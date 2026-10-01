Nintendo Switch 2: hybridní konzolová evoluce pokračuje

Rozhodl jsem se podělit o svou zkušenost s novou konzolí od Nintenda. Od jejího uvedení sice uběhl už víc než rok a doma už ji taky nějaká pátek mám, ale k něčemu, co bych s klidem nazval komplexní recenzí, jsem se dostal až teď.
Co se dozvíte v článku
- Pamětníci, připoutejte se
- Od kartiček k hybridnímu zázraku
- Konzole, která spojila světy
- Král je mrtev, ať žije král!
- Finanční stránka věci
- Srovnání s konkurencí: Switch 2 není sám v poli
- Proč se Switch 2 vlastně nehoní za výkonem
- Co bude příště?
Nintendo mě baví dlouhodobě, i když sám sebe řadím spíš mezi příležitostné hráče, tedy lidi, kteří si zahrají rádi, ale nemají potřebu trávit u her každý večer. Možná právě proto jsem se na Switch 2 díval trochu jinýma očima než typický „hardcore“ recenzent.
Pokud teď řešíte, jestli si Nintendo Switch 2 pořídit, mohl by vám tenhle seriál pomoct. Vznikal průběžně několik měsíců a postupně jsem ho doplňoval o nové poznatky a zkušenosti.
Je fér říct, že ani tak nemůže obsáhnout celý ekosystém kolem Nintenda, protože ten je na to jednoduše moc široký. Snažil jsem se ale dát dohromady co nejucelenější přehled a praktického průvodce pro každého, kdo o herní konzoli Switch 2 uvažuje.
Pamětníci, připoutejte se
Jsa IT kmet, začínal jsem hrát počítačové hry už od poloviny 80. let minulého století. Nejprve v podobě „digiher“, kterýmžto slovem jsme označovali elektronické hry, které měly jednoduché ovládání, LCD obrazovku a jednu napevno zadrátovanou hru. Drtivá většina z nás „začínala“ s legendární sovětskou digihrou „vlk a vajíčka“, což byla kopie konzole od Nintenda s názvem Game & Watch: Egg. Později jsme za hrami přešli na domácí 8bitové počítače značky ZX Spectrum, Atari nebo Commodore a začátkem devadesátých let pak na PC.
Začal ten neustálý boj o prostor na pevném disku, o operační paměť a o správnou grafickou kartu, na které ta konkrétní hra běží dobře. Pak se objevily i problémy s konkrétní verzí Windows a ovladačů. Začal jsem hledat způsob jak hrát, ne „tunit“ své PC. Objevil svět herních konzolí. Konkrétně značky Nintendo. V roce 1992 už jsem vlastnil Gameboye, později jsem měl Nintendo Wii a pak Nintendo Switch. Když jsem si ho v roce 2019 pořídil, byl to pro mne velký okamžik.
Legendární „víčko“ bylo dost přelomové a tak jsem měl pocit, že novinka v podobě Switche mi moc nového nedá. Ale opak byl pravdou. Tahle krabička pod televizorem přesně vystihla mou nostalgii z dětství, kdy jsem hrál všechny ty ikonické hry. To jen na úvod, abych zdůraznil, že jsem fanoušek konzolí od Nintenda a dlouhá léta je vlastním. Pokud chcete více informací o konzolích, zkuste sérii článků z webu Konzolista.cz.
Od kartiček k hybridnímu zázraku
Nintendo začínalo v roce 1889 jako výrobce hracích karet. Ano, opravdu. Než se pustili do konzolí, vyráběli elegantní karetní sady pro japonské hráče, kteří si tehdy místo paření u televizoru dávali partičku Hanafudy. Herní revoluce přišla až o mnoho let později, v osmdesátých letech 20. století a byla to jízda.
