základem je šestnáctijádrový Intel Core Ultra X7 358H s integrovanou grafikou Intel Arc B390. Přestože šasi měří pouhých 110 × 117,5 × 49 mm a počítač váží přibližně jeden kilogram, nabízí dva sloty SO-DIMM pro až 128 GB DDR5 paměti a dva sloty M.2 pro SSD s celkovou kapacitou až 10 TB.
Výbavu doplňují Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, dva síťové porty 2,5 GbE a možnost připojení až čtyř monitorů. Díky velké operační paměti a výkonné integrované grafice se hodí také pro provoz lokálních AI modelů, vývoj softwaru nebo jako kompaktní domácí server. Dodáván je s distribucí Tuxedo OS nebo Ubuntu a podporuje také instalaci dalších linuxových systémů. Základní konfigurace s 16 GB RAM a 500GB SSD začíná na 1 470 eurech (42 tisíc korun).
Nově vydáno
Berk Küçük oznámil vydání nové verze Maze Linuxu, linuxové distribuce založené na Archu, která se zaměřuje na bezpečnost, ochranu soukromí a umělou inteligenci. Vyšlo GhostBSD 26.2, nejnovější verze desktopového operačního systému tohoto projektu založeného na FreeBSD, který nabízí pracovní prostředí MATE a Xfce. Kali Linux, distribuce založená na Debianu určená pro penetrační testování, bezpečnostní výzkum, digitální forenzní a reverzní inženýrství, byla aktualizována na verzi 2026.3. Společnost eXybit Technologies oznámila vydání RefreshOS 3.1, aktualizované verze desktopové linuxové distribuce založené na Debianu, která se vyznačuje vylepšeným pracovním prostředím KDE Plasma.