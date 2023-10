Novinky pro Linux 6.7: lepší řešení IBRS pro Intel Xeony, vylepšení Btrfs

KVM virtualizace pro LoongArch

Čínský Loongson pracuje na podpoře kernelové virtualizace pro své procesory architektury LoongArch (jak připomíná Phoronix: odvozené/inspirované MIPS/RISC-V) v Linuxu 6.7. Na LoongArch se pracuje již řadu let a novinka pro (přes)příští verzi jádra je dalším krokem na cestě k relativně slušně použitelným, ryze čínským PC.

V příslušné vývojové větvi jádra loongarch-next se objevily patche zprovozňující podporu KVM virtualizace pro Loongarch, čímž čínští vývojáři završují měsíce trvající práce na této věci. S ohledem na nízký výkon těchto CPU ale nelze očekávat nějaký praktický dopad na použitelnost, nicméně doplňme, že nedávno uvedený telefon Huawei s vlastním čínským 7nm ARM SoC naznačuje, že čínský státní výrobce čipů SMIC dokázal pokročit na tento výrobní proces a v delším horizontu to výhledově může (zdůrazněme: může) znamenat pokrok i pro Loongson.

Vylepšení Btrfs pro Steam Deck

Souborový systém Btrfs dostane v Linuxu 6.7 novou vlastnost Temp-FSID (Same-FSID), kterou chce Valve pro svou přenosnou konzoli Steam Deck. Dočasné / stejné FSID umožní obcházet principiální omezení, kdy v současné době není možné přimountovat souborový systém ze dvou různých zařízení pod stejným FSID („file system ID“), což třeba staré dobré Ext4 umí.





Na věci s Valve pracují vývojáři společnosti Igalia, Guilherme Piccoli dodává, že cílem je umožnit na systémech s A/B partitioning scheme (tedy nejen Steam Deck, ale i různá mobilní zařízení) držet stejný obraz systému na dvou partišnách či třeba také kontrolovat read-only obraz, zdali je nedotčený (v současné chvíli si Btrfs v tomto žádá, aby oba obrazy měly odlišné FSID a nesedí pak jejich kontrolní součty).

Připomínka: ReiserFS začíná mizet z jádra

Pravidelný čtenář „slečny Rút“ samozřejmě ví, pro ostatní doplňme, že starý souborový systém z 90. let, ReiserFS, mizí z Linuxu. Již dříve byl označen za zastaralý (nejprve deprecated, později obsolete) a nyní do jádra zamířily patche, které jej odstraňují z výchozí konfigurace jádra, avšak zatím přetrvává možnost jej používat – podpora jeho použití vydrží až do roku 2025, poté bude ReiserFS definitivně odstraněn. Lze očekávat, že relativně přímočaré patche budou bez problému začleněny do Linuxu 6.7.





Lepší řešení IBRS pro Intel Xeony

Prvnotní opravy Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS; též jinak řečeno opravy proti Spectre v2 a Retbleed) vedou/vedly u dvousocketových Xeon strojů ke zhruba 25% propadu výkonu, a to je zkrátka příliš na to, aby „se to tak nechalo“. Waiman Long z Red Hatu připravil sadu patchů, které nyní zamířily do vývojové Git větve jádra a které by měly dopad mírnit.

Nejde o nějaké revoluční řešení, Waiman se zabýval tím, že IBRS zasahuje na úrovni procesorového jádra i tam, kde běží jediné výpočetní vlákno a k žádné spekulativní akci tak nedochází. Stává se, že u aplikací, které zatěžují CPU výrazně v rámci user-space, dopadne IBRS i tam, kde druhé CPU vlákno nic nedělá a jen čeká v idle stavu na úrovni jádra. V takové situaci je dopad IBRS velký.

Waiman změřil výkon u síťové aplikace na stroji s Intel Xeon 4114 a došel k uvedenému poklesu výkonu, pro který principiálně není důvod. Jeho patch tak vypíná IBRS v situaci, kdy CPU jádro je ve stavu long idle (C6 a nižší), uživatelům, jichž se přípaedný benefit této úpravy netýká a jen by trpěli horšími latencemi, je k dispozici přepínač intel_idle.max_cstate=1 , jímž lze toto vypnout. Při probuzení CPU z idle stavu provedená reinicializace zase vše aktivuje.

Novinky pro (i)GPU Intel

Linux 6.7 přinese nejen podporu ID nových procesorů rodiny Raptor Lake (připomeňme, že Intel se chystá uvést refresh, 14. generaci Core, která nebude nijak zásadní změnou oproti současné 13. generaci), ale také nový stepping u velkých karet známých jako DG2-G12. Nejen tyto změny zamířily do vývojové větve DRM-Next v rámci prací na ovladači i915 pro cyklus jádra 6.7.

Dále se objevil pull request pro podporou Xe2 LPD, tedy části nových grafických jader budoucích procesorů rodiny Lunar Lake (více k aktuálně plánovaným rodinám CPU Intel na Cnews) – jde o velmi rannou podporu zajišťující schopnost běhu Linuxu, nic moc víc. Stejný pull request přidává další PCI ID pro různé procesory rodiny Raptor Lake, řady P a U (malé / (ultra)mobilní typy). Nově podporovaný stepping Intel Arc / Xe DG2-G12 je označen jako 0×1.