Šlo to rychle. NES v roce 1985 zachránil herní průmysl po krizi, Game Boy v roce 1989 naučil svět hrát Tetris na záchodě, SNES v roce 1991 přinesl 16bitovou revoluci, a Nintendo 64 v roce 1996 ukázalo, že 3D hry lze ovládat joystickem, který se zlomí po dvou týdnech. GameCube v roce 2001 byl krychlový, roztomilý a nepochopený. Wii v roce 2006 naučilo babičky hrát bowling bezdrátovým ovladačem. Wii U v roce 2012 se snažilo být tablet, ale skončilo jako podložka pod hrnek. Pak přišel Switch.
Konzole, která spojila světy
První Switch (dnes už musíme psát spíše Nintendo Switch 1, aby bylo jasné, o které verzi mluvíme, ale i Nintendo jej stále označuje jako Nintendo Switch) byl uveden 3. března 2017. Konzole, která se nebála být tablet, handheld, domácí konzole, a občas i zrcadlo. Joy-Cony se zasouvaly do kolejnic, dock připojoval konzoli k TV, a hráči se ptali: „Tohle fakt funguje?“
Poznámka: Pokud na vás chrlím fakta pojmy, musím ještě některé drobně vysvětlit, aby bylo jasno. Pojem Joy-Con, označuje ovladače dodávané s konzolí Nintendo Switch. Dock je speciální „stojan“ do kterého vložíte konzoli a ten pak zprostředkuje přenos obrazu do TV. Podrobněji viz dále, teď jen pro pochopení.
Ano, fungovalo. A jak! Ale dnes už to není jen jeden model, byl to celý klan. První verze (revize V1) měla hardwarovou chybu, díky které ji bylo možné hacknout a používat na ní upravený systém. Dnes sběratelský kousek, ideální pro piráty a nostalgiky. Revize V2 přišla v roce 2019, s lepší baterií a bez hackovací díry. Pak následoval Switch Lite – byl levnější, menší, bez možnosti připojení k TV a odpojení Joy-Conů a ideální pro děti, cestovatele a minimalisty. Switch OLED z roku 2021 přinesl krásný displej, lepší zvuk a nový dock. Výkon stejný, ale pocit luxusu výrazně vyšší.
Switch 1 se stal fenoménem. Prodalo se přes 154 milionů kusů. To navíc bez 4K, bez ray tracingu, bez snahy konkurovat výkonem. Nintendo prostě dělá věci jinak. Každý majitel Playstationu nebo XBoxu na to má názor – s těmito parametry se může jít Nintendo Switch zahrabat. AAA tituly na něm nejedou a pravověrní hráči si Switch nikdy nepořídí. To je nepochybně pravda, jenže myslíte si, že se 154 000 000 majitelů (schválně jsem to číslo napsal celé, aby vyniklo) u hraní her nudí a nadává na „ošklivou“ grafiku a výkon?
Když jsem se podíval do statistik, tak Playstation prodal 80 milionů konzolí verze 5 a Microsoft modelu XBox X|S 28 milionů. Z pohledu počtu prodaných kusů tak ani v součtu Switch nepřekonají. Vybral jsem samozřejmě modely, které byly vydány ve stejné době jako Switch 1. Asi úplně nemá smysl dopodrobna zmiňovat fakta a specifikace konzole Nintendo Switch 1, můžete si to přečíst v mé 6 let staré recenzi.
Král je mrtev, ať žije král!
Tímto historickým výrokem použitým jako oslí můstek se dostanu k podstatě dnešního článku. Nintendo je známé tím, že své nové konzole tají jako recept na Coca-Colu. Ale hráčská komunita je ještě známější tím, že špehuje, spekuluje a leakuje. Switch 2 nebyl výjimkou.
První drby o nástupci Switch 1 se začaly objevovat už v roce 2018, tedy rok po vydání původní konzole. Tehdy se mluvilo o „Switch Pro“ – výkonnější verzi, která měla mít 4K výstup, lepší Joy-Cony a OLED displej. Nintendo místo toho vydalo Switch Lite (2019) a Switch OLED (2021), což spekulace jen přiživilo.
