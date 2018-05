 »   »  Nové pracovní notebooky Delly s Ubuntu, vyšlo openSUSE Leap 15

Vyšlo openSUSE Leap 15

Na světě je další nové vydání distribuce od SUSE, ze které se poměrně snadno přechází na placený SUSE Linux Enterprise. openSUSE Leap 15 nyní migraci na SLE přímo podporuje (a je to vlastně celkem velká věc, podobně jako když svého času přišel Microsoft ve Windows Vista s povýšením verze OS pouhou změnou klíče). Dále dostal do vínku nový nástroj pro tvorbu diskových oddílů, integruje Groupware Kopano či přechází na nový Firewalld. Distribuci zajišťuje i Linode (pro cloudové a infrastrukturní užití), další cloudoví a hardwaroví hráči se do distribuce připojí později.

openSUSE Leap 15 také přináší novou systémovou roli v instalátoru, a sice vedle serveru také transakční server, který podporuje tento typ aktualizací a používá read-only souborový systém pro root. Nové vydání dále přináší další optimalizace pro virtuální hosty. Mezi desktopovými prostředími nechybí KDE a GNOME a navrací se vedle klasického plného DVD a síťové instalace také Live obrazy (KDE Plasma a GNOME). SUSE připomíná, že s verzí Leap se celkem dobře provozují stovky různých služeb, explicitně zmíněny jsou například DHCP, DNS, NTP, Samba, NFS či LDAP.

Přímo od tvůrců je k dispozici systém pro platformu x86–64, očekávají se ale i komunitní obrazy pro ARM64 a POWER.

Apple zamítl aplikaci Steam Link

Nedávno jsme psali o nově dostupné aplikaci Steam Link na Androidu, resp. Android TV. Tato platforma Valve umožňující hraní her, které má člověk na svém Steam účtu, pomocí streamingu na jiném zařízení měla přijít i do světa Apple, jenže Apple rozhodl jinak. Firma zamítla Steam Link na své platformě s odůvodněním v podobě konfliktu obchodních zájmů s aplikačními směrnicemi v obchodu Apple.

Valve se proti prvnímu rozhodnutí o zamítnutí odvolal s tím, že Steam Link de facto funguje jako po LAN běžící vzdálený desktop, což je funkcionalita shodná s hromadou jiných aplikací v applím obchodu. Apple ale názor nezměnil, takže Valve nezbylo nic jiného než kulantně konstatovat, že tímto házejí do kanálu spoustu práce, která byla odvedena jak na aplikaci, tak na tom, aby prošla procesem schválení u Applu. Doufají však, že Apple věc v budoucnu přehodnotí.

Reakce Applu nebyla veřejná, agentura Reuters však uvádí, že konflikt měl vzniknout kolem možnosti nákupů v aplikaci.

Nové notebooky Dell s Ubuntu

Po poslední inkarnaci řady notebooků Dell XPS 13 s předinstalovaným Ubuntu Linuxem přichází nyní nové mobilní pracovní stanice Precision, které nesou Ubuntu ve starší LTS verzi 16.04. Konkrétně jde o čtvrtou generaci notebooků Dell Precision Developer Editions s označeními 3530, 5530, 7530 a 7730. Certifikovány jsou též pro Red Hat Enterprise Linux (podporována je verze RHEL 7.5).

Varianta Dell Precision 3530 (dostupná v konfigurátoru výrobce) má 15" displej, CPU Intel Core 8. generace (Core i Xeon), Nvidia Quadro P600 a celkem rozumnou cenovku (varianta s Core i5 8400H a integrovanou grafikou UHD 630 vyjde na ~950 dolarů). Řada 5530 nabízí Quadro P200, řada 7530 pak už dává na výběr mezi Quadro a AMD Radeon WX. Nejvyšší řada 7730 již nese 17palcový displej a dává také na výběr mezi Intel Core a Xeon a opět mezi Radeon WX či Quadro, úložiště může mít kapacitu 8 TB a nechybí ani Thunderbolt 3.

Krátce