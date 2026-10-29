Nintendo Switch 2: Mario, myš a porty, co se dřív neodvažovaly

Jak vidět, co Switch 2 umí
Spolu s konzolí vyšel Mario Kart World – hra, která má stejný efekt jako espresso po ránu: okamžitě vás probudí a přinutí usmát se. Je rychlá, plynulá, plná detailů a ukazuje, že Switch 2 se výkonově posunul tam, kam původní model nikdy nedosáhl. Vždy jsem tvrdil, že Mario Kart 8 byla špičkovou hrou pro Switch 1 i 2, ale Mario Kart World je objektivně o dost lepší.Není to jenom změněnou herní logikou, ale různými drobnostmi, které z výkonnostního pohledu už nejsou tak problematické. Třeba počet jezdců v závodě vzrostl z 12 na 24 a i tak je hra stále svižná. Nabízí dlouhé hodiny zábavy až ve čtyřech hráčích u jedné konzole. Je to znát i mimo samotné hry – přepínání a načítání je prostě svižnější.
Nintendo označuje některé tituly jako „Switch 2 Edition“, tedy vylepšené verze starších her. V praxi to znamená kratší načítací časy, ostřejší obraz a někdy i vyšší snímkovou frekvenci. Nejsou to jen tituly od Nintenda. Poprvé v historii se na platformu přidávají velká studia, která dříve vyvíjela výhradně pro PlayStation nebo Xbox (třeba Capcom, CD Projekt RED). Switch 2 už není jen konzole pro rodinu – je to přenosná herní platforma, která zvládne i velké AAA hry, a to je obrovský posun.
Samozřejmě že je i nová Zelda a Kirby. Exkluzivně pro Switch 2 i Donkey Kong Bananza. Vyzkoušet je můžete z demoverze dostupné v e-shopu. Mimochodem Nintendo poměrně znatelně vrátilo do hry trend z přelomu milénia – každá dobrá hra měla demoverzi. Čtenáři časopisů Score a Level by mohli vyprávět, jak na přiložených CD/DVD k časopisu měsíc co měsíc hledali dema (časem i plné verze). Téma demoverzí a “free to play” her je celkem obsáhlé téma a budu se mu věnovat v samostatném článku.
Velmi zajímavou hrou je i titul Fast Fusion. Jsou to závody futuristických vznášedel a je vydána exkluzivně pro Switch 2. Dle mne je to jedna z her, která „ždímá“ výkon konzole na úplný strop – v televizním režimu konzole je možné volit mezi 1080p/60fps, 1440p/60fps a až 4K/60fps. Kritici, včetně Digital Foundry, označili Fast Fusion za vizuální a technický vrchol pro Switch 2, zvláště díky propracovanému hybridnímu osvětlení a detailním dráhám. Vývojářské studio navíc potvrdilo, že zvažuje i patch pro 120fps režim.
Zatím se ale vývojáři raději soustředí na stabilní 60fps zážitek ve všech režimech, než by riskovali nestabilitu výkonu. Technologie také zahrnuje GameShare, HDR, HD Rumble a čtyřoknový splitscreen, vše běží hladce ve 4K a 60fps – a to i na velkých televizích. Fast Fusion opravdu potvrzuje, že Switch 2 není jen vylepšený Switch, ale platforma schopná doručit závodní zážitek na úrovni konzolí vyšší generace. A malá poznámka – cena titulu je v Nintendo e-shopu asi 375 Kč! Občas lze najít i slevu v řádu desítek procent. Za tuto cenu nemá hra konkurenci, nebudete mít lepší vizuální zážitek.
Stejně tak skvěle vypadá i Cyberpunk 2077 Utlimate Edition, o kterém se tvrdilo, že jej Nintendo nikdy nenabídne. Port Cyberpunku 2077 na Switch 2 je totiž technický zázrak, který ukazuje, co dokáže nová generace hybridní konzole. CD Projekt RED musel kompletně optimalizovat RedEngine pro ARM architekturu, přepracovat shadery a streaming dat, aby se obří Night City vešlo do kapesního zařízení.
Výsledkem jsou dva režimy: Quality Mode s cíleným rozlišením 1080p v docku (720p handheld) při stabilních 30 fps a Performance Mode, který využívá dynamické rozlišení (cca 720p–900p handheld, až 1080p dok) a míří na 40 fps s podporou VRR. Oba režimy používají škálování a DLSS, aby vizuál zůstal co nejvěrnější původní verzi, přestože textury a stíny jsou zjednodušené. Hodnocení portu je vesměs nadšené: recenzenti jej označují za „nejambicióznější port na Switch 2“ a „technický zázrak“.
Jen zkratkou – i kopa jiných titulů má „graficky“ lepší verzi, namátkou třeba Kirby and the Forgotten Land, Super Mario Party Jamboree, Metroid Prime 4: Beyond nebo Pokémon Legends: Z-A, Animal Crossing: New Horizons. Taky mimořádně oblíbené Hollow Knight a Hollow Knight: Silksong.
Myší klikni, Mário
A když už se Switch 2 chlubí výkonem, je fér zmínit i to, čím se chce lišit od konkurence – ovládáním. S myším módem totiž Nintendo evidentně nechtělo zůstat jen u pohodlnějšího courání po menu, i když už to samo o sobě je pro Switch docela zásadní změna. V praxi je to přesně ten typ „drobnosti“, která se do prezentace vejde jen jako jedna věta, ale při každodenním používání konzole vám ušetří víc nervů než jakékoli marketingové 4K.