Od roku 2022 se začaly objevovat konkrétnější úniky – CAD modely, patenty, zmínky o vývojových kitech. V roce 2023 se objevily první zprávy o tom, že Nintendo testuje nový čip od Nvidie (Tegra T239) a že konzole bude mít magnetické Joy-Cony. V květnu 2024 Nintendo oficiálně oznámilo, že do konce fiskálního roku 2024/25 představí nástupce Switch 1. To byl první oficiální náznak, že něco opravdu chystají.
V lednu 2025 se objevily první fotografie základní desky Switch 2 na Redditu, a na veletrhu CES se objevil funkční prototyp od firmy Genki, který se ukázal být až podezřele přesný. Nintendo tehdy reagovalo pro japonský tisk, že „nejde o oficiální zařízení“ – což jen potvrdilo, že se něco děje.
Dne 16. ledna 2025 Nintendo oficiálně představilo konzoli Switch 2 prostřednictvím krátkého teaser videa a ve čtvrtek 5. června 2025 se nová generace dostala na trh. Ještě před uvedením se objevila řada úniků – od technických specifikací přes seznamy her až po spekulace o AI upscalingu, novém „C“ tlačítku nebo možnosti propojení se starším Switchem v roli druhé obrazovky. Samotné uvedení se však rychle ukázalo jako mimořádně úspěšné. Během prvních čtyř dnů se celosvětově prodalo zhruba 3,5 milionu kusů, což výrazně překonalo start původního Switche, kterého se v prvním měsíci po uvedení prodalo 2,7 milionu kusů a už tehdy byl považován za obrovský úspěch.
Do konce června 2025 dosáhly prodeje Switch 2 přibližně 5,8 milionu kusů a tempo zůstalo vysoké i v následujících měsících. Podle oficiálních údajů společnosti Nintendo se k 31. prosinci 2025 prodalo celosvětově již 17,37 milionu konzolí Switch 2. To znamená, že nový hardware překonal původní interní očekávání výrobce ještě před koncem kalendářního roku. Nintendo původně plánovalo do konce fiskálního roku, tedy do března 2026, prodat 15 milionů kusů, tento cíl byl však již během podzimu 2025 revidován směrem nahoru na 19 milonů kusů.
Otevřenou otázkou zůstává, jaký vliv na další vývoj prodejů bude mít cenová politika a souběžná existence staršího modelu. Nintendo totiž nadále udržuje Switch první generace v nabídce jako levnější alternativu, přičemž cenovový poměr mezi oběma systémy je zhruba 300 USD versus 450 USD. V době ekonomické nejistoty tak může část zákazníků zvolit osvědčený a stále konkurenceschopný Switch 1, zatímco Nintendo se bude snažit balancovat mezi maximalizací instalované báze nové generace a postupným dožíváním té předchozí.
Je fér dodat, že do dalšího vývoje prodejů promlouvá i širší situace na trhu s hardwarem. Od konce roku 2025 rostou ceny pamětí a úložišť, především kvůli obrovské poptávce po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci. Výroba elektroniky tak obecně zdražuje a výrobci mají méně prostoru rozdávat slevy nebo lákat zákazníky na výrazné akce.
Poznámka: Na začátku května 2026 oznámilo Nintendo, že od 1. září 2026 cena konzole vzroste o 30 eur. Doporučená evropská cena konzole bude 499,99 eur. Zajímavé je, kdy Nintendo cenu oznamuje a odkdy je změna platná.
Konkurence už na tenhle tlak reagovala poměrně otevřeně. Microsoft během roku 2025 zdražil konzole Xbox hned dvakrát a Sony zvýšila cenu PlayStationu 5 v USA, přičemž dnes už ani neskrývá, že část nákladů se snaží vyrovnávat spíš přes služby a předplatné než přes samotný hardware. Nintendo zatím základní cenu Switch 2 drží, ale postupně upravuje podobu nabídky – například ukončením bundlu s Mario Kart World. Pro většinu zákazníků to v praxi znamená, že za stejnou konzoli zaplatí víc než dřív, i když číslo na cenovce zůstává stejné.
