Optimalizace pro Ryzeny s 3D V-Cache i podpora běhu Radeonů na LoongArch míří do jádra

Týden v KDE: počet cyklů nabití konečně v Plasmě

Stejně jako minulý, i tento týden se nesl ve znamení opravování chyb na nedávno vydané Plasmě 6.2. Vývojáři stihli i několik novinek, mezi nimiž jedou z těch zajímavějších je podpora zobrazení počtu cyklů nabití akumulátoru v Informačním Centru KDE Plasmy (objeví se ve verzi 6.3). Opraveny jsou některé visuální chyby v Monitoru systému, např. načítací obrazovka už nemá náhodně zbytečný scrollbar. Znovu upraveno je nastavení „Apply Plasma Settings“ na stránce přihlašovací obrazovky v systémových nastaveních, které je nyní více konzistentní s dalšími dialogy založenými na QML.

Opravena je regrese ve widgetu Napájení a baterií, která mu bránila rozpoznat, že místo TLP byl nasazen power-profiles-daemon (tato oprava a další se objeví už v Plasmě 6.2.4). Další spravená regrese způsobovala nezobrazování správných akci pro ne-přimountované optické disky ve widgetu Disků a zařízení. V HDR režimu pořizované screenshoty a videa už nebudou chybně tmavá. A dále ještě Plasma 6.2.4 dostává opravu, kdy už nebude padat při přihlašování na notebooku s externím monitorem připojeným přes HDMI. KWin si počínaje Plasmou 6.3.0 lépe poradí, je-li ke stroji připojena podivně defektní TV žádající si nějaké prazvláštní rozlišení obrazovky. Discover zase bude schopen na stránce s aktualizacemi zobrazit obsah typu „Get New [Stuff]“.

Do KDE Frameworks 6.9 zamíří oprava řešící padání KWin s XWayland aplikacemi s nesmyslně velkými ikonami a dále oprava řešící bizarní a otravnou chybu způsobující „chvějící se“ zobrazení textů při nastaveném škálovacím faktoru i aplikací v Plasmě / typu QtQuick. GTK3 aplikace (připomeňme, že to již brzy bude i GIMP 3.0) mají spravené zobrazení tlačítek typu „decrease the value“ u spinboxů, je-li použito téma ikon Breeze či jakékoli jiné téma, které nemá minusové znaménko ikony list-remove (oprava pro GTK 3.24.44). Celkově je za poslední týden uzavřeno 94 hlášení o chybách, přetrvává stejný počet 2 chyb s vysokou prioritou řešení.





DAW Zrythm v nové verzi 1.0, ještě s GTK

Minulý měsíc padlo rozhodnutí, že zvuková stanice Zrythm s verzí 2.0 přejde od GTK ke Qt6. Na tomto plánu se nic nemění, jen vychází očekávaná verze 1.0. Tvůrci nezveřejnili přehled novinek (ani na diskusním fóru), je tedy potřeba vycházet z přehledu vlastností, které uvádí domovský web projektu, případně z přehledu změn v jednotlivých vývojových verzí.

Podpora běhu Radeonů na LoongArch

Ovladače AMD, tedy AMDKFD a AMDGPU, nově umožní běh Radeonů na platformě s procesorem LoongArch. Změna míří do příští verze 6.13 linuxového jádra. Podporu nepřekvapivě neobstarali vývojáři z AMD, ale Huacai Chen ze společnosti Loongson, který konstatuje, že stačila jen drobná úprava Kconfig, aby šla Display Core část zkompilovat pro tuto platformu. Podpora by měla zahrnovat Radeony od generace Vega, tedy od roku 2017 výše.

Optimalizace pro AMD 3D V-Cache v jádru 6.13

Vývojáři AMD přichystali pro jádro Linux 6.13 nový ovladač mající na starosti využívání 3D V-Cache v procesorech Ryzen. Díky němu bude možné uživatelsky nastavit u těch procesorů, u nichž V-cache nepokrývá všechna jádra (tedy například model 7950X3D) preferenci, zdali využívat spíše V-cache, nebo vyšší pracovní frekvence – přesněji řečeno, zdali má daná úloha zamířit na CPU jádra s V-cache, nebo na ta bez ní, optimalizovaná pro vyšší takty . Hodnota amd_x3d_mode je do systému komunikována skrze standardní rozhraní sysfs.

Linux 6.13 bez novinek v Bcachefs

Několik posledních týdnů vře kernelovým mailing listem ostrá debata některých vývojářů, která na podzim vyústila v hrubé urážky (viz příslušné vlákno), jejichž důsledkem nyní je rozhodnutí jaderné Code of Conduct Committee: hlavní vývojář Bcachefs, Kent Oversteet, je vyřazen z účasti na vývoji příští verze jádra Linux 6.13 a nebudou od něj přijímány žádné pull requesty. V zápase o Linux 6.13 dostal červenou kartu a jak se k věci dále postaví, je na něm (viz poslední jeho reakce ve vláknu).

Vývojová verze Wine 9.22, poslední před Wine 10.0-rc1

Nová verze Wine je poslední z devítkové řady. Její největší novinkou je ve výchozím stavu zapnutý Wayland ovladač – i Wine tedy odteď přechází do Wayland éry. Dále tvůrci zase o kousek vylepšili podporu síťových sezení v DirectPlay, aktualizovali lokalizace na formát Unicode CLDR 46 a uzavřeli 19 hlášení o chybách. Nejstarší si počkalo skoro 8 let, nejrychleji uzavřené necelý týden.