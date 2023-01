Padla 6GHz meta, Intel uvedl Core i9–13900KS

Tak jako jsme loni u příležitosti dosažení počtu 8 miliard lidí na planetě Zemi mohli rozjímat, jak dlouho trvalo dopracovat se k první – druhé – … – osmé miliardě, můžeme dnes zavzpomínat, kdy přišel na svět první 1GHz – 2GHz – 3GHz – 4GHz – 5GHz – a nově 6GHz procesor rodiny x86.

1 GHz

První 1GHz procesor je dnes už legendární historkou. V Intelu mělo na spadnutí uvedení Pentia-III s taktem 1GHz pro Socket 370 / Slot 1, ale to by nebyl šéf AMD Jerry Sanders, aby neprovedl nějakou „Banzai akci“. A tak se svět dočkal 6. března 2000, kdy AMD uvedla Athlon 1000 pro Slot A a šéfa Intelu Craiga Barretta málem trefil šlak, řval na všechny ve firmě, až v Intelu urychleně o pár desítek hodin později, 8. března 2000 uvedli ono Intel Pentium III 1000 „Coppermine“ pro Slot 1/Socket 370.

Od uvedení prvního řekněme x86 procesoru, tedy 8086 z roku 1978, uběhlo ~22 let. Rovnou na úvod dodejme, že šlo o 16bit procesor, první 32bit (Intel 80386) následoval v roce 1985 a první 64bit (AMD Opteron) v roce 2003.





2 GHz

Zdolat druhý gigahertz zvládl 27. sprna 2001 jako první Intel s Pentiem 4 2,0GHz architektury „Wilamette“. Důvody, proč to šlo tak rychle, jsou dva. Prvním je jasný příkaz Barretta, že výše uvedený marketingový průšvih se už NIKDY nesmí opakovat. Druhý pak vyplynul zo dogmatu honění se za frekvencemi: architektura Pentií 4 byla od počátku vyvíjena s hlavním cílem dosahování co nejvyšších frekvencí s finální metou 10 GHz (hovořilo se i o 20GHz metě do roku 2010).

Někdy v této době se zrodil slavný reklamní slogan AMD: frekvence je přežitek, požadujte výkon. A jak víme, její 2,2GHz Athlon 3200+ celkem slušně konkuroval 3GHz Pentiím 4.





3 GHz

Již o rok později, v listopadu 2002 (zprávy se objevovaly už v lednu), Intel ohlásil 3,06GHz Pentium 4 generace „Northwood“, dokonce již s HyperThreadingem. Třetí meta tedy též padla velice rychle (byť za cenu rapidně rostoucí spotřeby a tepelného vyzařování).

Poté nastalo z hlediska dosahování vysokých frekvencí „období temna“, Intel postupně vytáhl Pentia 4 na 3,8GHz takt, který nedokázal dodávaný BOX chladič ani uchladit bez throttlování, tedy vkládání prázdných cyklů do CPU pipeline, což byl s Pentii 4 uvedený bezpečností mechanismus bránící přehřátí / spálení CPU. Intel tuto architekturu opustil a přešel na výrazně efektivnější Core, ale to už je jiná kapitola.

4GHz meta byla původně v plánu pro Core i7–4770K, ale ten dosáhl jen na 3,90 GHz, takže meta padla až o rok později s refreshem tohoto CPU, tedy modelem Core i7–4790K. Stalo se tak roku 2014.

4 a 5 GHz

Tedy vlastně pardon, nestalo se tak. AMD totiž s další Banzai akcí Intelu vypálila rybník, to když o rok dříve, v červenci 2013, uvedla na trh speciálně vyladěný procesor FX-9590, který byl výrobě navržen tak, aby na 32nm procesu AMD dosahoval za jakoukoli cenu co nejvyšších stabilních taktů na všech svých 8 jádrech.

AMD tak sice dosáhla na 5GHz metu, ale za cenu na tehdejší dobu monstrózního 220W TDP (Intel se tehdy pohyboval na úrovni 77W u Core i7 generace Ivy Bridge, a to včetně iGPU). De facto tak 4GHz i 5GHz metu můžeme připsat AMD a roku 2013.

6 GHz

Nyní o téměř 10 let později je to opět Intel, kdo jako první ohlašuje další dosažení gigahertzové mety. Core i9–13900KS je od včerejška oficiálně uvedeno, byť s dodatkem, že jde o speciální CPU, jehož bude na trhu velmi omezené množství (a navíc 6,0GHz takt, jak to vypadá z videa, je dosahován jen na 1–2 preferovaných CPU jádrech). Unikátní věc pro nadšence, kteří jsou smířeni nejen s TDP či PL2 limity, ale i možností, že CPU bude papat třeba 300 až 350W a vyžádá si minimálně vyšší typ all-in-one vodního chlazení.

A opět by se po více než 20 letech, skoro už za chvíli čtvrt století slušelo při této příležitosti připomenout slogan AMD: frekvence je přežitek, požadujte výkon. Protože ať bude Core i9–13900KS jakékoli, bude extrémně nenasytné, za hranicí rozumných parametrů. Stejně jako 5GHz AMD FX-9590. Posledním procesorem, který se držel jakž-takž rozumných hodnot odběru a provozních teplot, totiž bylo výše zmíněné Core i7–4790K. Od jeho uvedení oběhlo již zhruba 9 let. Dnes bychom za jeho morálního nástupce mohli považovat snad Ryzen 7950X jakožto zástupce aktuální nejvyšší řady a současně CPU, které je schopné běhat nad 5GHz metou s rozumnými provozními parametry (což jistě platí i pro Intelovu 13. generaci Core, byť méně než pro Ryzen).

Co dál?

Jak dlouho budeme čekat na 7GHz metu? Těžko říci. Víme jistě z lámání rekordů, že je to možné a stejné platí i pro 8GHz metu, jakkoli zatím oboje leda tak s tekutým vodíkem či podobně extrémním chlazením. Aktuální rekord má hodnotu 9,008 GHz a byl dosažen švédským overclockerem na Intel Core i9–13900K s deskou ASUS ROG Maximus Z790 Apex a chlazením tekutým heliem. S letitým AMD FX-8370 byl již dříve dosaženo na více než 8,7 GHz s tekutým vodíkem a čistě pro zajímavost, stařičký lowendový Intel Celeron D 352 z roku 2006 dostal jeden overclocker na více než 8,5 GHz.

6GHz meta jako parametr běžně prodávaného x86 CPU je tedy dneškem (včerejškem) pokořena. Jde o další milník na cestě, která nás nakonec jednoho dne jistě dovede k 10GHz procesorům, snu dnes 83letého Craiga Barretta. Ale platí, že sama frekvence je přežitek. Důležitý je výkon, tedy počet vykonaných instrukcí na jednotku taktu (IPC) a zde lze jak Intel, tak AMD jedině pochválit: vyjma občasných historických momentů, kdy se parametr nezlepší (u AMD Phenom II → Bulldozer, u Intelu P-3 → P-4), nová architektura vždy posouvá tento parametr výše.

Platí jedno, čeho si oba výrobci jsou dobře vědomi. Nová x-GHz meta je sice fajn, ale to co zákazníka primárně zajímá, je výkon, a ten se už od dosahované frekvence odvíjí daleko méně než v dobách 1-jádrových 32bit x86 CPU.