Panasonic končí s výrobou TV v ČR, SiFive má o polovinu rychlejší jádro RISC-V

SiFive má o polovinu rychlejší jádro RISC-V, poráží i Cortex-A78

Na Linley Conference se prý lidé ze SiFive pochlubili, že vyvíjený nástupce jádra RISC-V z produktové řady Performance P550 dosahuje o 50 % vyššího výkonu, přičemž si tak výkonově poradí i s jinak velmi svižným ARM Cortex-A78. Nic víc, nic míň, prozatím tedy předběžně věřme SiFive, že RISC-V bude výhledově o hodně rychlejší. Podrobnosti bychom se měli dozvědět v prosinci během RISC-V Summitu.

Otázkou je, kolik z tohoto nárůstu jde na vrub architektury a kolik na vrub výrobního procesu (Phoronix neuvádí podrobnosti). Připomeňme, že SiFive už v dubnu hovořila o tape-outu RISC-V na 5nm procesu u TSMC (aktuálně nejlepší výrobní technologie světa).

MX Linux 21 „Wildflower“ přechází na Debian 11

Nejnavštěvovanější distro na Distrowatchi má novou verzi. MX-21 přepíná na základ v podobě Debianu 11, k tomu přidává aktualizované i některé nové aplikace. Instalátor má novou sekci pro výběr/správu diskových oddílů, určitou podporu LVM a je zde také nový systém UEFI boot menu. Jinak uživatel má k dispozici LTS kernel Linux 5.10 a může volit Xfce 4.16, KDE Plasma 5.20 či Fluxbox 1.3.7 (s konfiguráky mx-fluxbox 3.0 k tomu).

MX-Tour umí zobrazovat přehled ke každému desktopovému prostředí, MX-Comfort má tmavé téma a varianty Xfwm s tlustými okraji, v základu je předinstalován ovladač MESA Vulkan, je zde lepší podpora Wi-Fi od Realteku a řada úprav MX-Fluxbox. Mění se i základ v podobě antiXu. K dispozici jsou instalační obrazy pro 32 i 64bit x86, pouze KDE Plasma je k dispozici jen jako 64bit.

GIMP 2.99.8, zas o krok blíž ke GIMPu 3.0

Práce na budoucím přelomovém GIMPu 3.0 pokračují. Další vývojová verze je označena 2.99.8 a přináší několik novinek. Vedle obligátní možnosti nadále zkoušet, jak tato GTK3 verze běhá třeba na Waylandu, je to možnost nově používat klonovací nástroje i pro více vrstev, dále je zde oprava nástroje výběru, který na Waylandu nefungoval plně, či podpora rozličných vstupních zařízení na verzi pro Windows. Po pluginu a implementaci formátu AVIF přibývá do GIMPu též pro budoucnost stěžejní podpora JPEG-XL (znovu patří dík Danieli Novomeskému) a dále lepší podpora PSD, s až rozměry 300k×300k. Vylepšeno je též API pro pluginy a opraveno několik memory leaků.

Jinak tvůrci dodávají, že právě přechod na GTK3 a s tím související podporu Waylandu, je to, co momentálně vytěžuje vývojáře a způsobuje neustávající posuv očekávaného vydání GIMPu 3.0. Podrobnosti k této vývojové verzi shrnuje oznámení na domovském webu projektu.

XWayland 21.1.3 přidá podporu ovladače Nvidia 495.xx

Příští dílčí vydání XWaylandu v podobě verze 21.1.3 přinese jako hlavní novinku podporu GBM cesty používané uzavřeným ovladačem Nvidia řady 495. Věc je možné používat již nyní s vývojovou verzí 21.1.2.901, ta kromě toho opravuje i různé chyby (memory leak, nakládání s 1bit pixmapami v GLAMORu atd.).

Každopádně čtyřista-pěta-devadesátka je první řadou ovladačů Nvidia přidávajícím podporu právě GBM backendu, které lépe funguje s Waylandem (ne jako starší EGLStreams). Vydání finální verze XWayland 21.1.3 čekejme v nadcházejících týdnech.

Wine 6.20 opravuje 29 chyb

Nová vývojová verze Wine 6.20 pokračuje v převodu prvků do formátu Portable Execitable (PE) – tentokrát došlo na MSXml, XAudio, DInput a pár dalších. V balíku tak je už nyní méně knihoven, více se spoléhá na PE. Po uvedení podpory HID joysticků se z této formy nyní stává jediná dostupná v rámci DirectInput.

Dále tvůrci vylepšili podporu MSVCRT buildů ve Winelib a opraveno je 29 chyb. Nejstarší je z května 2012, nejnovější 3 dny stará. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

PipeWire 0.3.39 vylepšuje Libcamera i podporu JACK

Čerstvě vydaný framework PipeWire ve verzi 0.3.39 zase o něco vylepšuje kompatibilitu s aplikacemi využívajícími rozhraní JACK, dále přidává lepší podporu Bluetooth zařízení (je schopen pracovat s dalšími BT zařízeními) a vylepšen je i plugin libcamera. Emulační knihovna pro V4L2 umožňuje nad PipeWire provozovat zase více aplikací a v neposlední řadě tvůrci přesunuli media-session do samostatného modulu, což je další krok v procesu jeho vyřazení z frameworku a nahrazení pomocí WirePlumber.

Opraveny jsou i některé kompilační chyby na platformě ARM, podporována je i kompilace bez D-Bus. Přehled všech novinek detailně na GitLabu projektu.

Panasonic končí s výrobou TV v ČR

Hlavní město piva hostilo výrobu TV značky Panasonic od roku 1996. Tehdy zde začala výroba CRT modelů, později následovaných plasmovými TV. Plasmy jsou už dávno mrtvé, nahradily je LCD-LED a později i OLED technologie, ale éra výroby TV v plzeňském Panasonicu končí.

Firma oznámila, že místo toho bude využívat outsourcing u jiného partnera, což prý konkrétně znamená turecký Vestel. Ten bude vyrábět již TV Panasonic modelového roku 2022, v Plzni se bude ztenčovat, zůstane zde například výroba Blu-ray přehrávačů či tepelných čerpadel. Vývoj TV v německé pobočce a japonské centrále nadále pokračuje.

Jistě za vším hledejme náklady, zkrátka Turek je levnější Čecha. Když jsme zhruba před 17 lety během školy byli na exkurzi právě v plzeňském Panasonicu, pán co nás tam provázel v jednu chvíli povídá, že my až dostudujeme, tak samozřejmě Panasonic by si nás nemohl dovolit zaplatit. Náš vyučující se tehdy k němu tiše obrátil a pošeptal mu něco ve stylu „tohle jsou budoucí učitelé“, načež pán nahodil soustrastný výraz a dodal cosi ve stylu, že když budeme chtít, tak si po škole můžeme podat přihlášku.

Dnes už je situace samozřejmě jiná, nicméně v segmentu TV panuje lítý boj o zákazníka pomocí ceny, kde zejména čínští výrobci tlačí ceny dolů. Ostatně v kontextu této zprávy se hovořilo i o tom, že partnerem Panasonicu pro outsourcing výroby TV by mohla být i čínská TCL.