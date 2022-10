Odoo: otevřený informační systém nabízející ERP, CMS i e-commerce

Představení informačních systémů

Již u svého prvního zaměstnání jako správce počítačových sítí jsem se setkal s vnitropodnikovým informačním (ERP) systémem SAP, tehdy ve verzi R/3. Ten představoval začátkem našeho století pomyslný vrchol v této oblasti a ředitelé se rádi chlubili, že právě v jejich společnosti byl nasazen.

Co si máme představit pod pojmem Podnikový informační systém a proč jej firmy začaly zavádět? Masivní nasazení počítačů znamenalo pro každé oddělení specifické potřeby, které byly naplňovány poněkud chaoticky. Účetní potřebuje z papírové evidence přejít na účetní systém, kterých i v naší zemi vzniklo nepřeberné množství. Logistik by rád věděl, kolik materiálu a hotových výrobků má na skladě. Údržbář potřebuje vést evidenci oprav a reklamací. Operátorka kontaktního centra musí mít přehled o aktuálních dotazech zákazníků a tak bychom mohli pokračovat. Pro IT oddělení to znamená spousta jedno či víceúčelových programů s vlastní databází, které musí všechny udržovat. Proto začala vznikat komplexní vnitropodniková řešení, která budou schopna zastřešit celou firemní agendu pod jednou střechou.

Přiznám se, že zprvu jsem byl k těmto systémům poněkud skeptický. Zažil jsem situaci, kdy se ani po roce práce s konzultanty a firemními zaměstnanci nepodařilo řešení dotáhnout do použitelného stavu a nastaly i potíže s integrací některých modulů (jak technické, tak finanční, protože např. výše uvedené řešení SAP bylo pro většinu společností nedostupné). Pro některé zaměstnance představovala taková novota samozřejmě překážku, se kterou se byli nuceni vyrovnat.





Na druhou stranu jsem se v praxi setkal s úspěšným zavedením, kdy (opět zhruba po roce práce, kdo podobnou situaci zná, ví, o čem mluvím) společnost nabízející opravdu veliký sortiment byla schopna v jediném dni naskladnit a hned prodat dovezené zboží s tím, že z hlediska všech oddělení (manažeři, logistici, prodej, servis a reklamace, kontaktní centrum) bylo vše ošetřeno k plné spokojenosti. Zde jsem viděl, že dobře zavedený podnikový informační systém opravdu stojí za to.

Tradiční řešení byla a jsou většinou vytvářena v prostředí Delphi, s využitím programovacího jazyka Java nebo C# (osobně, když se o ERP systémech s někým bavím, vidím Javu). Trh velmi rychle zaplnila nejrůznější řešení včetně systémů z České republiky a za pár let vznikly i otevřené projekty, např. na Javě založené Compire či Idempiere. Právě zde mě před několika lety překvapil jazyk Python, kde vznikla dva produkty s otevřeným zdrojovým kódem Tryton a právě Odoo, s nímž se čtenáře pokusím blíže seznámit.





Odoo má za sebou již pěknou historii, která znamená, že se jedná o léty prověřený produkt – tento článek se bude zabývat dnešní aktuální verzí 15.0. Pro zabezpečení funkcionality využívá vícevrstvou architekturu kombinující programovací jazyk Python, databázi PostgreSQL a dnes již téměř nezbytné webové prvky představované jazyky HTML, CSS a JavaScript. Podrobný přehled popisují přímo stránky projektu. Výrobce nabízí mnou oblíbený model typu: základ je k dispozici zdarma s otevřenými zdrojovými kódy a placené řešení včetně pro firmu téměř nezbytné podpory podobně jako u jiných systémů. Výborně, není nám již nic nebrání produkt nainstalovat a pořádně vyzkoušet.

Instalace

Instalace tak komplexního projektu samozřejmě není přímočará, v porovnání s ostatními ERP řešeními jí však lze považovat za tu snadnější. Mnoho výrobců doporučuje využít tzv. enterprise systém nebo linuxovou distribuci s dlouhodobou podporou. Autoři Odoo doporučují Debian nebo Ubuntu, což je jistě rozumné řešení a do firmy bych si např. Ubuntu LTS s komerční podporou a Odoo se stejnou nabídkou určitě pořídil. Pro soukromé použití je třeba trochu hledat a uvědomit si, že administrátor využívá v době instalace dostupné zdrojové kódy z Githubu, otestoval jsem tři způsoby instalace:

Doporučované Ubuntu v poslední LTS verzi 22.04 nepřekvapí, např. s využitím návodu je instalace relativně přímočará.

