Nová verze OBS Studio 31.0, ještě lepší ovladač AMD P-State v jádru 6.14

Týden v KDE: vylepšené umísťování oken

Před pár týdny sliboval Nate Graham novinky desktopového prostředí KDE, a tento týden nyní nastal. Dodává, že co jim chybí do kvantity, vynahrazují hloubkou, neb do projektu zamířily některé věci, jejichž vývoj probíhal delší dobu.

V Plasmě 6.3.0 bude kupříkladu možné klonovat celý panel. Kompozitor KWin si zase u ručně nastavených okenních dlaždic pamatuje jejich uspořádání, a to na bázi daných virtuálních ploch. Lze také nastavit klávesovou zkratku pro přesouvání oken mezi jednotlivými zónami takto uspořádaných oken (Custom Tiling, oproti jinak používanému Quick Tiling) – ve výchozím nastavení není této funkcionalitě přidělena žádná klávesová zkratka, neb všechny myslitelné sstandardní kombinaci modifikátoru+šipky už jsou něčím obsazené (jak toto dilema vyřešit, je předmětem budoucích úvah). Pro tablety také půjde v Plasmě 6.3.0 nastavit dolní a horní limit přítlaku hrotu pera, ne jen upravovat tvar křivky přítlaku.

Další úpravy se týkají i menu Kickoff či samotného Quick Tilingu (tedy posouvání oken pomocí Meta+šipky) – okna se nyní při dosažení okraje obrazovky a pokračující snahy uživatele je klávesovou zkratkou někam dál zarovnat, když už není kam, nesnaží oddělit mimo zarovnávání oken na neočekávanou pozici na obrazovce, ale zůstanou zarovnána tam, kde jsou.





Nastavení jasu pro připojené normální/SDR displeje je vedle příslušného widgetu nově k dispozici i na odpovídající stránce v systémových nastaveních. Při držení Alt+Tab pro přepínání oken už celá smyčka nepoběží rychle donekonečna, ale do provedení dalšího stisknutí se zastaví na konci cyklu oken. Aktivní virtuální desktopy si systém pamatuje pro jednotlivé aktivity.

Opraveno či uzavřeno je celkem 110 chyb, přetrvává počet tří chyb s vysokou prioritou vyřešení. Malinko zrychlit by měly všechny aplikace využívající KWindowStateSaver – novinka se objeví s KDE Frameworks 6.9. Více v Nateho přehledu na blogu projektu KDE.

Ještě lepší ovladač AMD P-State v jádru 6.14

Postupem nových verzí jader bude AMD i nadále pilně vylepšovat svůj nový, energetický management procesorů řídící ovladač P-State. Po vydání jádra 6.12 a zahájení závěrečné fáze u verze 6.13 (nyní ve stádiu rc1) další vylepšení přijdou i ve verzi jádra Linux 6.14. První balík pro tuto budoucí verzi, obsahující různá vylepšení a čištění kódu už zaslal Mario Limonciello z linuxového týmu AMD.

Patche řeší podporu sledování událostí pro aktualizace EPP perf, korekce boost numerátoru pro nedávné sémantické změny týkající se jader, „kešování“ hodnoty Energy Performance Preference (EPP) či podporu nastavení různých hodnot výchozí politiky EPP u procesorů EPYC a Ryzen (doplňme, že už unikají první zprávy o příští, až 96jádrové generaci Threadripperů, workstationové obdobě Zen 5 EPYC CPU). AMD zde formou patchů zahajuje potřebné práce a současně opravuje některé zjištěné chyby.

Dá se každopádně předpokládat, že v průběhu roku 2025 se bude průběžně zlepšovat energetická efektivita i již uvedených a otestovaných procesorů AMD.

Nová verze OBS Studio 31.0

Zbrusu nové OBS Studio 31.0 přináší podporu rozhraní Intel QuickSync Video (QSV) pro záznam obrazovky do formátu AV1.

Tvůrci dále přidali podporu použití filtru Nvidia Blur a Nvidia Background Blur, které lze využít s GPU Nvidia a firemním uzavřeným ovladačem. Přibyly i náhledové posuvníky a indikátor zoomu, integrace služby Amazon IVS či podpora first-party YouTube Chat. Aktualizován je i Chromium CEF build, vylepšeno potlačení spořičů obrazovky při běhu z Flatpaku a různé záplaty v linuxové verzi.

Pro uživatele starých GeForce generací Kepler (GTX 600) a Maxwell (GTX 700) důležitá zpráva: byla u nich odstraněna podpora rozhraní NVENC (u NVENC celkově pak proběhl refactoring kódu). Na Linuxu je nejstarší podporovanou verzí proprietárního ovladače v550.54.14. Skončila také podpora staršího vydání Ubuntu 22.04.

Vývojová verze Wine 10.0-rc1

První kandidát na Wine 10 je na světě, vývojáři žádají uživatele o kvalitní testování a nahlašování chyb. Z novinek stihli implementovat počáteční verzi Bluetooth ovladače, aktualizace VKD3D na verzi 1.14 a enginu Mono na verzi 9.4.0.

Přibyla podpora UTF-8 v runtime funkčních C a opraveno je 17 chyb. Nejstarší hlášení je z června 2017, nejmladší si počkalo na uzavření pouhých 6 dnů. Řešena je i rozbitá podpora systémové lišty ve Wine 9.22 či nahlášený problém s GUI u FL Studio 21.