Finanční stránka věci
Je nad slunce jasnější, že Nintendo od začátku počítá s tím, že samotná koupě konzole není poslední investicí, kterou uděláte. Prozatím se ale držme čistě u hardwaru a peněz, které odejdou hned na startu. Nintendo Switch 2 vstoupil na český trh s doporučenou cenou 12 490 Kč za „holou“ konzoli, což je nominálně výrazně víc než u původního Switche v roce 2017 (8 999 Kč).
Po započtení inflace se však rozdíl smrskne zhruba na 1 000 až 1 500 Kč, tedy částku, která už odpovídá výraznému technologickému posunu – vyššímu výkonu, většímu displeji, nové generaci ovladačů a celkově modernější výbavě. Switch 2 tak nepůsobí přestřeleně, spíš zapadá do dnešního ekonomického kontextu. Navíc je potřeba dodat, že reálná tržní cena je někdy znatelně nižší než oficiální ceník. Jinými slovy: doporučená cena zůstává, ale zákazník někdy platí méně.
U bundle verzí je situace o něco složitější. Původní veleúspěšný launch bundle s Mario Kart World byl v prosinci 2025 oficiálně ukončen a dnes se doprodává už jen tam, kde zůstaly skladové zásoby. Aktuálně Nintendo sází spíš na jiné kombinace, typicky Switch 2 s Pokémon Legends: Z‑A za zhruba 13 490 Kč nebo levnější balení s Donkey Kong Bananza. Taky najdete sady s hrou uvnitř v balení a pak „ještě jedna hra na fyzické kartě“ a ceny dost kolísají.
Dobré zprávy ohledně příslušenství přicházejí jen napůl. Samotné ceny doplňků pro Switch 2 jsou vyšší než u první generace a tady už se na inflaci úplně vymlouvat nedá. Na druhou stranu, když ceny zasadíme do kontextu dražší konzole, vycházejí poměrově příznivěji než dřív.
|Produkt
|Cena
|Podíl z ceny konzole
|Joy‑Con (Switch 1) – pár
|1 699 Kč
|23 %
|Pro Controller (Switch 1)
|1 699 Kč
|23 %
|Joy‑Con 2 (Switch 2) – pár
|2 399 Kč
|19 %
|Pro Controller 2 (Switch 2)
|2 399 Kč
|19 %
Navíc potěší, že většina ovladačů ze Switche 1 je s novou generací kompatibilní, takže není nutné všechno příslušenství kupovat znovu od nuly.
Poznámka: Uvedené ceny odpovídají oficiálnímu ceníku výrobce. V praxi jsou však ovladače Nintendo Switch 2 na českém trhu levnější – Joy‑Con 2 se běžně prodávají kolem 2 000 Kč a Pro Controller také tak. Nejde o výjimky ani krátkodobé akce, ale o stabilní tržní ceny napříč e‑shopy.
Velkým plusem zůstává stabilní bazarová cena Switche 1. Starší modely si stále drží slušnou hodnotu, takže přechod na Switch 2 lze financovat částečně prodejem starého kusu. Data navíc naznačují, že tohle je i nejčastější scénář: zhruba 84 % majitelů Switche 2 už dříve vlastnilo Switch 1. Přenos dat je bezbolestný, drtivá většina her funguje i na nové konzoli a Switch 1 zůstává solidní volbou pro klidné hraní bez honby za výkonem.
Srovnání s konkurencí: Switch 2 není sám v poli
Nintendo Switch 2 vstupuje na trh, kde už dávno nevládne samo, jako to bylo v roce 2017 se Switchem 1. Konzolové handheldy se množí jako houby po dešti a konkurence je ostrá. Pojďme se podívat, jak si Switch 2 stojí proti ostatním hráčským strojům – s vědomím, že Switch se nesnaží porážet soupeře hrubým výkonem. Jeho sázka je hybridnost a optimalizované hry.