Osobně využívám Arch Linux, ten má pro mnoho aplikací podrobný návod na své Wiki a ani Odoo není výjimkou. Arch se však snaží balíčkovat, co se jen dá, včetně spousty aplikací z pythonního manažera pip. Zde samozřejmě snadno vznikne zádrhel, tvůrci Odoo samozřejmě nestíhají držet krok s bouřlivým vývojem nejrůznějších závislostí jejich řešení (ostatně proto zde jsou LTS verze, u vnitropodnikových systémů naprostá nutnost). V době psaní tohoto článku jsem pro Odoo 15 musel ručně ponížit a následně neaktualizovat verzi dvou balíčků python-werkzeug (0.16.1) a python-pypdf2 (1.26.0). To je daň za maximálně aktuální distribuci, s níž musím počítat, pro soukromé testování však akceptovatelná. Samozřejmě vždy mohu využít virtuální prostředí Pythonu, pokud bych pro jiné aplikace potřeboval jiné verze výše popsaných knihoven.

V linuxovém světě univerzální kontejnerové řešení Docker instalaci maximálně zjednodušuje, je možné využít jak nejnovější, tak i starší verze momentálně až k 11.0.

První spuštění

Konečně se po instalaci, nezbytném spuštění všech potřebných služeb a prvotním vytvoření databáze (prázdnou či s demonstračními daty) a nastavení lokalizace na systém můžeme podívat. Na rozdíl od klasických řešení tohoto typu příjemně překvapí moderní grafické zpracování optimalizované pro dotykové obrazovky tabletů a mobilních telefonů. Očekával jsem přítomnost klientské aplikace na Google Play a App Store, což je především pro cestující či externí pracovníky obrovské plus.

Úvodní obrazovka informačního systému Odoo Autor: Luděk Šťastný

Hlavní stránka slouží jako rozcestník pro instalaci a následné spouštění jednotlivých modulů rozdělených dle kategorií, od prodejů, služeb, skladů až po komunikaci se zákazníkem, správy výroby, práci s daty vlastních zaměstnanců a poněkud překvapivě tvorbu firemní webové prezentace. Nejen pro interní datové analýzy je k dispozici samostatný modul tabulkového kalkulátoru, u kterého je vidět, že Odoo se snaží být co nejkomplexnější. Všechny tyto moduly lze využívat zdarma, u některých je vidět malá ikonka Upgrade, která nabízí možnost aktualizace na komerční verzi s více možnostmi.

Po kliknutí na ikonu Aplikace (jsou zde celkem dvě, nyní mám na mysli tu s menším fontem) lze navštívit webovou stránku nabízející další programy třetích stran, kterých v době psaní článku existuje téměř 1900 volně stažitelných i komerčních. Právě zde je krásně vidět, že otevřený model s možností zakoupení licence (a to i pouze na jednotlivé moduly) přitahuje spoustu vývojářů, což se zpětně promítne na atraktivnosti celého produktu.

Dokumentace, školení a vývoj modulů pro Odoo

Tak rozsáhlý systém vyžaduje kvalitní dokumentaci, má-li být moderní, též demonstrační a výuková videa. Problém je jako obvykle s lokalizací, materiály v českém jazyce mnohdy nebývají dostupné. Dobře si pamatuji, když jsem v dřívějších dobách školil interní zaměstnance v různých ERP systémech, příprava materiálů a vstřebání tolika nových informací nebylo nic jednoduchého. Proto mě velmi příjemně překvapil český youtube kanál společnosti 26 House nabízející nejen prezentační videa v českém jazyce. Zájemci o účetnictví, skladovou agendu, modul výroby nebo třeba tvorbu firemních webových stránek získají parádní představu jak systém používat. Oficiální dokumentace nebo elektronické knihy do našeho jazyka lokalizovány nejsou.

