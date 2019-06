 »   »  OpenMandriva Lx 4.0 Nvidii opravdu nešetří

Novinky této verze podrobněji

Tak předně je nutno dodat, že OpenMandriva Lx 4.0 je k dispozici ve třech základních variantách instalačních obrazů: je tu verze s KDE Plasma, která obsahuje prakticky všechnu myslitelnou funkcionalitu linuxového desktopu, zde konkrétně velmi nadstandardně využívající aplikace z KDE světa místo „těch obvyklých“, k tomu pak kompletní podpora pro multimédia či kancelář. Uživatelům předchozí verze 3. řady je doporučeno provést čistou instalaci (upgrade patrně v nějaké fázi selže).

Lehčí varianta z hlediska nároku na diskový prostor a operační paměť je postavena na desktopovém prostředí LXQt. To je pochopitelně pro tvůrce výhodné, neb stejně jako v případě KDE Plasma jde o Qt desktop. No a do třetice tu máme variantu základního GUI s minimálním desktopem, systémovými balíčky a webovým prohlížečem, kde se předpokládá uživatelský výběr dalších věcí v případě potřeby.

OpenMandriva Lx 4.0 si pro svůj běh žádá minimálně 2 GB RAM a 10GB diskový prostor. Aktuálně je k dispozici pro x86_64 a znver1 architectures, do budoucna se počítá s 32bit ARM, aarch64 a RISC-V. V případě použití KDE varianty je nutno míti v systému grafiku zvládající alespoň OpenGL 2.0, tvůrci distribuce doporučují AMD, Intel, Adreno či VC4, což lze volně vyložit i takto: Nvidia se nedoporučuje.

Jako instalátor je použit stále populárnější projekt Calamares. UEFI je podporováno, Secure Boot nikoli. Z hlediska balíčků přichází OpenMandriva Lx 4.0 s přechodem od RPM5/urpmi na RPM4/DNF. Výchozím kompilátorem v systému je LLVM/clang 8.0.1 (je to asi nejvýznačnější odlišnost OpenMandrivy), k dispozici je však i GCC 9.1. Více než 98 % balíčků v hlavním repozitáři je zkompilováno pomocí LLVM/clang, některé klíčové balíčky pak dostaly do vínku PGO (Profile Guided Optimizations): zlib, bzip2, xz, zstd, libpng, mozjpeg, python, lua, pixman a opencv. Pro uživatele to dle tvůrců znamená tyto výhody:

rychlejší kompilace s menším využitím paměti

podrobnější diagnostiky

kompatibilita s GCC

lepší generování objektového kódu

v základu aktivní podpora OpenMP

atd.

Podrobněji k softwaru

Jádrem systému je Linux 5.1.9 (aktuální stabilní řada), v základu s BFQ jako výchozím I/O schedulerem a zapnutou správou paměti UKSM. O inicializaci se stará systemd 242 s ohledem na sice dostupnou, ale stále experimentální podporu Waylandu v KDE (přítomen v distirbuci je Wayland 1.17) je zde jako výchozí X.Org, konkrétně ve verzi 1.20.4 a dále nechybí Mesa to 19.0.3 (plus explicitně zdůrazněná popora S3TC, s ohledem na předloňskou expiraci patentu). O vstupní zařízení se stará libinput 1.13.1.

Grafické karty

Z hlediska podpory různých rodin GPU to tvůrci vidí takto:

Intel GPU jsou plně podporovány. Tečka. Nijak nerozlišují geneace či funkčnost ovladače, Intel prostě funguje.

U AMD je podporován otevřený ovladač (AMDGPU), limitem jsou zde pouze případné chyby v kernelu / Mesa, případně čekání na firmwary novějších grafik.

U Nvidie je podporován jen a pouze otevřený ovladač nouveau. Co v jeho rámci funguje, to bude fungovat i v této OpenMandrivě, ale jak víme, je potřeba počítat s tím, že pro grafiky od Maxwellů dál je to tedy víceméně neřešitelné, resp. nepoužitelné. Uzavřený ovladač Nvidie tvůrci OpenMandrivy nepodporují, uživatelům silně nedoporučují jen instalovat prostě proto, že je prakticky nemožné mu zajišťovat podporu a řešit jeho chyby. Použití je na vlastní riziko.

Další prvky systému

Distribuce dostala také novou uvítací obrazovku, která vedle základních informací o systému umožňuje uživateli přechod do různých nastavení, provádění základních úloh (např. aktualizace systému, instalace programů atd.). Přihlašování uživatele obstarává SDDM.