Novinky pro Linux 5.20: GPU patche Intel Meteor Lake, podpora AMD Radeon RDNA3

Další patche pro Intel Meteor Lake, tentokrát GPU

Určitý evergreen v sérii článků o novinkách v mnoha posledních verzích linuxového jádra sehrává přespříští generace procesorů společnosti Intel, známá jako Meteor Lake. Pokud se předběžné plány naplní (což u Intelu posledních 7 i více let nenastává), čeká nás Meteor Lake už příští rok a s ním i solidní skok ve výkonu CPU i hodnoty IPC jako takové. Ale s ohledem na rostoucí komplexnost CPU architektur Intelu zkrátka jeho vývojáři tlačí do jádra další a další novinky s co největším předstihem.

Dalších 23 patchů, které se objevily v poslední době, se soustředí na GPU jádra této generace CPU, tedy v rámci ovladače i915. Shrnout je lze jako navazující na dříve přidané hodnoty PCI Id a platformní definice, kdy patche přináší aktivaci podpory jako takové, zobrazení na GPU, VBT a AUX Channel mapping, PCH či gmbus, dbus, mbus, sagv a věci kolem propustnosti paměťového rozhraní. Intel také mění způsob načítání verzí prvků Graphics, Media a Display – Meteor Lake přinese evoluci GPU jader, tedy novovou verzi Xe_LPD+ Display v14, dále Media blok v13 a v12.70 grafického bloku. Architektonicky zhruba na úrovni Xe HP (DG2, tedy „velké“ desktopové karty, které míří v této chvíli na trh).

Intel zde tak trochu kopíruje flexibilnější přístup jaký má AMD. GPU část už není jeden unifikovaný balík dané generace, namísto toho je tvořen různými dílčími prvky majícími na starosti 3D rendering, multimédia a zobrazení a podpora pro tyto dílčí prvky se vyvíjí do určité míry samostatně, což je tedy flexibilnější. Novinky tak budou přinášeny vůči dané verzi bloku, nikoli vůči konkrétním PCI ID.





Další práce na podpoře AMD RDNA3

Když už jsme u AMD, tak její vývojáři zase do jádra přidali další patche, které připravují linuxovou podporu pro příští blížící se verzi CPU architektury známé jako RDNA3. AMD tak činí v těsném předstihu před otevřením začleňovacího okna pro Linux 5.20 (připomeňme, že se otevře již za několik dnů, Linux 5.19 je nyní -rc8 a vydání finální verze je na spadnutí).

Jak najdeme v popisku pull requestu, „pár nových věcí“ míří do větve DRM-Next. Najdeme zde různé opravy pro engine kódování videa VCN4, podporu RAS pro řadič UMC 8.10 (to nejspíš pro HPC karty Instinct MI300), podporu zvukového koprocesoru (Audio Co-Processor, ACP) pro platformy Jadeite, opravy řízení spotřeby, čtení dalších statistik GFXOFF skrze DebugFS, čištění kódu floating point v rámci display bloků DCN (plus oprava DCN pro použití na platformě PowerPC) a různé další opravy.

Do uživatelského prostoru lze nově reportovat verze dílčích prvků jako RadeonSI Gallium3D, AMDVLK, RADV či ROCm – podobně jako výše u Intelu, zde konkrétně pro blokové aktivování prvků ovladače v závislosti na provozovaném GPU. Jistě netřeba detailněji rozebírat, že AMDGPU bude zase co do počtu řádků kódu významnou částí Linuxu 5.20.

Intel CPU s AMX a podpora nejnižších napájecích stavů

Kromě dříve přidaných oprav pro budoucí generaci Xeonů Sapphire Rapids v čele se souběžným během napájecích stavů C1 a C1E přicházejí do jádra další novinky v oblasti správy napájení těchto komplexních CPU. Týká se to zejména části CPU s instrukční sadou AMX (Advanced Matrix Extensions), kde Intel řeší schopnost systému využívat i u těchto CPU nejnižší možné napájecí stavy dle zatížení (kde zatím byl problém s chováním při neinicializovaném AMX, kde mohlo CPU být zbytečně posláno z C6 zpět až k C1E).

Jde o věc specifickou pro CPU s AMX a patche již sedí v příslušné vývojové větvi jádra a jejich začlenění do Linuxu 5.20 je jen otázkou času do spuštění začleňovacího okna.

Refactoring v projektu nouveau

Od oznámení změny v přístupu k ovladači pro grafické karty Nvidia sice už uběhlo pár měsíců (přesně dva), nic zásadního se ale zatím nezměnilo. Minimálně ne pro projekt nouveau, který, zdá se, stihne alespoň pár patchů čistících zobrazovací kód od zbytečností, řešící nakládání s třídami (pro NV50), různé low-level optimalizace atd.

Již tradičně tuto práci odvádí Ben Skeggs z Red Hatu, testuje ji Lyude Paul z Red Hatu a merguje David Airlie z Red Hatu. Schází tam někdo z Nvidie? No, ano, prozatím spíše platí, že Nvidia se drží hesla „slibem neurazíš“, GeForce od Maxwellu dále stále nelze plnohodnotně provozovat s otevřeným ovladačem nouveau.

Nový zvukový kód pro AMD Raphael / Zen4

Platforma Raphael procesorů Ryzen řady 7000, jejichž uvedení proběhne již za několik málo týdnů, dostává do jádra nový ovladač pro zvukový koprocesor (audio co-processor, ACP). Pět patchů pokrývá funkcionalitu potřebnou pro všechny, kteří budou chtít nový Ryzen provozovat s integrovanou zvukovou částí (myšleno nikoli třeba nějakým externím Realtek čipem, typickým pro základní desky).

Jak ale dodává Phoronix, patche přichází na poslední chvíli před otevřeném začleňovacího okna a není jisté, zdali se do Linuxu 5.20 dostanou. Pokud by se tak nestalo, tato část bude fungovat až někdy později v tomto roce s jádrem Linux 6.0 (připomeňme, že Linus od řady 3.6 už nechce číslovat dílčí verze nad 20) a určitě příliš pozdě, až po vydání procesorů Ryzen řady 7000. Jiné prvky CPU architektury Zen4 jsou pokryty bez problémů, takže se nechme překvapit, jestli se i toto stihne.