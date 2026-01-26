Nové nástroje pro správu balíčků na Arch Linuxu, Debian plánuje odstranit GTK2

Nové nástroje pro správu balíčků na Arch Linuxu
Tématem, které se nedávno objevilo na blogu Arch Linux Dev Blog, byl pokrok v oblasti sady nástrojů používaných pro tvorbu a správu balíčků. Nové nástroje, souhrnně nazývané Arch Linux Package Management (ALPM), jsou napsány v jazyce Rust a jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné knihovny, které pomohou ve všech aspektech správy balíčků.
ALPM sám o sobě není správcem balíčků (jako je například nástroj pacman používaný v Arch Linuxu), ale poskytuje knihovny a struktury pro vytváření nových správců balíčků a nástrojů pro sestavování. Cílem tohoto projektu je poskytnout robustní integraci pro všechny relevantní úkoly související s vytvářením a používáním balíčků, jakož i správou repozitářů.
Projekt ALPM si proto klade za cíl poskytnout náhrady nebo alternativy pro některé funkce poskytované nástrojem pacman. Jinými slovy, ALPM sám o sobě není front-endovým správcem balíčků, jako je pacman, ale může být použit k vytvoření nového správce balíčků, který by v budoucnu mohl být alternativou k pacmanu.
Debian plánuje odstranit GTK2
Tým Debian GNOME oznámil záměr odstranit GTK2 z vývojové větve „Forky“ před vydáním Debianu 14, který je plánován na polovinu roku 2027. Důvodem je fakt, že GTK2 není upstreamově udržováno od roku 2020, kdy bylo vydáno GTK4, a jeho další setrvání představuje rostoucí bezpečnostní i stabilitní riziko.
Počet balíčků závislých na GTK2 sice výrazně klesl, ale stále se jedná zhruba o 150 balíčků v archivu. Hlavní technickou překážkou zůstává grafický instalátor Debianu, který GTK2 stále používá. Ten bude nutné upravit dříve, než bude možné GTK2 zcela odstranit. Správci také upozorňují na absenci Wayland podpory a moderního frakčního škálování.
Jako kompromis se zvažuje přesun GTK2 a závislých balíčků do vedlejších repozitářů mimo oficiální archiv, například s využitím infrastruktury Debusine. Pokud se ale neobjeví udržovaný fork nebo životaschopná alternativa, GTK2 má z hlavního archivu Debianu zmizet ještě před Debianem 14.
GNU Guix 1.5 je venku
Vyšla nová stabilní verze GNU Guix 1.5, zaměřená na svobodný software a transakční správu balíčků. Po více než třech letech vývoje přináší jádro GNU Linux-libre 6.17, podporu KDE Plasma 6.5 (Wayland jako výchozí) a nově také GNOME 46. Mezi hlavní novinky patří podpora architektury RISC-V (64bit), desítky nových systémových služeb a přechod na GNU Shepherd 1.0.
Distribuce výrazně narostla i co do obsahu – přibylo přes 12 500 balíčků. GNU Guix 1.5 je k dispozici jako instalační ISO, obrazy pro virtuální stroje i jako správce balíčků pro jiné linuxové distribuce.
NexPhone k dispozici k předobjednání
Po čtrnácti letech od prvního oznámení je NexPhone konečně k dispozici k předobjednání. Zařízení od firmy Nex Computing navazuje na myšlenku konvergence známou z Ubuntu Phone: po připojení k monitoru funguje telefon jako plnohodnotný počítač.
NexPhone kombinuje Android 16, Debian Linux a Windows 11 v jednom zařízení. Debian běží nad Androidem jako desktopové prostředí, Windows 11 lze spustit nativně po restartu. Přes USB-C lze připojit monitor, klávesnici a myš a pracovat jako na klasickém PC. Telefon je postaven na procesoru Qualcomm QCM6490, má 12 GB RAM, 256 GB úložiště a 6,58" displej s 120 Hz.
Cena je stanovena na 549 USD, nyní je možné složit vratnou zálohu 199 USD, přičemž výroba má začít ve druhé polovině roku. NexPhone míří spíše na nadšence a jako druhý či záložní telefon, ale představuje nejvážnější pokus o návrat konvergenčního telefonu na trh za poslední roky.
Nově vydáno
Bryan Poerwo oznámil vydání EndeavourOS 2026.01.12, menší aktualizace „Neo“ projektu založeného na Arch Linuxu s přizpůsobeným desktopem KDE Plasma. TROMjaro, linuxová distribuce založená na Manjaru s přizpůsobeným desktopem Xfce, byla aktualizována na verzi 2026.01.13. PelandukOS, linuxová distribuce založená na větvi „testing” Debianu a vybavená desktopem GNOME vyšel ve verzi 2026.01.12. Vyšel ATZ Linux 12.13.1. nové vydání čínské distribuce Linuxu postavené na stabilní větvi Debianu.