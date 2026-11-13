Oprava opravy Branch History Injection, AVX-512 ChaCha na Ryzenech zrychlí

Optimalizace ChaCha AVX-512 pro AMD Zen 5
Optimalizace symetrického šifrování ChaCha využívající instrukční sadu AVX-512 historicky vznikly pro platformu Intel Skylake-X. Ta se vyznačovala silně neoptimální implementací, kdy použití AVX-512 optimalizovaného kódu vedlo k vyššímu výkonu, ale současně byla implementace v CPU tak neoptimální, že AVX-512 zátěže vyžadovaly výrazné snížení pracovních frekvencí CPU jader a často tak spíše „nula od nuly pošla“. To se změnilo s příchodem AVX-512 implementací do procesorů AMD, kde AMD implementovala tuto instrukční sadu tak kvalitě, že nevyžadovala nějaké snižování frekvencí a na Ryzenech a podobných CPU je tak AVX-512 jednoznačným přínosem.
V linuxovém jádru ale v případě ChaCha visí ona historická implementace, která pro AVX-512VL kód používá nejvýše 8 bloků v daném čase u 256bit registrů, což je proto, aby procesory typu Skylake-X nesnižovaly pracovní frekvenci CPU. Jenže Skylake-X je už dávno mimo a na výsluní jsou Ryzeny. Linux 7.5 tak přinese opravené nastavení této implementace a čekat máme použití 16 bloků a z něj plynoucí zhruba dvojnásobný nárůst výkonu pro ChaCha na procesorech AMD s AVX-512.
AMD aktivuje podporu pro příští generaci Radeonů RDNA5
Podpora generace GFX13, alias RDNA5, je věcí, jejíž základní kameny už staví vývojová větev, z níž vzejde příští jádro Linux 7.5. AMD pracuje na tom, aby budoucí Radeony – bez ohledu na to, kdy přijdou a s jakou cenovkou – měly na Linuxu vše ready.
Phoronix úvodem vzpomíná na začátek tohoto roku, kdy se pokládaly patche do LLVM backendu pro AMDGPU pro podporu GFX13. Nyní příslušné odpovídající patche míří do ovladače AMDGPU, nezasílá je tam nikdo jiný než stálice vývoje v AMD, Alex Deucher. Jde o osm patchů o celkové velikosti necelých 13 tisíc řádků kódu, nepočítaje v to tradičně velké hlavičkové soubory. Podpora zahrnuje i konkrétní targety GFX 13.0.1 a GFX 13.0.4, ať již se z nich vyklube cokoli. V jádru už sedí podpora Display Core Next 6 (DCN6) a dalších IP bloků, které budou příští generaci GPU tvořit, pročež toto berme jako další ujištění, že s RDNA5 se pro desktopové uživatele počítá a Linux bude připraven.
Oprava chybně (ne)aktivované záplaty na zranitelnost BHI
Čtyři roky známe zranitelnost Branch History Injection, dávno tomu na ní máme záplatu, ale její aktivace nefunguje optimálně. Jádro verze 7.4-rc2 (aktuální na kernel.org) přináší řešení tohoto problému. U některých konfigurací se stává, že oprava se neaplikuje, konkrétně jde o mnohé generace CPU Intel a některé ARM a AMD.
Vývojář Debianu, Breno Leitao, si tohoto problému všiml, jde například o situaci, kde je vytvářen build jádra bez podpory KVM a oprava je automaticky vypnutá, ač dané CPU by ji potřebovalo mít stále zapnutou. U sestavení jádra s aktivním
CPU_MITIGATE_GUEST_HOST tento problém není, jde tedy o chybné nastavení, kdy se má oprava použít (sestavení jádra proběhne s
BHI_MITIGATION_OFF navzdory tomu, že je nastaveno
CPU_MITIGATE_USER_KERNEL). Stejný problém je, je-li spuštěn systém s nastaveními jádra
mitigations=auto,no_guest_host.
Oprava je relativně jednoduchá a je připravena v rámci 7.4-rc2 s backportováním do starších verzí jádra, neboť sedí v jádru od roku 2022, tedy od chvíle, kdy byla chyba BHI zveřejněna a vyšly opravy.
Pokračuje podpora Intel Arc, nyní generace GPU D-Series „Crescent Island“
Intel plánoval své generace GPU pro hráče pojmenovávat ve stylu Alchemist – Battlemage – Celestial – Druid a tak dále. Došlo na první dvě, třetí generace už ve formě velkých grafických karet nevznikla, ono ani povedený Battlemage, karta Arc B580, nepřinesla více než zhruba 1% podíl na trhu a s ohledem na vývoj trhu paměťových čipů Intel učinil logické rozhodnutí: soustředí síly na AI akcelerátory, lidem ponechá integrovaná jádra. Druid tak již zcela jistě vznikne jako AI akcelerátor.
Ale vznikne.
Konkrétně půjde o produktovou generaci Crescent Island, na Xe3P založené AI akcelerátory, nyní známé též jako Intel GPU D Series a stále více a více podporované v Linuxu. Na vývoji podpory se nadále pracuje a další prvky se objeví v jádru 7.5. Jde o podporu teplotních snímačů pro D Series v rmci hwmon, a to pro VRAM, PCIe či paměťový řadič a další případné snímače. Intel dále přidává podporu logování RAS chyb s Common Platform Error Record (CPER), opět pro jádro 7.5 a nechybí ani OOBMSM telemetry „OCode“ či schopnost nakládat s double-bit ECC chybami.