Prodej Autor: Luděk Šťastný

Jedním z mých koníčků je programování, proto mě zajímá nejen jak systém používat, ale podívat se i do jeho zákoutí a tvorby nových modulů. Toto ERP řešení je natolik oblíbené, že existují i tištěné knihy, proto jsem si pořídil velmi zdařilou publikaci Odoo 15 Development Essentials. Knížka popisuje kromě jiného samotný Odoo framework (ne nepodobný známějšímu řešení Django) a především kompletní tvorbu nového modulu. Čtenáře provede přípravou katalogu knih pro knihovnu, správou uživatelů a zápůjček společně s integrací nové aplikace s webovými stránkami. Právě takové moderní řešení se mi velmi líbí, mimochodem jak podobná firemní prezentace vypadá se můžete podívat u výše uvedené společnosti 26 House nebo Dodo systems.

Závěrečné zhodnocení

Musím se přiznat, že jakožto dlouholetý uživatel ERP systémů jsem opravdu nadšen. Odoo nabízí obrovskou škálu interních i externích modulů a věřím, že společně s vhodným konzultantem lze uspokojit veškeré potřeby české firmy. Má-li společnost již podobný systém úspěšně zaveden, nemá příliš smysl uvažovat o změně, u nově zakládané firmy bych rozhodně o Odoo uvažoval. V případě dostatku vývojářů by neměl být problém začít verzí zdarma, přejít na placené řešení je možné vždy.

Osobně se z hlediska vývojařiny musím přiznat, že mě více oslovily silně typované jazyky typu Java a především Ada. Java je dlouholetou stálicí a mnohdy ideální volbou nejen pro informační systémy, Ada je lákavá svojí striktní typovou kontrolou a využitelností v zajímavých kritických projektech. Na druhou stranu nelze zavírat oči před skutečností, že řešení postavená na jazyce Python neustále přibývají, u Javy spíše pozvolněji.

Vygenerovaná faktura Autor: Luděk Šťastný

Ada skomírá a až na jednu jedinou společnost na Slovensku jsem se nesetkal s reálným nasazením. Kromě oboru IT se zabývám akcemi u koní včetně dětských letních táborů, nemohu nevidět, že starší školáci a študáci znají především Python a Javascript a nějaká Ada je pro ně, pokud jí vůbec znají, spíše záležitost pro minulé dny. Lektoruji programátorské knížky pro začátečníky a o čem jsou? Ano, o Pythonu. I jeden trefný komentář, že dnes programátorovi stačí už jen Python a JavaScript nelze přehlížet.

Pokud vedle prototypování, skriptování, rozšiřování funkcionality geografických a astronomických programů existují nejen rozsáhlá webová řešení, ale též vnitropodnikové informační systémy, nemohu jako fanoušek do všeho nového Python ignorovat. Odoo byla poslední kapka, která mě ukázala, že věnovat se tomuto jazyku mnohem více do hloubky má v dnešní době stále větší smysl.

I když k mému jednoduchému účetnictví stačí kancelářský balík a webový prohlížeč, možnost propojení webových stránek s moduly informačního systému mě opravdu láká. Možná se nakonec rozhodnu opustit své stávající řešení postavené na CMS využívajícího programovací jazyk PHP, věřím, že prezentace postavená na Odoo (samozřejmě s Python hostingem, který ještě stále není tak rozšířený) by dokázala splnit všechny mé požadavky.

Odoo 16

Svět se vyvíjí obrovským tempem, doslova několik dní po napsání této recenze vyšla nová verze Odoo 16. Měla by přinést znatelné zvýšení výkonu (majitel společnosti prezentoval, že práce s fakturami je rychlejší, než ve známém SAPu, může být), nový modul sdílení znalostí mezi pracovními týmy, úpravu reportů pro lepší integraci s tabulkovým procesorem nebo aktualizaci modulů stávajících.

Nová je i cenová politika, která je přístupnější především pro menší společnosti. Každý může využít službu One App, která představuje hostování jednoho vybraného Odoo modulu zdarma. Já se však jako soukromý uživatel a vývojář raději poohlédnu po plně bezplatném řešení, kromě samotného využití mě láká i tvorba nových modulů, takže jsem se po delším testování rozhodl pro model průběžných aktualizací zastřešený známým IDE Pycharm (plně dostačuje komunitní edice, lze využít i VSCode). Už nyní se nemohu dočkat na vydání knihy Odoo 16 Development Essentials.