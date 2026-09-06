Nvidia koupila Hugging Face, Audacity 4.0 ukazuje velké novinky

Týden v KDE: svižnější Plasma 6.8
Plasma 6.8 je tématem přehledu tohoto týdne, stejně jako tomu bylo a je v řadě týdnů předchozích. Plasma 6.8 dostává vylepšení přístupnosti, kterému Nate s Johnem v přehledu týdne říkají “dwell clicker” – kdykoli se kurzor zastaví nad nějakým kliknutelným prvkem a chvíli tam setrvá, provede se kliknutí samo. Ta doba je nastavitelná a prý to funguje skvěle. Detaily popisuje Sebastian Sauer na svém blogu.
Další podobné vylepšení je následující: Plasma podporuje scrollování stylem, kdy uživatel drží sepnuté kolečko myši a pohybem scrolluje. Nově šest-osmička dostane režim mimo jiné známý z Windows, kdy první kliknutí kolečkem toto zapne a druhé kliknutí scrollování ukončí – není potřeba kolečko držet sepnuté.
Pro režim vzdálené plochy je zde možnost přihlášenému uživateli zobrazit virtuální obrazovku, namísto fyzické primární obrazovky daného stroje. Čtečky obrazovky se mohou kompozitoru KWin dotazovat, nad jakým oknem je aktuálně kurzor myši. Co se týče rozhraní, dostane Plasma 6.8 možnost vypnout obrazovku či jiný výstup jen tam, kde je jeho vypnutí skutečně podporováno, při změně velikosti widgetu nastavení obrazovky se tlačítka mění plynule, ne chaoticky a vylepšena je i vizuální stránka toho, jak se ukazují náhledy i seskupených oken po kliknutí myší.
Balík KDE Gear 26.12.0 pak přináší vizuálně vylepšený widget KDE Connect, mimo jiné pro pravolevé jazyky. Opravy pak opět zahrnují pár věcí pro Plasmu 6.6.7, Plasmu 6.7.5 (mimo jiné řešené padání v souvislosti s widgetem počasí a opravenou regresi v Discoveru a řešení nefunkčního scrollování kolečkem myši v Alt+Tab nabídce – šlo to pouze v jednom směru). Spraveno je pozicování aplikací na střed i pro ty, které ihned po spuštění mění velikost svého okna – budou i tak na středu.
Plasma 6.8 pak dostává další opravy, jedna řeší padání KWin v souvislosti s chybnými požadavky přes D-Bus, další správné fungování prvků na stránce správy napájeny v systémových nastaveních. Z hlediska výkonového nabízí Spectacle a všechny aplikace využívající komponentu KPipeWire v Plasmě 6.8 vyšší kvalitu záznamu. Téma Breeze má sníženou spotřebu paměti díky optimalizaci některých SVG souborů.
Týden v GNOME #264: nejen příprava Souborů pro verzi 51
V projektu GNOME toho opět do přehledu týdne neproniklo zas tak moc, nicméně větší množství novinek dostává správce souborů Soubory („Nautilus“), a to v rámci cyklu prací na verzi pro GNOME 51. Jde například o podporu AdwTabOverview v úzkém módu zobrazení, plynulejší animace, zobrazované číslo počtu souborů při přetahování více souborů, vylepšení práce s výběrem položek (korektní obnova zaměření, je-li nějaký soubor smazán, neprovedení zrušení výběru, je-li kliknuto pravým tlačítkem na pozadí, nepřepsání ručního výběru provedenými souborovými operacemi), správné povýšení okna, vyžádá-li si jej jiná aplikace s „Otevřít umístění“, podpora Type-to-search v dialogu výběru aplikace atd.
Tyto práce byly financovány skrze program GNOME Fellowship. Dále už jen vypíchněme vylepšení instalačního nástroje Bazaar, kde je nově zobrazen jeden primární zdroj pro instalaci (například „stabilní verze“) a ostatní (jako „nightly“ apod.) jsou přesunuty do nabídky – cílem je jednodušší a přehlednější instalace programů zejména pro začínající uživatele Linuxu.
Značně vylepšené Audacity 4.0
Na světě je i nová hlavní verze zvukového editoru Audacity. Verze 4.0 přináší řadu novinek, výrazně vylepšené a překopané rozhraní a celkově posuv nástroje k daleko lepší podpoře spousty zvukových záležitostí, při zachování stejného vývojového modelu. Novinky stručně shrnuje video níže, pro fanoušky klasického Audacity je tu samozřejmě starší řada, případně projekt Tenacity. Dodejme, že Audacity 4.0 ukládá nový projektový formát
.aup4, podpora pro
.aup3 je zachována.
Nvidia koupila Hugging Face
Tak jako Microsoft před lety koupil GitHub, Nvidia nyní koupila Hugging Face. Oznamuje to s patřičným nadšením přímo Jen-Hsun Huang na webu Nvidie. Nákup proběhl za 12,93 miliard dolarů. Nvidia vyzdvihuje, že na platformě je více než 18 miliónů vývojářů, výzkumníků a tvůrců, sdílí se zde na 3 milióny modelů, 500 tisíc datasetů a 1 milión aplikací. Platformu používá více než 200 tisíc společností.
Vývojová verze Wine 11.17
Pravidelné nové vydání balíku Wine přináší novou verzi vkd3d 2.1, počáteční podporu pro display mode emulation a lepší podporu pro preferované jazyky UI. Opraveno je solidních 44 chyb, kdy nejstarší si počkala od června 2010, řešen je třeba i běh ochrany SafeDisc v2.05.03, chyby týkající se GTA: Vice City a San Andreas, nedávno hlášená chyba padání Star Wars KOTOR I a II anebo také v roce 2026 zajímavě znějící chyba týkající se Netscape Navigatoru 3.04 pro Windows 3.1.