Skutečně zajímavé to ale začne být ve chvíli, kdy myš přestane být jen pohodlný kurzor a stane se součástí ovládání her. U strategií je to téměř povinná výbava: Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition přímo počítá s Joy‑Cony 2 a módem myši. Tam to dává smysl každým kliknutím. Podobně i Nobunaga’s Ambition: Awakening (Complete Edition) je uváděná mezi tituly, kde myší ovládání dělá z konzole něco bližšího PC než jen „joystickový kompromis“.
V akčnějších hrách je pointa jinde: myš znamená přesnější míření. GameSpot přímo zmiňuje, že Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition umožňuje přepínat na ovládání myší (mouse controls) za chodu a má to sloužit přesně k tomu – aby střelba byla „jemnější“ než s analogem. U Cyberpunk 2077: Ultimate Edition je podpora ovládání myší uváděná jako volitelná možnost.
Nintendo navíc ukazuje, že myš nechce jen jako náplast na menu, ale i jako zdroj nových nápadů. Drag x Drive používá mouse ovládání přímo jako základ herní mechaniky (ano, i sport se dá ovládat „myší“, když máte dost odvahy a stůl, který přežije). V Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV jsou na myší ovládání postavené i celé nové minihry. Důležité je i to, že „myš“ není jen vlastnost pro pár vyvolených.
Pokud nechcete Joy‑Con 2 po stole „vozit“, existuje i civilizovanější varianta: Switch 2 podporuje i klasické USB myši. To znamená, že „kurzor“ už není jen nápad do reklamy, ale nový ovládací kanál, který má šanci postupně měnit, jak se na Switchi hraje část žánrů – od strategií přes akci až po party věci.
Menu je rychlejší a myš v něm dává smysl
U Switche 2 je snadné sklouznout k tomu, že se pořád mluví jen o hrách. Jenže první dojem se často dělá dřív, než stihnete spustit Mario Kart. Tady je Switch 2 příjemně jiný. Systém působí svižněji, přepínání mezi obrazovkami je plynulejší a celé rozhraní má menší tendenci dělat z uživatele člověka, který přemýšlí, jestli se mu konzole náhodou nerozhodla meditovat.
A pak je tu funkce, která zní jako vtípek, ale v praxi je až překvapivě užitečná. Je to myší ovládání v menu. Joy‑Con 2 lze použít i při běžném ovládání systému. Najednou se procházení ikon, nastavení a hledání nechová jako konzolová „povinnost“, ale jako něco, co připomíná normální práci s kurzorem. Nintendo k tomu zároveň přímo upozorňuje, že myší režim funguje nejlépe na rovných površích a že některé materiály (například sklo nebo povrchy s výrazným odrazem) mohou snímání zhoršovat. Totéž platí i pro některé látky, kde může být odezva nejistá.
Nintendo umí dávat zdarma, jen nejdřív zaplaťte
Nintendo má v sobě zvláštní druh elegance. Umí vám prodat radost, a pak vám ještě nabídnout návod, jak se z té radosti správně radovat. Na Switchi 2 to dotáhlo téměř k dokonalosti. Existuje totiž Nintendo Switch 2 Welcome Tour – interaktivní „výstava“ konzole ve formě hry, plná miniher, technických dem a vysvětlivek, která vám ukáže, co všechno nový Switch umí. Teď to nejlepší: tenhle herní manuál není automaticky součást balení, ale samostatná digitální hra za 9,99 USD. Nintendo to obhajovalo tím, že nejde o rychlé intro, ale o „robustní“ software a že cena odpovídá množství práce a péče.
Aby Nintendo nepůsobilo jako úplný kybernetický výběrčí daní, umí občas nabídnout i „zdarma“ čistou nostalgii. Třeba ten ikonický moment, kdy na obrazovce taháte Mariovi za nos, kvedláte mu obličejem a necháte ho koulet očima – protože v devadesátkách to byl vrchol uživatelského rozhraní i psychologie zároveň. Jenže i tady platí, že „zdarma“ je u Nintenda slovo s hvězdičkou. Tenhle konkrétní zážitek je vázaný na Super Mario 64, které je dnes dostupné v rámci aplikace Nintendo 64 – Nintendo Classics přes Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Nintendo umí dávat věci zdarma… jen někdy předtím musíte zaplatit předplatné. Jak víme, nostalgie je sice sladká, ale málokdy bývá bez DPH.
Rychlé, ostré, sebevědomé
Switch 2 vypadá v hrách přesně tak, jak by měla vypadat nová konzole: rychle, ostře a sebevědomě. Mario Kart World je radost, Fast Fusion je demonstrace síly a Cyberpunk 2077 je ten typ portu, který by ještě před pár lety zněl jako městská legenda a dnes je to realita. Když k tomu přičtete Switch 2 Editions, demoverze a myší mód, začíná být jasné, že Nintendo se tentokrát snaží hrát i „dospělejší“ ligu.
Jenže dospělost má jednu vedlejší vlastnost: stojí peníze a občas i nervy. V příštím díle se proto podíváme na to, co se neukazuje v trailerech – ceny her, placené upgrady, slevové rituály eShopu, šedé zóny nákupů a také na temnější stránku ekosystému: bany, bazarové pasti a důvody, proč může být „výhodná koupě“ ten nejdražší nákup.