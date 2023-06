Novinky pro Linux 6.5: heterogenní systémy AMD či VRR eDP u Intelu

Podpora VRR eDP pro Meteor Lake

V důsledku jistého komunikačního zmatku se do vývojové větve DRM-Next nedostaly včas pro Linux 6.4 příslušné patche pro podporu variabilní snímkové frekvence na Embedded DisplayPort (eDP) výstupu pro budoucí mobilní CPU Intel Meteor Lake. Dostává se tedy na ně nyní v rámci vývoje, ze kterého vzejde Linux 6.5.

Připomeňme, že Meteor Lake nakonec nebude v desktopech, ale pouze v noteboocích a je tedy jasné, že podporu VRR pro eDP, tedy VRR na výstupu, přes který se typicky připojují displeje notebooků, je více než záhodno míti v jádru v době vydání. Intel pilně pracuje na next-gen GPU ovladači Xe, ale tato novinka míří ještě do současného ovladače i915.

Phoronix doplňuje, že již současný Linux 6.3 nabízí základní podporu pro Meteor Lake, nicméně práce pokračují i skrze další verze, ostatně Intel také pilně ladí i scheduler hybridních CPU designů, kde Meteor Lake a zejména následný Arrow Lake přinášejí další změny.





Prozatím je podpora GPU části Meteor Lake ve stádiu experimentálním, ale to by se mělo s Linuxem 6.5 změnit (nejpozději v 6.6 pak bude Linux tuto generaci podporovat již na produkční úrovni – a dodejme, že číselně to vychází tak, že by tato verze mohla být příštím LTS jádrem).

Dále Intel v rámci prací na kódu pro Linux 6.5 přidává asynchronní přepínání stránek pro lineární buffery zobrazovadel v12 a vyšších (čímž je patrně myšlena generace Xe, tedy Tiger Lake/Alder Lake a vyšší) a najdeme zde také využité rozhraní DebugFS pro sledování taktovacích frekvencí. Také vývojáři Intelu stihli refactoring či čištění částí kódu a různé menší opravy.





Phoronix dodává, že začleňovací okno pro Linux 6.5 se bude otevírat někdy koncem června, takže uvidíme, co vše ještě stihne Intel přichystat.

Patche pro heterogenní systémy AMD

Když už AMD tak masivně posouvá schopnosti svého hardwaru a pracuje na heterogenních systémech, bylo by škoda minout softwarovou stránku věci, kterou samozřejmě bude pohánět zejména Linux.

AMD zde pracuje na podpoře (heterogeneous system enumeration) pro systémy datových center využívající výpočetní akcelrátory Instinct MI200 či novější (čerstvě představená generace MI300). Dále v ovladači AMD EDAC (Error Detection and Correction) přibude podpora pro procesory rodiny AMD Heterogeneous Family 19h Model 30h-3Fh (viz přehled rodin na WikiChip), tedy nejnovější Zeny a jejich spolupráci s výpočetními akcelerátory AMD pomocí přímého spojení, kde CPU bude spravovat logování a hlášení chyb pro MCA banky GPU akcelerátorů, což mimo jiné zahrnuje i HBM čipy na společném pouzdře s GPU čiplety (zde data reportují GPU řadiče Unified Memory Controller).

Vývojáři AMD také vylepšují dokumentaci k těmto prvkům systémů, které kombinují typicky CPU EPYC a GPU Instinct.

Podpora nového AMD CCP

Kryptografický koprocesor (CCP) AMD je s námi už více než dekádu a jádro 6.5 přinese podporu nového hardwaru tohoto typu od AMD. Kód již zamířil do Gitu cryptodev a počítá se s jeho začleněním hned po otevření začleňovacího okna. Vývojáři AMD jsou zatím tajemní jak hrad v Karpatech, takže víme pouze o tom, že sada patchů přináší podporu pro „nový CCP hardware“ bez bližšího upřesnění, evíme tedy ani konkrétní generaci procesorů, pouze PCI ID 0×156E a 0×17E0.

Z faktu, že patche zaslal Mario Limonciello (AMD Principal Member Of Technical Staff) Phoronix vyvozuje, že půjde o řešení obsažené v klientských procesorech, tedy chystaných Ryzenech. Ale jestli jde o podporu pro CCP v čerstvě uvedených CPU Ryzen 7040 / 7020 či něco jiného, zatím nevíme. Dovolím si dodat, že v době začleňovacího okna pro Linux 6.5 budeme jistě moudřejší.

Patche pro chaotický boot proces na x86 platformě

Thomas Gleixner z Linutronixu (který loni koupil Intel) se se svým týmem pustil do velkého úklidu Augiášova chléva v bootovacím procesu na x86 / x86–64 platformách. Sada 17 patchů se vrtá v rané inicializaci jádra a dalších velkých souvislostech, kde aktuální stav evaluace CPUID Thomas označuje za cosi v rané fázi vývoje, poslepované kobercovou páskou a vteřinovým lepidlem.

Nyní bude tým postupně věci přeuspořádávat, včetně zmíněného odsunu inicializace infrastruktury, kterou není potřeba dělat v rané fázi bootu, někam na později, neb raná fáze je křehká a dostatečně spletitá i bez toho (například se bude odsouvat inicializace x86 FPU a zjistilo se, že funkce check_bugs() je chybně pojmenována a dělá ve skutečnosti něco jiného).

Co vše a kdy z těchto snah vzejde, ještě uvidíme, nicméně do Linuxu 6.5 zamíří dřívější Thomasův počin, práce na paralelním spouštění CPU.

Odbočka na závěr: nepoužívejte nouveau na Linuxu 6.3

Závažná chyba jest přítomna v ovladači nouveau v jádru Linux 6.3.x a nedoporučuje se tudíž tuto kombinaci používat. Problém typu use-after-free v kernelovém DRM ovladači nouveau vede k narušení paměti jádra a může v principu být současně i bezpečnostní chybou vedoucí ke zranitelnosti systému, případně k poškození souborového systému.

Důsledky jsou jasné: nepoužívejte nouveau na Linuxu 6.3, vývojář tohoto ovladače Karol Herbst z Red Hatu doporučuje downgrade na Linux 6.2 a vyčkat, dokud nějaké další vydání „Linuxu 6.3.x+1“ nepřinese opravu.