Steam Deck OLED – cca 20 490 Kč
Valve přináší plnohodnotný linuxový handheld se 7,4″ OLED (1280×800, až 90 Hz, HDR) a 16 GB RAM. Uvnitř tiká AMD APU (Zen 2 + RDNA 2) – PC hry běží překvapivě slušně, ale v nižším rozlišení než na typickém TV setu. Výdrž se pohybuje zhruba 3–12 h dle náročnosti titulu. Oproti Switchi 2 má Deck vyšší výkon, ale nižší rozlišení a je těžší; je to zkrátka PC v kapse. Cena v červnu 2026 vzrostla skokové o asi 25%.
ROG Ally X – cca 24 490 Kč
ASUS pojal handheld jako herní notebook bez klávesnice: Ryzen Z1 Extreme, 24 GB RAM, 1 TB SSD, 7″ Full HD/120 Hz, Windows 11. Výdrž může být až kolem 10 h u nenáročných titulů, u AAA počítejte spíš 2–4 h. Oproti Switchi 2 jde o výkonnostní monstrum, ale také dražší a těžší. Switch kontruje ergonomií, nižší cenou a exkluzivitami (Zelda, Mario).
Lenovo Legion Go – cca 15 490 Kč
Legion Go sází na velký 8,8″ displej s vysokým rozlišením (až 1600p) a odnímatelné ovladače, jede na Windows 11 a používá AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme. Efekt: větší „plátno“ pro oči, ale také vyšší hmotnost a spotřebu typickou pro PC‑handheldy. V ČR se 512 GB konfigurace běžně prodává okolo 15 490 Kč (novější/odlišné verze a vyšší kapacity jdou výš).
PlayStation 5 (Slim, 1 TB) – cca 13 490 Kč
Domácí konzole s vysokým výkonem, ray tracingem a rychlým SSD. Korektně: „až 4K/120 Hz u vybraných her“, nikoli plošně u všech titulů. Ideální pro hráče, kteří chtějí velký televizor a gauč. Oproti Switchi 2 je PS5 mnohem výkonnější, ale není přenosná; Switch je hybrid – doma i na cestách.
Xbox Series X (1 TB) – cca 16 490 Kč
Microsoftí „tank“ s 12 TFLOPS, ray tracingem, 1 TB SSD a podporou až 4K/120 Hz u vybraných her, plus Game Pass a cloud. Oproti Switchi 2 je Xbox výkonnější, ale není přenosný. Switch boduje hybridním režimem, nižší spotřebou a exkluzivitami.
Proč se Switch 2 vlastně nehoní za výkonem
Zajímavé je, že v době, kdy se výrobci předhánějí v číslech a výkonech, jde Nintendo opačným směrem. Ne proto, že by nemohlo přidat víc výkonu, ale proto, že ví, jak drahé a krátkozraké to dnes je. Silnější hardware znamená větší spotřebu, složitější chlazení, kratší výdrž a hlavně tlak na cenu – a ten se nakonec vždycky přenese na hráče.
Nintendo místo toho staví na tom, že hry má pod kontrolou. Když víte, pro jaký hardware hru vyvíjíte, nemusíte výkon dohánět hrubou silou. Můžete ho využít chytře. Výsledkem nejsou grafické orgie v marketingových videích, ale stabilní framerate, rozumná výdrž baterie a konzole, která nestárne po dvou letech. V praxi to znamená, že Switch 2 nemusí každou sezónu „zlevňovat z nutnosti“ ani honit výkonové skoky konkurence – jeho hodnota drží spíš ekosystém než čísla na krabici.
To je přesně ten důvod, proč si Switch 2 může dovolit být „jiný“. Zatímco ostatní řeší, jak utáhnout náročné hry na stále silnějším železe, Nintendo řeší, jak udělat hraní pohodlné, dostupné a dlouhodobě udržitelné. Pro hráče to znamená méně stresu z technických detailů a víc času na to, proč konzoli vůbec zapínají – kvůli hrám.
Co bude příště?
V tomto díle jsme se na konzoli podívali obecně a obchodnicky. V příštím díle se proto podíváme na to, co Switch 2 nabízí po hardwarové stránce. Co všechno bude na „dvojce“ chodit, i když je to z „jedničky“? Musíte se všeho zbavit a vše pořídit znovu? I to se dozvíte.