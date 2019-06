 »   »  Obnova zásobníku na použitý inkoust tiskárny Epson (návod)

V minulém článku jsme si ukázali, jak vynulovat počitadlo, které se snaží odhadnout, jak moc inkoustu je v zásobníku na použitý inkoust. Už zase můžeme tisknout. Ovšem teď musíme zkontrolovat, jestli zásobník už není plný a případně s tím něco udělat.

Jinak se dostaneme do stavu, kdy bude v zásobníku tekutý inkoust a při naklonění tiskárny vyteče na nábytek nebo na koberec a už to nikdy nikdo nevyčistí.

Vymontování zásobníku

Zásobník na použitý inkoust se nachází v pravé dolní části tiskárny. Doporučuji držet tiskárnu stále ve vodorovné poloze. Jednak kvůli případnému vylití tekutého inkoustu, ale i kvůli tomu, aby se nepoškodily hlavičky. Já jsem ji při montáži položil na bok a dvě barvy přestaly tisknout. musel jsem několikrát spustit čistící proceduru, aby se inkoust znovu správně dostal do hlavičky a tiskárna zase začala tisknout všemi tryskami.

Tiskárnu odpojíme od sítě a vytáhneme oba šuplíky na papíry. Otevřeme víko skeneru a ve dvou předních rozích najdeme dva šrouby. Ty vyšroubujeme a můžeme nadzvednout přední panel s displejem a tlačítky. Pozor, je tam plochý kabel, ale je dostatečně dlouhý a pružný, takže můžeme panel položit pod otevřený skener.



Odstranění panelu

Teď je potřeba vyšroubovat dva šrouby, které drží kryt pravého spodního rohu a sundat tento kryt. Je tam nacvaknutý, je potřeba použít mírného násilí.



Odstranění krytu

Teď už zbývají poslední dva šrouby, které drží zásobník. Jeden je zepředu pod krytem, který jsme právě sundali, druhý je zespodu. Zásobník také ještě drží na plastových jazýčcích, je potřeba si pomoci malým plochým šroubovákem nebo nožem. Teď už můžeme zásobník vysunout směrem dolů a konečně se podívat, co v něm vlastně je.



Pohled zespodu na tiskárnu s vyjmutým zásobníkem

Kontrola podušky

Vyjmuli jsme zásobník a vidíme, že je do poloviny vyplněn houbičkou, která saje odstříknutý inkoust. Teď začne ta špinavá práce. Doporučuji pracovat v rukavicích a pracovní plochu podložit několika vrstvami novin. Inkoust je černý jak uhel a velmi snadno špiní. Je prakticky nemožné vyprat ho z oblečení. Z kůže se dá částečně umýt, zbytek vybledne do druhého dne. Z lakovaného dřevěného stolu nebo z dlaždiček se dá bez následků vysát savým papírem.



Zásobník s použitým inkoustem

Poduška je složená ze šesti částí, je snadné je pomocí pinzety nebo kleští vytahat. Vyjmeme všechny kusy a rozložíme je, nejlépe do víka od krabice od bot. Ta neprosákne a okraje víka zaručí, že nám některá část neskončí na koberci.



Podušky

Na poduškách je pěkně vidět, že prostřední díly jsou nasáklé přibližně do třetiny a krajní díly jsou téměř suché. Při lehkém stisknutí viditelně mokré části okamžitě vyteče kaluž inkoustu. Při stisknutí oblasti, která se zdá suchá, sice nic nevyteče, ovšem i relativně suché části nechávají černé otisky na papíru, evidentně je inkoust všude.

Zde se můžeme rozhodnout, jak pokračovat. Pokud se nám zdá, že by poduška snesla dalších pár let průplachů trysek, můžeme vše složit do původního stavu a skončit. Nebo se můžeme rozhodnout podušku vyměnit.