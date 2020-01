 »   »  Nový standard zdrojů ATX12VO, Matrox bude vyvíjet grafiky s Nvidií

Matrox bal po léta synonymem špičkových karet. Jeho Millenium / Mystique, případně G200 byly opěvované karty a slávu si vydobyl též modelem G400 MAX. Posledním záchvěvem klasické éry pro tuto kanadskou společnost pak byla řada Parhelia, která byla jeho labutí písní (rok 2002). Poté se firma věnovala jiným řešením (DualHead2Go apod), ještě později navázala spolupráci s AMD a nové karty stavěla na GPU z Radeonů. Nyní oznamuje spolupráci na embedded produktech s Nvidií . Využije přitom upravené čipy Quadro, a to v produktech pro komerční a 24/7 provoz.

US Space Force, tedy vesmírné síly Spojených států amerických mají nové logo, které jistě budou nosit budoucí vojenští astronauti našité na svých „kosmických uniformách“. Nezapře přitom podobnost s logem Hvězdné flotily Spojené federace planet ve Star Treku. USA tak pokračují v dobré tradici, která hřeje u srdce všechny trekkies minimálně od roku 1976 . Jo a jen tak mimochodem, před 3 dny měl premiéru pilotní díl nového seriálu Star Trek Picard , se 79letým Patrickem Stewartem v hlavní roli.

S blížícím se vydáním verze 0.6 dekodéru Dav1d pro formát videa AV1 přichází do projektu další optimalizace pro nové instrukce procesorů řady x86. Konkrétně jde o Intel Ice Lake (druhá 10nm generace procesorů nižší výkonnostní třídy) a jeho šestici dodatečných instrukcí rodiny AVX-512 a další vylepšení v AVX obecně. Phoronix vše přeměřil a rozhodně se nedá hovořit o nějakém viditelném nárůstu výkonu už tak dosti rychlého AV1 dekodéru, nicméně to se může časem změnit.

Do budoucna – a Intel chce ATX12VO nasadit u svých produktů už za několik měsíců – můžeme čekat tento vývoj: zdroje se zjednoduší, základní desky naopak budou zajišťovat starým SATA zařízením +5V napájení – o vše vyžadující jiná napětí se postará VRM na základní desce klasicky DC-DC převodem. Základní desky pak ponesou jednodušší napájecí konektory, nikoli obří 24pinové + 8pin navíc. Zdroje budou mít hlavní konektor 10pinový a buď vůbec neponesou klasický Molex konektor (správně 8981), nebo ten bude disponovat pouze +12V částí (žlutý kablík) a zemí (černý kablík), zatímco +5V (červený kablík) a jeho zem budou chybět. Podrobnosti shrnuje dokument na webu Intelu .

ASML letos dodá 35 EUV strojů

Nizozemská společnost, která je jako jediná na světě schopna vyrábět zdroje světla pro EUV litografii, pro letošek předpokládá dodání 35 takových strojů na trh. Loni jich výrobcům čipů dodala 26 kusů, firmě se tak daří držet vzestupnou výrobu. Pro rok 2021 předpokládá dodávky ve výši 45 až 50 strojů. Dlužno dodat, že všichni výrobci čipů, kteří pracují na výrobních procesech pod 10–7nm hranicí se již bez EUV zdroje neobejdou, posledním velkým „majstrštykem“ byla první varianta 7nm procesu u TSMC, která EUV nepotřebovala.

Intel má nového předsedu správní rady

Na setkání správní rady společnosti 15. ledna tohoto roku odstoupil Andy D. Bryant z pozice jejího předsedy. Nově byl do pozice jmenován Dr. Omar Ishrak, a to s okamžitou platností. V radě také nově zasedá Alyssa Henry, která je v pořadím už sedmým novým nezávislým členem. Bryant bude členem rady až do ltošního setkání s akcionáři.